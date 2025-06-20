中東亂油價必妖　原油衝向100美元? | 點經

以色列突襲伊朗，導致中東局勢瞬間惡化，油價反應最迅速，成為受此影響最大的資產價格，國際油價上漲了約10%。布倫特原油、美國WTI原油都站在75美元上方，創下五個月新高。目前，伊朗方面宣稱可能封鎖霍爾木茲海峽，美國方面表示總統特朗普將在兩周內決定是否攻打伊朗，這些都會進一步推高油價。甚至有些輿論擔心，當前局勢會否直接引發「第四次石油危機」。



以色列於6月13日凌晨對伊朗發動的大規模空襲。一時間，「中東火藥桶」被徹底點燃，全球能源供應鏈的神經瞬間繃緊，布倫特原油期貨與美國WTI原油期貨上周雙雙錄得超過10%的驚人漲幅。

布倫特原油站在75美元上方。（trading economics）

伊朗議會國家安全委員會成員伊斯梅爾·庫薩里（Esmail Kosari）通過國家電視台釋放信號宣稱，德黑蘭正在評估封鎖霍爾木茲海峽（Strait ofHormuz）的可行性。市場的恐慌情緒達到了新的頂點。對全球原油市場來說，伊朗方面關於可能封鎖霍爾木茲海峽的表態，無疑是火上澆油。

加密預測平台Polymarket的押注數據顯示，投資者對「伊朗封鎖霍爾木茲海峽」可能性的判斷，從以色列空襲前的24%一度飆升至40%。

伊朗議會國家安全委員會成員伊斯梅爾·庫薩里（Esmail Kosari）宣稱，德黑蘭正在評估封鎖霍爾木茲海峽的可行性。

霍爾木茲海峽，這條位於伊朗與阿曼之間形如彎弓的狹窄水道，連接着波斯灣與阿曼灣。全長約150公里，最窄處僅有38.9公里，平均水深70米，最淺處僅10.5米，卻承載着全球能源供應的沉重使命，被譽為「世界油閥」「中東油庫的總閥門」。

據克拉克森的統計數據，全球11%的海運貿易量經過伊朗管轄的霍爾木茲海峽，其中包括34%的海運原油出口、30%的液化石油氣出口、20%的液化天然氣貿易、18%的化學品貿易、7%的汽車貿易、3%的全球集裝箱貿易和2%的乾散貨。對於中東來說，中東地區石油產量約佔全球的40%，其石油出口量更是佔到全球出口總量的60%，其中絕大部分都需要通過霍爾木茲海峽運輸。據外媒最新數據，每日約有2000萬桶石油及相關產品通過霍爾木茲海峽。

不僅是伊朗，包括沙特阿拉伯、阿聯酋在內的主要海灣產油國，其絕大多數的原油出口也高度依賴這條水道。這意味着，一旦霍爾木茲海峽被封鎖或其航運受到嚴重干擾。全球原油供應將驟然減少至少五分之一，這將直接衝擊全球貿易體系和能源供應安全，引發全球性通脹。對於某些國家而言，霍爾木茲海峽的暢通與否，甚至直接關係到其經濟的存亡。國際能源署（IEA）的數據顯示，日本高達90%、韓國高達85%的進口原油，都必須經過這條「生命線」。

以色列特拉維夫區的城市拉馬特甘（Ramat Gan）6月19日遭伊朗導彈襲擊，由無人機拍攝的照片可見，多棟建築物明顯受到破壞。（Reuters）

摩根大通預估，如果霍爾木茲海峽被封鎖的「最壞情景」發生，油價可能飆升至每桶120至130美元；高盛也上調了短期油價預測，並指出在最糟糕情況下油價可能突破100美元大關。但是華爾街分析人士普遍表示，儘管伊朗不斷威脅封鎖霍爾木茲海峽，但海峽完全關閉仍屬小概率事件。

摩根大通分析認為，伊朗之所以始終未封鎖霍爾木茲海峽，是因為封鎖成本對伊朗自身而言過於高昂。伊朗經濟可謂極度依賴石油出口，通過規避西方制裁的 「黑暗船隊」 出口的石油也需通過霍爾木茲，一旦封鎖將嚴重傷及伊朗本已脆弱的經濟命脈。更何況，不僅會違背國際準則，更將直接威脅海灣國家經濟利益，可能孤立伊朗於海灣合作委員會(GCC)。

