歐洲這個「大個子」正在走向歧途

7月25日，中國領導人習近平與到訪的歐盟(EU)領導人在北京會面時說，國際形勢越是嚴峻複雜，中歐越要增進互信。他形容，中歐都是國際社會中的「大個子」，要牢牢把握中歐關係發展的正確方向。

最近十年期間，全球經濟GDP體量中，美國、中國和歐盟（27國總和）一直列前三。可歐洲這個「大個子」卻正走向了錯誤的道路上，甚至成為全球最討厭的地區。

《時代》周報發表《歐洲應學會使用權力語言》評論稱，「今年本應輪到習近平到訪布魯塞爾（Brussels），但他顯然沒有遠赴歐洲的興致；於是歐盟高層就只好親自出馬了，且一天後就需打道回府。峰會原定兩天，但中國領導層顯然不願花費太多時間來對付這些令人煩惱的歐洲人。

同嚴重對抗的中美關係相比，中歐關係本不應變得如此複雜。然而，這也正是問題所在，歐洲人一廂情願認為中國領導層不斷嘗試挑撥美歐關係，並試圖將歐盟拉入自己的陣營。但從布魯塞爾角度看，儘管歐美之間有着諸多分歧，歐洲人與美國人依舊是最緊密的盟友。

中國則對歐洲秉承的價值觀與意識形態十分厭倦，它們的「雙重標準」比美國都要惡劣，動輒就在台灣、新疆和西藏問題挑戰中國紅線。歐洲依舊習慣把經濟議題和政治，人權等直接掛鈎。中國則對這套邏輯充滿疑問，歐洲一方面要按照自己認可的價值觀去要求某個國家，另一方面又要讓這個國家心甘情願奉獻出經濟利益。

歐洲人一廂情願認為中國領導層不斷嘗試挑撥美歐關係，而中國則對歐洲秉承的價值觀與意識形態十分厭倦，動輒就在台灣、新疆和西藏問題挑戰中國紅線。（資料圖）

這種干涉主義的價值觀外交與利益優先不可能在現實中存在。就連美國總統特朗普（Donald Trump）都對歐洲的做派厭惡至極。他認為，歐洲的政治人物與美國民主黨都是吃飽了撐的紈絝子弟，高舉着所謂民主、自由，推銷自恃為傲的價值觀與意識形態。可西方干預連它們自己都搞不懂的其他社會與國家是愚蠢的，何況自己的國家都處在重重危機中。

一直以來，人們對中歐關係持續充滿期待，兩個龐大又完美互補的經濟體，而且相互之間又沒有根本性的政治分歧。但是，伴隨着中國崛起，美國將嚴重焦慮傳遞給了它的歐洲盟友。歐洲不但完美的繼承了這種焦慮，還不斷刻意挖掘中國能讓它們「憂慮」的方方面面。

歐洲的杞人憂天矇蔽了自己的眼睛與思維，內部的混亂暴露無遺。《法蘭克福匯報》駐華記者以「歐盟對華戰略的廢墟」為題，指出歐盟的對華關係去風險戰略並沒能奏效，歐洲經濟對中國的依賴性反而在繼續上升，這很大程度上是因為歐洲的政界和商界在相互阻撓。

如今的歐洲還沒有完全意識到自己正處於美國、中國和俄羅斯者三個超級大國的三面擠壓中。特朗普政府不斷嚴厲指責歐洲政治出現了重大問題，甚至暗示用「顏色革命」來改造歐洲，同時又借用俄烏衝突和貿易關稅等壓榨歐洲的根本利益。普京（Vladimir Putin）早已十分厭惡歐洲政客的自私與陰謀，幾次點名盎格魯•撒克遜人（Anglo-Saxons）是世界的「破壞者」。

同時，包括全球南方國家等其他廣大地區，歐洲正在迅速失去影響力，相當多非西方國家認為，歐洲政客以所謂的「道德」和「價值觀」企圖改造它們的政治與文化，甚至用強迫的方式逼迫它們在俄烏衝出中站隊。

對於這些國家而言，它們已對歐洲一貫的「教師爺」做派難以容忍，現在又對俄烏衝突中歐洲扮演的角色充滿質疑——對於這場戰爭歐洲從來不提為何發生，只是一味強調俄羅斯的「侵略」，漠不關心另一方的安全威脅。

歐洲之所以正在走在錯誤的道路上，除了自己還活在過往歷史的榮耀中，另一個重要原因是歐洲政客和相當部分民眾，依舊對美國抱有幻想。歐洲還沒有醒過來，因為跟着美國新自由主義太久了！對現實世界複雜性的認知只是停留在「覺醒」之中。這種覺醒並不代表醒悟。

特朗普不斷嚴厲指責歐洲政治出現了重大問題，甚至暗示用「顏色革命」來改造歐洲，同時又借用俄烏衝突和貿易關稅等壓榨歐洲的根本利益。（資料圖）

歐洲認為當前美歐的緊張關係都是源於特朗普總統，只要他下台，一起都會恢復到以前。但歐洲這種掩耳盜鈴的心態，顯然是忘記了美國與歐洲的各自的現實，它們不去思考「美國優先」為何在能在美國民眾中享有巨大的影響力。

以歐洲代表的西方歷史從來都是利益主導的，從古希臘與羅馬帝國開始，如果利益分配不能滿足不同勢力需求，向來都是透過對外擴張與殖民等方式來消弭矛盾。人類發展並沒有終結，某種或親密或衝突的關係不會永存。在當前這個歷史階段，美國和歐洲很難再回到冷戰結束之後的那種親密關係，這是基於全球格局的重大調整與大國間內部利益的調整與再平衡決定的。並不是因為特朗普的出現讓美國疏遠了歐洲。

老歐洲還沒有適應次要角色與夥伴的新地位。對於歐洲而言，真正正確的戰略應該是毫不猶豫的確立戰略自主與多元合作，而非被情緒和一套預設的話術不斷製造自我恐懼。