特朗普讓金磚再次偉大？

最近幾天，巴西、印度、俄羅斯、中國四個金磚國家密集開展高層互動。



8月7日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與印度總理莫迪（Narendra Modi）通電話，討論應對美國關稅的聯合策略，誓言「捍衛多邊主義」，還討論了盧拉對印度的訪問事宜。

同日，印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、俄羅斯安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）進行會晤。多瓦爾強調，印方「珍視兩國間的戰略夥伴關係」，並表示期待普京年底訪問印度。

中國國家主席習近平上周應約與俄羅斯總統普京通電話，兩國元首積極評價中俄高水準政治互信和戰略協作。圖為2024年5月16日在北京出席中俄建交75週年晚宴。（Reuters）

8月8日，習近平應約與普京通電話。兩國元首積極評價中俄高水準政治互信和戰略協作，普京表示「俄中全面戰略協作夥伴關係任何形勢下都不會改變」。

8月9日，普京致電盧拉，兩國總統就加強俄巴戰略夥伴關係及金磚國家框架內協作的共同意願達成一致。

8月12日，盧拉又與習近平通話，表示願同中方加強在金磚等多邊機制中的溝通協調，反對單邊霸淩行徑，維護各國共同利益。

另據報導，莫迪計畫於8月31日至9月1日訪問中國，並出席上海合作組織天津峰會。這是他時隔七年後再次訪華，被視為深化金磚紐帶的重要戰略舉動。普京也將參加上合峰會。

可以看到，短短幾日，金磚國家領導人之間頻繁進行通話，約定開展互訪，傳遞出了金磚國家加速靠攏的明確信號。金磚國家正在強化戰略溝通、攜手應對挑戰。有媒體驚呼：「特朗普所作所為讓金磚再次偉大。」

金磚國家為何加速靠攏？既有來自美國的外部衝擊，又有金磚合作的內生邏輯。

特朗普的「關稅大棒」，無疑是加速金磚國家抱團取暖的主要外因。（Reuters）

特朗普的「關稅大棒」，無疑是加速金磚國家抱團取暖的主要外因。7月7日，金磚峰會發佈里約熱內盧宣言的次日，特朗普在社交媒體上發文稱，「任何支持金磚國家『反美政策』的國家，都將被加徵10%的額外關稅，沒有例外」。此舉無疑是在威脅全世界，站隊金磚就要付出代價。

7月30日，特朗普簽署行政令，宣佈8月6日起對巴西輸美產品加徵40%從價關稅。加上8月1日宣佈的10%「對等關稅」後，大部分巴西輸美產品面臨高達50%的關稅稅率。

8月6日，特朗普「以直接或間接方式進口俄羅斯石油」為由，對印度輸美產品額外徵收25%關稅，總體稅率高達50%，與巴西並列成為目前關稅稅率最高的國家。

特朗普還表示要對南非加徵30%關稅，對俄羅斯施加嚴厲制裁及「二級關稅」。

除此之外，特朗普還對金磚國家施以公開羞辱。7月9日，特朗普向盧拉發佈公開信，稱「若巴西不停止對前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的『政治迫害』，美國將讓巴西付出代價」，公然對巴西內政進行干預；7月31日，特朗普又在社交媒體上公開羞辱印度為「死亡經濟體」。

很明顯，金磚國家是特朗普極限施壓的重中之重，但美國的單邊霸淩並沒有讓這幾個「大塊頭」低頭，反而進一步促推了金磚國家的戰略靠攏。

金磚國家的戰略靠攏，其內生邏輯的原因之一當然是金磚國家擁有共同戰略利益。（Getty）

而另一方面，內生邏輯當然是金磚國家擁有共同戰略利益。金磚各國通過簽署自貿協定、加強貿易投資便利化等措施，實現了貿易規模的持續增長。據統計，2025年1至7月，金磚11國內部貿易額達9500億美元，同比增長18%，佔全球貿易比重突破22%。此外，金磚國家主推的新開發銀行已放貸超400億美元，為新興市場國家和發展中國家拓展融資管道、補齊基礎設施短板提供了有力支援。

正是長期以來在多領域建立的合作成果以及不斷升級的政治互信，將金磚國家緊密團結在了一起。自「金磚」歷史性擴員後，金磚國家人口總數已經增加至世界總人口的45%，佔全球經濟比重上升至37%，已經超越了七國集團（G7）。

憑藉龐大的人口規模、豐富的資源儲備、快速發展的經濟和不斷提升的國際影響力。且，源於「全球南方」的共同身份，金磚國家在國際安全、貿易規則等重大問題上擁有廣泛共識，以多邊外交為基礎，加強協調配合，共同維護全球南方國家利益。

特朗普原本想通過關稅大棒對金磚國家「分而治之」，卻意外催化了「南方覺醒」，加速了金磚國家的戰略靠攏。可不是特朗普正在「讓金磚再次偉大」嗎？