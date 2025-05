特朗普為何將槍口對準了哈佛大學？中國只是替罪羊

美國總統特朗普(Donald Trump)開啟第二任期後在教育領域的重磅政策不斷。

先是3月7日,美國四部門以遏制校園反猶太主義和保障學生安全為由,聯合宣佈取消對哥大的約4億美元聯邦科研經費和合同。步入4月,4月11日特朗普政府要求哈佛進行治理和領導層改革、修改招生政策、審查校園多元化理念、停止承認部分學生社團,指責其在反以色列加沙戰爭抗議活動中放任反猶情緒。

此番最新動作是5月22日美國國土安全部長諾姆(Kristi Noem)直指哈佛「助長暴力、反猶太主義並與中國共產黨合作」("fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party"),宣佈取消哈佛大學招收國際學生的資格,並強制哈佛現有國際學生轉學,否則將失去合法身份,甚至威脅將此行動擴大到其他大學。

為什麼特朗普政府將矛頭指向了哈佛大學?公開理由是反對猶太主義、助長分裂暴力以及和中國共產黨合作。

2025年4月17日,人們在美國麻省劍橋的哈佛大學(Harvard University),參與反對總統特朗普(Donald Trump)及其政府擬吊銷學生簽證的示威活動後準備離開。(Reuters)

也有聲音指出,在馬斯克政府效率部大刀闊斧的改革浪潮下,一切冗雜的開支都需要被清算。凍結高校科研資金和裁撤教育部,可以被解讀為削減聯邦預算、優化資源分配的嘗試。

但在政治分析人士看來,其深層動機可能遠超這些公開理由。特朗普的舉措可能旨在通過削弱傳統學術機構的自主性,重新塑造美國高等教育體系,使其更符合共和黨保守派的政治和意識形態目標。

教育系統長期以來是民主黨的票倉。2024年大選,2024年10月底先是23名諾貝爾經濟學獎得主聯袂簽署了一封公開信,共同支持民主黨總統候選人哈里斯(Kamala Harris)。之後,更多地學者們開始行動,最終,形成了一封由82名諾獎得主簽名的支持哈里斯的公開信,幾乎美國所有在世的諾獎得主都在公開信中籤了名。

特朗普政府給予哈佛的5頁信函中,多次要求哈佛在不同校內事務上接受政府「審計」(audit)。(Harvard)

在美國,越是精英大學,越是一邊倒地支持民主黨。根據美國高等教育內幕網(Inside Higher Ed)的一項調查,上屆大選,美國高校教師中大多數支持賀錦麗(Kamala Harris),而非特朗普,但大多不打算向學生公開表態。如果說普通高校教師中民主黨支持率偏高,那麼,在精英大學,教授們就更加「一邊倒」了。

《哈佛深紅報》(The Harvard Crimson)指出,學校多個院系幾乎沒有共和黨成員,自由派佔比幾乎達普通人群的三倍——根據調查,哈佛大學教員中75%認同自由派,保守派僅佔5%。

近幾年,紐約布魯克林學院的Mitchell Langbert的副教授將美國大學教授政治偏好的討論範圍聚焦在精英大學中。他調查了在usnews. 2017中排前66名的文理學院中的51所,樣本中5000餘名擁有終身教職的教授裏平均民主黨對共和黨比例為10.4:1,如果排除西點軍校和安納波利斯海軍學院,民主黨對共和黨的比例將達到驚人的12.7:1。

2025年4月29日,哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。(Reuters)

哈佛等常春藤盟校長期被視為民主黨思想陣地,教職員工多為自由派,與特朗普代表的保守派價值觀對立。共和黨眾議員斯蒂芬尼克(Elise Stefanik)曾公開批評哈佛「與美國價值觀脱節」,並推動前校長克蓋伊(Claudine Gay)辭職。

布魯金斯學會分析顯示,美國頂尖研究型大學所在的44個經濟強縣中,特朗普僅在4個縣獲勝,其餘均為民主黨票倉。打擊這些高校被視為削弱對手政治影響力的手段。

2023年12月5日,哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)出席有關校園反猶太主義的國會聽證會。(Reuters)

特朗普政府的行動可能意在削弱高校作為獨立知識中心的權威性。通過凍結資金、干預招生政策和社團管理,特朗普政府試圖施加外部壓力,迫使大學在學術決策上向政府妥協。

特朗普政府曾公開批評哈佛的多元化、公平與包容(DEI)項目,稱其為「激進左翼意識形態」的溫床。這是赤裸裸的意識形態干預事件,是共和黨在教育領域全面發力的縮影。