印度被美國一頓「亂打」　 打出對華回暖

8月18日至20日，中共中央政治局委員、外交部長、中印邊界問題中方特別代表王毅應邀訪問印度，參加中印邊界問題特別代表第24次會晤。在這次會晤中達成10點共識。雖然，去年以來，就做了很多工作。據中國國防部資料，雙方在拉達克地區的班公湖、加勒萬河谷、溫泉和德普桑四地完成軍事脫離接觸。但，這次中印會晤看似比以往更加順暢，也少了諸多雜音。



並且，這是自2020年中印軍隊在加勒萬河谷爆發衝突以來，中印第二次舉行邊界問題特別代表會晤，也是王毅3年多來首次訪問印度。印方這次態度有別以往，結合一段時間以來印度被美國一頓「亂打」，「打」出了和中國關係的回暖，「打」出了務實的選擇。

2020年加勒萬河谷衝突爆發，中印雙邊高層交流一度停滯，外長級互動也僅限於多邊場合的短暫接觸，兩國關係開啟了為期三年的低谷期。去年10月，習近平同印度總理莫迪（Marendra Modi）在喀山金磚峰會期間進行了會晤，就恢復中印關係穩定達成重要共識，這是一個基礎。

2020年加勒萬河谷衝突爆發，中印雙邊高層交流一度停滯，圖為當時的印軍被俘士兵。（微博@中國海洋維權）

今年6月起，印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）、國防部長辛格（Rajnath Singh）以及外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）先後訪華，印度高層官員如此密集訪華實屬罕見，反映出印度對主動改善對華關係的強烈意願。王毅外長緊隨其後的回訪，也可謂「投桃報李」。並且，在不久後，莫迪也將訪問中國。

這期間必須關注一個變數。在過去一段時間，隨着中美戰略博弈持續升級，印度曾一度希望從美國遏華的「印太戰略」中漁利，甚至借助地緣優勢，取代中國成為「世界工廠」。然而美國霸淩讓印度「倚美崛起」夢碎。

4月份特朗普（Donald Trump）開啟「對等關稅」政策後，美印貿易摩擦不斷升級，雙方持續了數月的經貿談判無果而終，面對美國的極限施壓，印度從美國的「追隨者」迅速轉變為「對立面」。特別是8月以來，特朗普以印度進口俄羅斯石油等為由，對印度商品加徵50%的關稅，同時在社交媒體上公開羞辱印度為「死亡經濟體」。這不僅刷新了美國對交易夥伴的徵稅紀錄，更將美印經貿關係推向懸崖邊緣。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

特朗普在白宮的玫瑰園裡對着鏡頭把印度稱為「關稅小偷」，話音未落，美國貿易代表辦公室就甩出一張清單：鋼鐵、鋁、藥品、軟體，統統加價。美國的一系列霸道行徑嚴重衝擊了印度國內經濟，印度的製藥、紡織、鞋類、珠寶等支柱行業正面臨巨大挑戰。印度逐漸發現，追隨美國根本沒有預期的經濟利益，反而遭到特朗普的刁難打壓。

美國的霸淩行徑讓印度戰略界開始重新反思，不少印度國內的有識之士也紛紛呼籲，印度應當堅持戰略自主，不對美屈服的同時，積極回檔對華關係。

說回此次王毅外長訪問印度，事實上，邊界問題會晤上達成的十點共識，沒有哪一條是「新」的，基本都是一貫立場。但重要的是印度的態度。終於讓印度明白，中國不是敵人，而是印度可以依靠的鄰居和夥伴。

除了在中印邊境問題達成共識外，經貿合作也是王毅此訪的重要關切。恢復已暫停超過5年的邊境貿易是此次中印會談的重要議題之一。對此，印度如今已經更加急迫。

印度五年前曾雄心勃勃地啟動了「印度製造」計畫，目標是將製造業經濟佔比提升到25%。但這一指標不升反降，從五年前的15%跌至14%。(Getty)

五年前，印度曾雄心勃勃地啟動了「印度製造」計畫，目標是將製造業經濟佔比提升到25%。可如今，這一指標不升反降，從五年前的15%跌至14%。勞動力成本上漲、基礎設施滯後、外資信心不足，讓之前站隊印度的西方企業紛紛轉向東南亞。更糟的是，西方貿易保護主義抬頭與地緣政治衝突加劇，讓印度的商品出口和能源自主遭受重大威脅。

中印經濟原本就互補性突出。印度豐富的原材料和勞動力資源與中國的資金、技術及市場需求相結合，能夠釋放巨大的經濟潛力。但自2020年起，印度開始對來自中國的投資採取嚴格的審查政策，導致中國對印直接投資大幅下滑。即便如此，2024年中印雙邊貿易額仍然達到1384.8億美元（約1.08萬億港元），中國再次成為印度最大的交易夥伴。

在當前全球經濟不確定性增加的背景下，加強與中國的經濟聯繫，對印度而言是現實且理性的選擇。當然中印貿易管道重啟，也將為更穩定、可預測的雙邊關係奠定基礎。

正如王毅所說，中印作為總人口超過28億的兩個最大發展中國家，理應展現天下情懷，體現大國擔當，為最廣大發展中國家聯合自強作出表率，為推動世界多極化、國際關係民主化作出貢獻。