終於與習近平「通話」了 　特朗普心急如焚

北京時間6月5日晚，中國國家主席習近平應約同美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話。特朗普終於通上了這通電話！此前的6月2日，美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）對外發布消息稱，特朗普本週極有可能與中國展開會談。這已經是第三位炒作中美「通話」的白宮高級官員。如此頻繁地炒作「通話」，不難看出，特朗普已經心急如焚了。



中美日內瓦會談原本談得好好的，也達成了重要共識，可愛折騰的特朗普總想着搞事，更想顯示自己的強硬。雖然取消了「對等關稅」，卻又新增加了一系列的對華歧視和打壓措施，這顯然是違反了日內瓦會談共識。中方自然也就要對其進行反制，使得目前的中美關係變得更加「不確定和不穩定」了。也就造成了元首電話遲遲未通。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

從近來的系列動作來看，特朗普當初之所以三請四請求進行日內瓦會談，主要有兩個目的。一是自知關稅戰對美國的傷害太大，不得不迅速停止。一下把關稅提高到了極限，只是施壓的一種手段而已。二是想通過會談緩和緊張尷尬的關係，這樣才可能有通話和見面的機會。可令他沒有想到的是，中方這一次是不見兔子不撒鷹，一次會談不足以證明他緩解中美關係的誠意，自然也就沒有答應他的通話請求。如果說在向全球範圍內對華為晶片發出「封殺令」是早就設計好了的，那麼其它動作，特別是取消中國留學生簽證一事，更像是一種發泄不滿的方式了。但顯然，特朗普是真急了。

最近不到一週的時間之內連續有三個白宮高層人物聲稱很快實現會晤，說明特朗普真的很需要這個「通話」。他為何癡迷於「通話」？

雖然關稅戰、烏克蘭停戰是特朗普的兩大重點工作，可還有一項更棘手或更重要的工作就是對美國「政治體制改革」，同時還有一個「大而美」法案（更多內容見《令馬斯克「作嘔」的「劫貧濟富」大法案》）。從這一段時間他的動作來看，不僅在挑戰美國的傳統政治體制，也在不斷挑戰美國的法律，這可遠比「外戰」的難度要大得多了。

儘管美國富豪馬斯克（Elon Musk）從政府效率部離職了，政府的體制和運行機制改革還在進行之中。從馬斯克的離職來看，一是與特朗普的有了重大的分歧，二是說明推進有些艱難。驅逐非法移民，實行對等關稅，解僱政府僱員，迫使哈佛停招國際生，這些行動都使特朗普陷入了法律糾紛之中。特別是日前對等關稅被法官給叫停一事，這個麻煩可是不小。他這一系列的強硬動作，不單純是為了實現「讓美國再次偉大」的目標，同時還想打造一個完全能任他擺布的政府，他可是公開提出過要再連任4年總統。也就是說，他不但要打造一個強勢的美國，更想打造一個強勢的政府。而這涉及到的是挑戰美國的傳統政策和法律，顯然處理內政的難度顯然要比「外戰」的難度要大得多。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

對特朗普來說，如今的情況是，關稅戰有些搞不下去了。烏克蘭停戰恐怕也沒那麼簡單了。而目前以色列在加沙的暴行又引發了全世界的共憤，目前連歐洲一些大國都開始警告以色列。特朗普又沒有通過談判迫使伊朗完全妥協，還被胡塞武裝給成功逼退。在與中國關係緊張的情況之下，要解決或擺脫這些重大危機的牽制，就真的很難了。「外戰」不利的情況之下，「內戰」恐怕也沒法打下去，甚至有可能陷入「內政的漩渦」，這對他可是嚴重的不利。特朗普目前的經濟政策推進也已經因此而遇到了強大的阻力了。經濟下滑，他的支持率會更低。如果不改變目前這種不利的局面，他幾乎可以肯定會輸掉中期選舉。

目前，中國的麻煩只是美國，而美國的麻煩則是全世界。在特朗普這些「麻煩」中，只要特朗普願意，中美關係是最容易緩和的雙邊關係。當然，這就要看特朗普有沒有這個「誠意」了。如果不想中國扯美國戰略的後腿，即使不想合作共贏，也必須與中國平等相等、和平共處。

如何同中國相處，習近平在通話中，態度也是明確的。首先，建立的經貿磋商機制，中方是有誠意的，同時也是有原則的。什麽原則呢？既然達成了共識，雙方都應遵守。其次，日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行了協議。但「美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措」，顯然是對美方的指責。中國人一向言必行、行必果，你不改變，那就走着瞧。當然，如果美方有誠意，「雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作」。再有就是，台灣問題是原則問題——美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子，把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。習近平把底線、原則，都表達清楚了。這是兩國相處之道。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（左二）、中國財政部副部長廖岷（中）和中國商務部國際貿易代表兼副部長李成鋼（右一）與美國財長斯貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在中美雙邊會談期間交談。（Reuters）

這次通話，會否是一個拐點。至於特朗普說，「美中合作可以做成很多好事」「美方願同中方共同努力落實協議」，都還是要看怎麼樣做。也不需要樂觀。特朗普正在把美國政治搞的是烏煙障氣，把美國帶進了戰略思維混亂的時代，使得美國在國際舞台上的形象和公信力大打折扣，他現在是外交內政都急於「補血」。本來特朗普也是一個滿嘴跑火車的人。他是終於「求」來了這一通電話，但不要指望特朗普會放棄對中國的打壓遏制政策。