封鎖霍爾木茲海峽所帶來的經濟戰略風險可謂非常高，伊朗方面深知其利弊，這也是伊朗至今尚未封鎖該海峽的核心邏輯。縱觀歷史，伊朗在戰爭期間確實曾對霍爾木茲海峽造成影響，更是多次「喊話」威脅封鎖，但尚未有過真正意義上對該海峽進行過徹底、持續、全面的封鎖。因此在分析人士看來，若伊朗-以色列衝突局勢未明顯升級，霍爾木茲海峽徹底關閉的可能性仍較低。

2018年12月21日，油輪駛越霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

特朗普日前在社交媒體上發帖暗示，美國可能介入伊以衝突，以打擊伊朗的核計劃和領導層。據央視新聞最新報道，美國高級官員正在為未來幾天對伊朗發動襲擊的可能性做準備，但情況仍在演變，可能會發生變化。白宮最新表態：特朗普將在兩周內決定是否攻打伊朗。對於能源界人士來說，：「這場（衝突）會擴大到什麼程度，目前的不確定因素是美國。」華爾街分析師也警告稱，如果伊朗局勢持續動盪，油價將進一步上漲，美國是否介入衝突是最大的變數。當然，若美國介入衝突，將加大霍爾木茲海峽航運中斷的風險。

此外，摩根大通分析師也指出，儘管地緣政治衝突造成的油價衝擊往往是短暫的，但產油國的政權更迭可能會帶來更持久的價格風險，這可能導致政策和產量的重大轉變。自1979年以來，石油生產國發生了八次顯著的政權更迭，油價從開始到達到峰值飆升了76%，平均漲幅達30%，並留下了持久的影響。

事實上，中東的每一次烽火，都與油價的劇烈波動形成了一種難以擺脱的宿命輪迴。在過去半個世紀，全球共經歷了三次重大的石油危機（1973年石油禁運、1979年伊朗伊斯蘭革命、1990年海灣戰爭），每一次危機的共同起點，幾乎都是地區性的政治衝突引發了市場對石油供應中斷的深切焦慮。

特朗普表示會在「兩周內決定」是否對伊朗採取軍事行動。(Reuters)

1973年第四次中東戰爭開打，對油價的影響最大。在這場戰爭中，石油輸出國組織（OPEC）團結一致，阿拉伯國家抗議美西方支持以色列，並對支持以色列的美國和其他西方國家實施了石油禁運，導致了嚴重的石油危機。事後看，1973年至1974年間，油價短時間內暴漲超過250%‌。由此引發第一次石油危機，全球經濟遭嚴重衝擊，西方消費者對中東戰爭對油價的影響力初次感受到恐懼。IEA（國際能源署）也是次年成立以協調能源政策。

緊接着，1978年伊朗發生推翻巴列維王朝（The Pahlavi dynasty）的革命，社會和經濟出現劇烈動盪。伊朗政局導致石油產量驟降，全球恐慌性囤油。從1978年底至1979年3月初，伊朗停止輸出石油60天，使石油市場每天短缺石油500萬桶，約佔世界總消費量的1/10，致使油價動盪和供應緊張。更要命的是，1980年9月20日伊拉克空軍轟炸伊朗，兩伊戰爭爆發。

兩國石油生產完全停止，世界石油產量完全受到影響，產量劇減。油價在1979年開始暴漲，從每桶13美元猛增至1980年底的41美元。這引發了第二次石油危機，全球陷入嚴重滯漲。

海灣戰爭時期，美國海軍兩棲指揮艦藍岭號（USS BLUE RIDGE）及法國海軍等船隻停泊在巴林港口。（美國國防部）

1990線海灣戰爭爆發，伊拉克入侵科威特，兩伊在霍爾木茲海峽佈水雷，展開「襲船戰」，海峽航運面臨威脅。油價一度暴漲200%。由此引發第三次石油危機，全球能源供應受到嚴重威脅。三次石油危機也奠定了「中東有事，油價必妖」的規律。

如今，伊朗與以色列之間爆發的正面衝突，是否會不幸成為「第四次石油危機」的導火索？以伊衝突的態勢仍將持續，雙方似乎都無意輕易退讓。雖然以伊雙方的相互襲擊正在加劇本輪衝突的烈度和規模，但若美國介入衝突，將加大霍爾木茲海峽航運中斷的風險。一旦霍爾木茲海峽真的遭到封鎖，即意味着以色列與伊朗的衝突將擴大為全面戰爭，這隻會加劇地區局勢的複雜性和外溢風險，導致全球能源價格和供應鏈陷入前所未有的紊亂。

一邊俄烏戰爭未停，一邊以伊戰爭又起，地緣政治風險溢價奠定了國際油價的飆升。未來油價的趨勢，將主要取決於以伊衝突的最終烈度、霍爾木茲海峽的實際穩定性。