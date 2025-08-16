特朗普普京會晤｜特朗普贏了　普京也贏了

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京當地時間8月15日上午11時在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）埃爾曼多夫–理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）會面。這是十年來普京首次訪問美國，也是俄烏戰爭開打三年多來美俄兩國總統首次會晤當面討論停戰事宜及美俄關係，全世界媒體及觀察人士都極為關注。

尤其一些身為戰爭當事方，但是卻被特朗普踢出談判桌外的國家，如烏克蘭和歐盟、英國等，對此格外關注。

「雙普」會晤採取「三加三」的方式舉行，美國方面除了總統特朗普，國務卿魯比奧（Marco Rubio）和美國特使威特科夫（Steve Witkoff）一起出席會談。俄羅斯方面除了總統普京，外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）拉夫羅夫和總統外交助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）與會。

雙方在此進行了近3小時會晤後舉行聯合記者會。俄羅斯方面表示美俄元首會進展非常順利，普京與特朗普進行了建設性的會談，與特朗普建立了非常好的直接聯繫。普京表示俄方真心希望結束俄烏戰爭，但事前必須消除一切導致衝突發生的根源。他稱自己同意特朗普有關確保烏克蘭的安全的觀點。

特朗普在普京結束發言後稱，這次會談很有成效，在大多數問題上與俄羅斯達成一致。雖然美俄雙方在幾個重要問題上還沒有完全達成一致，但認為已經取得了「重大進展」。他在回華盛頓的飛機上向媒體為這次會面給了「10分」的滿分。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇市，美國總統特朗普（左）和俄羅斯總統普京（右）一同乘搭美國總統專車前往峰會會場。（Reuters）

從美俄特別是特朗普和普京對會面的表述看，雙方對這次會面顯然都非常滿意。美俄關係複雜，在過去幾年因為俄烏戰爭陷入對峙，雙方圍繞如何結束戰爭又存在巨大立場和利益差異，一次會面不可能解決所有問題。但是對特朗普和普京，會面本身就是巨大的勝利。可以說是一場雙贏的會晤。

美國方面，特朗普在大選期間就聲稱要結束俄烏戰爭。當選上任後，特朗普更是把推動結束俄烏戰爭作為其最主要的外交工作目標之一。為達到這一目標，幾個月來，他施壓烏克蘭和歐洲，派出高級外交團隊和俄羅斯代表團會面，和普京多次通話並派特使訪問莫斯科。為施壓莫斯科，他後來又轉而恢復對烏克蘭實施軍事支援，並威脅對進口俄羅斯石油的國家進行二級制裁。

為本次「雙普會」，本着諾貝爾獎去的特朗普可說是使盡了所有手段。這次雙方在阿拉斯加會晤，特朗普又佔了主場優勢。對美國內部兩黨尤其是特朗普的支持者而言，這是特朗普「說到做到」的又一案例，展示了美國的霸權實力。在更大的戰略層面，特朗普及他的國務卿魯比奧都說過，美國推動結束俄烏戰爭並與俄羅斯改善關係，是為了向印太特別是中國聚焦。在特朗普的戰略規劃裏，可能還有着拉攏俄羅斯遏制中國的考慮。雖然此次會面後者這些戰略層面的想象很難落地，但會面對特朗普來說是一個開始。

俄羅斯方面，普京更是極為渴望這場會晤。在俄羅斯官方和普京的精神追隨者的敘述裏，俄羅斯現在掌握了戰場主動，政治上進退由己，完全不着急結束戰爭，對於特朗普會面和改善美俄關係並不着急，這完全是自欺欺人的敘事。事實上，這場持續三年多的戰爭暴漏了俄羅斯的所有短板，給俄羅斯帶來了數十年來最慘重的損失。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage），美國總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。圖為兩人站在一個有「阿拉斯加2025」字樣的平台上合影。（Reuters）

除了幾十萬年輕士兵死傷，戰爭消耗與制裁也給俄羅斯帶來了巨大的經濟衝擊與民生災難。俄羅斯的財政與經濟情況完全是靠戰事狀態的管制才得以沒有崩潰。突然爆發的瓦格納內亂就充分暴露了俄內部高層之間的矛盾衝突有多激烈。戰爭還讓俄羅斯與歐美等國的關係全面惡化，世界範圍內除了極少數國家，大部分都站到了俄羅斯的對立面，正如俄羅斯外長拉夫羅夫此前所言，「俄羅斯現在沒有盟友」。

因為深陷戰爭泥灘無法脱身，俄羅斯的傳統勢力範圍也在迅速崩塌，敘利亞，伊朗，亞美尼亞與阿塞拜疆，中亞等俄羅斯的傳統地盤要麼已經倒掉，要麼在加速「去俄化」。從戰爭角度，俄羅斯確實達到了部分戰場目的，吞併了烏克蘭東部四個州的大部分領土，但在戰略層面其損失更大。

正所謂酸甜自知，作為領導人的普京不可能在面臨這種情況下還不想盡快結束戰爭。他需要的是來自西方尤其是美國的承諾，需要鞏固戰場成果，另外就是面子——換一種說法，就是尊嚴與榮譽。西方世界只有特朗普可以頂着內部壓力，給普京想要的東西。而且對普京來說，在戰爭尚未停止而且還在遭國際法庭通緝的情況下，飛到阿拉斯加會晤，更可以營造一種深入虎穴單刀赴會的英雄主義想象，對於俄羅斯一般民眾和普京的精神追隨者，足夠亢奮到面色潮紅，對普京是一個巨大的加分項。

所以，「雙普會」是特朗普的勝利，更是普京的勝利。對那些在踢到談判桌外的當事國，則是巨大的羞辱和折磨。不過後者的利益與心情，美俄根本不會關注。