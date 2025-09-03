中國閲兵｜外國領導人座次安排打破常規　中國向世界發出清晰信號

中國抗日戰爭勝利80周年大閱兵（九三閱兵）9月3日上午9時開始，中國國家主席習近平發表講話並檢閲軍隊。在北京天安門城樓觀禮的外賓中，朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）分列中國國家主席習近平左右，成為此次閲兵最受重視的外賓。



2015年中國舉行抗戰勝利70周年大閲兵時，韓國時任總統朴槿惠雖然被安排在習近平右側第二個位置，緊挨着普京，但和此次金正恩能近距離站在習近平的旁邊有着根本的不同。

2025年9月3日中國閲兵天安門城樓觀禮台核心區為外賓和中國領導人預留了位置。（直播視頻截圖）

另外一個值得注意的細節是，此次參加閲兵的外國領導人和中國國內領導人是穿插安排的，每隔兩三個國際領導人就有國內領導人的坐席安排。

2015年中國抗戰勝利70周年閲兵，當時出現在天安門城樓的外賓站在習近平右手邊，中國國內領導人站在習近平左手邊。

2015年中國抗戰勝利70周年閲兵，當時出現在天安門城樓的外賓站在習近平右手邊，包括俄羅斯總統普京，中國國內領導人站在習近平左手邊。（Getty）

2025年9月3日天安門城樓觀禮台，習近平右手邊的座位先是普京和印尼總理，隨後是中國總理李強。（直播視頻截圖）

習近平的左手邊第一個位置一般安排中共卸任總書記。但中共前總書記胡錦濤並沒有現身。金正恩此次能被安排在這裏可以說是中國給予的重磅禮遇。

今天的中國，最大的挑戰在外不在內。如此龐大規模的外賓出席觀禮，說明閲兵已經不只是中國的國內議程，而是重大國際外交事件。穿插安排外賓和國內領導人，有招待客人的意味。

2025年9月3月天安門觀禮台，習近平的左手邊是金正恩以及哈薩克總統託卡耶夫，隨後是中共政治局常委趙樂際。（直播視頻截圖）

中俄朝領導人同框現身具有重要歷史和現實意義。

金正恩的祖父朝鮮前領導人金日成曾在1954年中共建政5周年閲兵時登上天安門城樓觀禮。當時金日成站在中國領袖毛澤東的右手邊，金日成的右邊是周恩來。

1959年中共建政10周年閲兵時金日成再次登上天安門城樓觀禮，彼時毛澤東左右站着的是蘇共領導人赫魯曉夫和越南國家主席胡志明，金日成在周恩來的陪同下觀禮。

2025年9月3日在閲兵開始前習近平陪同外賓登上天安門城樓，在登樓過程中習近平停下來向金正恩和普京講解相關歷史。（視頻直播截圖）

今時不同往日，中國的國際交往朋友圈早已經不侷限於剛剛建國時的社會主義國家。但是從金日成到金正恩，中朝關係從來不曾變色。從蘇聯到俄羅斯，從赫魯曉夫到普京，中國對北方朋友的重視一如既往。中俄朝領導人同框現身是中國不會忘記鼎力支持的老朋友，中國身後的核心支持陣營相當穩固的象徵。

此次閲兵還有一個細節是印度尼西亞總統普拉博沃（Prabowo Subianto）出現在北京天安門城樓，他前不久因為國內示威騷擾取消了訪華但9月2日晚又改變計劃，連夜飛往北京。

東南亞國家中，除了明目張膽在南海挑釁中國的菲律賓，總理被解除職務的泰國，其他國家均派領導人或者高層政要前往北京觀禮，印尼總統在處理國內騷亂事務之後當即前往中國，是不希望在這場對中國支持捧場的重大國家事件中缺席。

2025年9月3日閲兵活動開始之前，習近平和外賓走向天安門城樓，習近平和普京金正恩邊走邊聊。（直播視頻截圖）

此外，中亞五國外加白俄羅斯、阿塞拜疆、亞美尼亞等獨聯體成員國領導人幾乎全員到齊。南亞多國首次派高層政要前往北京觀摩閲兵。伊朗總統首次出席中國閲兵活動。

其他非洲剛果共和國、津巴布韋，以及拉美的古巴，都是中國傳統的反西方陣營的老朋友。這些國家的領導人集體前往北京觀禮，是一種地緣政治的清晰信號，是明目張膽來戰隊，而不是一團和氣湊熱鬧的。

2025年9月3日習近平和彭麗媛同出席閲兵活動的外賓合影，金正恩和普京分列習近平夫婦左右。（直播視頻截圖）

世界並不同此涼熱。出席此次閲兵的領導人名單勾勒出了一個和西方平行的、以中俄為主要支撐的世界，西方國家主導的世界秩序和非西方國家形成了清晰明確的分野。

中國舉行抗日戰勝勝利80周年大閲兵，遍邀國際友人出席，向世界發出的清晰信號，中國過去是一個成功打敗日本帝國主義的大國，是戰後秩序的開拓者，今天同樣是擁有眾多同道支持者的大國。中國過去不屈服於日本的侵略，今天敢於也能夠不屈服於美西方的壓迫。