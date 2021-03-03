缺席頭條的緬甸或許正處在最危險的時候

撰文： 戴侖 最後更新日期： 2021-03-03 18:00

世界上有太多的事需要去關心。全球新冠疫情的動向，疫苗分配，中美之間可能出現的新一輪貿易戰，伊核問題能否重啟談判，被定罪的法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）……而最近因為軍政府鎮壓遊行示威造成多人傷亡的緬甸，已經難以留在世界主要媒體靠前的版面上。

就在上周日，聯合國人權事務高級專員辦公處發佈公吿稱，緬甸軍隊和警察對示威人群發射了實彈及橡皮子彈，至少造成18人死亡、30人受傷。這是緬甸此次政變以來「最血腥的一日」。（隨後示威亦有更多的死亡事件。）

除了仰光以外，緬甸軍方在曼德勒、勃固等多地也使用了致命武力，在一些地區還發射了催淚彈、閃光彈以驅散示威人群。此外，緬甸警方當天還逮捕了至少85名參與示威的醫務人員和學生及7名記者。

緬甸民眾的抗議示威幾乎貫穿了整個2月份。2月1日緬甸發生政變，軍政府宣布接管國家權力，緬甸國務資政昂山素姬和政府高層被捕或被軟禁，這引發了緬甸十多年來最大規模的抗議活動。

3月1日，緬甸國務資政昂山素姬和總統温敏所涉案件在首都內比都進行了第二次開庭，除了之前基於違反《緬甸進出口法》和《緬甸災害管理法》對昂山素姬的指控外，緬甸警方又追加了依據緬甸刑法第505條和《電信法》67條的兩項指控。庭審上的加碼，或許意味着昂山素姬在短時間內不大可能獲得人身自由。

2月28日，緬甸軍政府對示威人群的鎮壓導致至少18人死亡。(AP)

聯合國人權辦公室譴責了針對抗議者的暴力行為。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，對於那些對暴力鎮壓負有責任的人，拜登（Joe Biden）政府正準備採取「額外行動」。此前歐盟方面也準備對緬甸軍政府實施制裁。

緬甸軍政府則對外宣稱，為了維護秩序，政府不能對一些「暴徒」的行為坐視不理。

作為緬甸最重要的鄰國之一，中國外交部3月1日的表態依然延續了一貫的立場。發言人汪文斌在當天的例行記者會上表示，中方關注緬甸當前局勢，希望緬各方從國家發展穩定大局出發，保持克制，在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定，「以和平方式解決出現的問題，繼續有序推進國內民主轉型進程」。

汪文斌特別強調，國際社會的任何行動都應「避免激化矛盾，使局勢進一步複雜化。」

在英國廣播公司（BBC）看來，中國方面的聲明比較「平淡」。同時又認為，中國支持了聯合國安理會近期針對緬甸問題的聲明，這份聲明雖然沒有譴責政變，但呼籲釋放昂山素姬並恢復民主常態，「這表明中國對政變感到不快。」

但也有觀點認為，相比美國等西方國家口頭嚷嚷但沒什麼實質性行動，中國目前不僅沒有行動，連重話都沒有一句，談不上對於政變有什麼傾向性，何況中國一直秉持不干涉它國內政的原則。

緬甸國內經歷嚴重傷亡後依然在進行的遊行示威：

+ 5 + 5 + 5

當然，說美國沒有實質性行動可能稍有不準確，畢竟拜登政府已經實施了一些針對緬甸軍政府的制裁。但西方媒體普遍也認為，在應對緬甸危機方面，美國的選擇「很有限」，因為美國在緬甸的影響力已大大減弱，遠低於上世紀90年代美國實施大範圍經濟制裁的時候。

而即使是當時那些可以讓緬甸經濟受損的制裁，BBC引述的觀點也認為，這「對當時執政的軍政府的決策也幾乎沒有影響。」而目前美國實施的「更有限、更有針對性的制裁」，旨在打擊那些直接參與政變的人和軍方企業，「無助於改變軍政府的想法。」

這也被西方媒體視為美國的「危機」，因為拜登政府正在制定新的亞太戰略，這種戰略「應當強調民主價值觀」，尤其是以此來團結美國在東盟的夥伴。

但東盟顯然不會同意制裁緬甸的做法，同時至今也沒有譴責緬甸軍政府的言辭。3月2日，東盟以視頻形式舉行非正式外長會並發表東盟輪值主席國聲明，對緬甸局勢表示關切，呼籲緬甸各方以和平方式解決當前的問題。

有趣的是，東盟的聲明中先後強調「關切」、「避免暴力」、「和平解決」、「提供建設性幫助」等關鍵詞，在調門上幾乎與中國的聲明如出一轍。

至於東盟能否成為「救星」，觀察人士大多持懷疑態度。東盟對取得共識的要求和不干擾原則恐怕會讓成員國在緬甸問題上難以達成協議。東盟的任何行動也要得到成員國的同意。正因為如此，東盟人權議員組織一直批評東盟未能打擊區內侵害人權的問題。

一些國際問題專家認為，短期而言，東盟最可能做的是鼓勵軍政府和反對派對話，避免流血衝突。至於長遠來說，印尼提出由東盟監察緬甸舉行新選舉，確保公平和包容不同政見人士，或有助軍政府交出權力和將緬甸重新導向民主。但或許這麼一套「長期協調」下來，時間上與緬甸軍政府此前承諾的一年後重新大選，可能也就相差無幾。

外部的調停沒什麼機會，內部的矛盾還在持續升温。就在軍政府的鎮壓導致18人死亡的次日（3月1日），依然有大批緬甸民眾走上街頭，繼續抗議示威。在緬甸政變發生之初，一些國際問題專家認為緬甸軍方未必是單純的貪戀權力，「訓政」一年後重新大選的承諾也並非不可信，但緬甸民眾很難如此冷靜地看待問題，那是他們每天都要面對的生活。一旦擁有過「民主」，再想拿走，就不像以前那麼容易了。

然而如此激烈的國內矛盾之下，緬甸也得不到國際輿論的太多關注，這或許才是當下的緬甸問題最危險的地方——一個「高壓鍋」內部的壓力在不斷增強，外界卻沒有太多人關心，如此下去會有什麼結果，不免有些「細思極恐」。據金融信息公司IHS Markit公布的最新數據報吿顯示，2月緬甸製造業採購經理人指數（PMI）從1月的47.8暴降至27.7，創下有數據記錄以來的最低點。要知道PMI指數高於50才意味着製造業擴張，對於一直還在補經濟發展欠帳的緬甸來說，國家和國民都勢必要又一次為動盪的政局埋單。