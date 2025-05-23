特朗普為何將槍口對準了哈佛大學？中國只是替罪羊

美國總統特朗普（Donald Trump）開啟第二任期後在教育領域的重磅政策不斷。

先是3月7日，美國四部門以遏制校園反猶太主義和保障學生安全為由，聯合宣佈取消對哥大的約4億美元聯邦科研經費和合同。步入4月，4月11日特朗普政府要求哈佛進行治理和領導層改革、修改招生政策、審查校園多元化理念、停止承認部分學生社團，指責其在反以色列加沙戰爭抗議活動中放任反猶情緒。

此番最新動作是5月22日美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）直指哈佛「助長暴力、反猶太主義並與中國共產黨合作」（"fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party"），宣佈取消哈佛大學招收國際學生的資格，並強制哈佛現有國際學生轉學，否則將失去合法身份，甚至威脅將此行動擴大到其他大學。

為什麼特朗普政府將矛頭指向了哈佛大學?公開理由是反對猶太主義、助長分裂暴力以及和中國共產黨合作。

2025年4月17日，人們在美國麻省劍橋的哈佛大學（Harvard University），參與反對總統特朗普（Donald Trump）及其政府擬吊銷學生簽證的示威活動後準備離開。（Reuters）

也有聲音指出，在馬斯克政府效率部大刀闊斧的改革浪潮下，一切冗雜的開支都需要被清算。凍結高校科研資金和裁撤教育部，可以被解讀為削減聯邦預算、優化資源分配的嘗試。

但在政治分析人士看來，其深層動機可能遠超這些公開理由。特朗普的舉措可能旨在通過削弱傳統學術機構的自主性，重新塑造美國高等教育體系，使其更符合共和黨保守派的政治和意識形態目標。

教育系統長期以來是民主黨的票倉。2024年大選，2024年10月底先是23名諾貝爾經濟學獎得主聯袂簽署了一封公開信，共同支持民主黨總統候選人哈里斯（Kamala Harris）。之後，更多地學者們開始行動，最終，形成了一封由82名諾獎得主簽名的支持哈里斯的公開信，幾乎美國所有在世的諾獎得主都在公開信中籤了名。

特朗普政府給予哈佛的5頁信函中，多次要求哈佛在不同校內事務上接受政府「審計」（audit）。（Harvard）

在美國，越是精英大學，越是一邊倒地支持民主黨。根據美國高等教育內幕網（Inside Higher Ed）的一項調查，上屆大選，美國高校教師中大多數支持賀錦麗（Kamala Harris），而非特朗普，但大多不打算向學生公開表態。如果說普通高校教師中民主黨支持率偏高，那麼，在精英大學，教授們就更加「一邊倒」了。

《哈佛深紅報》(The Harvard Crimson)指出，學校多個院系幾乎沒有共和黨成員，自由派佔比幾乎達普通人群的三倍——根據調查，哈佛大學教員中75%認同自由派，保守派僅佔5%。

近幾年，紐約布魯克林學院的Mitchell Langbert的副教授將美國大學教授政治偏好的討論範圍聚焦在精英大學中。他調查了在usnews. 2017中排前66名的文理學院中的51所，樣本中5000餘名擁有終身教職的教授裏平均民主黨對共和黨比例為10.4:1，如果排除西點軍校和安納波利斯海軍學院，民主黨對共和黨的比例將達到驚人的12.7:1。

2025年4月29日，哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

哈佛等常春藤盟校長期被視為民主黨思想陣地，教職員工多為自由派，與特朗普代表的保守派價值觀對立。共和黨眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）曾公開批評哈佛「與美國價值觀脱節」，並推動前校長克蓋伊（Claudine Gay）辭職。

布魯金斯學會分析顯示，美國頂尖研究型大學所在的44個經濟強縣中，特朗普僅在4個縣獲勝，其餘均為民主黨票倉。打擊這些高校被視為削弱對手政治影響力的手段。

2023年12月5日，哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）出席有關校園反猶太主義的國會聽證會。（Reuters）

特朗普政府的行動可能意在削弱高校作為獨立知識中心的權威性。通過凍結資金、干預招生政策和社團管理，特朗普政府試圖施加外部壓力，迫使大學在學術決策上向政府妥協。

特朗普政府曾公開批評哈佛的多元化、公平與包容（DEI）項目，稱其為「激進左翼意識形態」的溫床。這是赤裸裸的意識形態干預事件，是共和黨在教育領域全面發力的縮影。