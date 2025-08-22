中美G2｜俄羅斯被「剪裙邊」　前蘇聯勢力範圍接連崩塌

8月11日，亞美尼亞與阿塞拜疆領導人在美國草簽了一份和平協議，標誌着這兩個曾經深陷衝突的國家開始走上關係正常化道路。​



值得注意的是，特朗普不僅在此間成功扮演了 「和平使者」 的角色，還為美國獲得了一條連接南高加索的重要過境走廊。這條貫穿亞美尼亞，連接阿塞拜疆本土與飛地納希切萬的戰略要道，將被命名為「特朗普國際和平與繁榮之路」（TRIPP），並由美國獨家控制99年，極大強化了美國在這一戰略要地的影響力。

而眾所周知，亞美尼亞和阿塞拜疆都是前蘇聯的加盟共和國，蘇聯解體後該地區一直是俄羅斯的實力範圍。在亞美尼亞與阿塞拜疆的歷次衝突中，俄羅斯都扮演了關鍵角色。如今隨着國際形勢變化，俄羅斯在這一地區的影響力顯著削弱，已經明顯被邊緣化。​

2025年8月8日，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，右）及阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev，左）當日到訪白宮簽署由美國斡旋的和平協議。圖為2人互相握手，而美國總統特朗普（Donald Trump）則握着2人的手。（Reuters）

敘利亞是俄羅斯介入中東事務的重要抓手，也是前蘇聯解體後唯一在中東尚存的軍事基地。2024年12月8日，敘利亞反對派武裝在穆罕默德・朱拉尼（Abu Mohammed al-Julani）領導幾乎 「兵不血刃」 地攻入首都大馬士革。

親俄羅斯的敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）被顛覆後前往俄羅斯尋求庇護，敘利亞政權隨之更迭。變天后的敘利亞旋即倒入美西方陣營。今年5月，特朗普訪問沙特期間，朱拉尼在沙特王儲引見下與特朗普會面，美國隨後解除了對敘利亞長達數十年的制裁。俄羅斯在敘利亞經營多年的成果則毀於一旦，其在中東地區的戰略佈局遭受重創。​

2025年6月13日至25日，以色列和伊朗爆發了「十二日戰爭」，伊朗本土遭到以色列軍事打擊，損失慘重。戰爭來到6月21日，美國出動B2轟炸機群炸燬了伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕等三處核設施並威脅將繼續對伊朗進行軍事打擊。在美以脅迫下，伊朗被迫接受美國提出的停火條件，與美國談判。

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布以色列和伊朗停火後，民眾在伊朗首都德黑蘭（Tehran）參加集會，表達對伊朗武裝部隊的支持。（Reuters）

雖然伊朗還沒有完全倒向美國，但經由此役，其抗美的意志和能力被摧毀。俄羅斯是伊朗的簽約戰略伙伴，也是伊朗與美以對抗的戰略支持者與心理後方。然而在此役過程中，俄羅斯因為烏克蘭戰爭自顧不暇，未能在關鍵時候為伊朗施以援手，失去了伊朗的戰略信任。即便伊朗不發生政權更迭，俄伊關係以後在表面上可以得到修復，德黑蘭和莫斯科之間也將面臨深層次信任挑戰。​

中亞五國——哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼在蘇聯解體後一直被俄羅斯視為「後院」，是俄羅斯最穩固的勢力範圍。俄羅斯和這五個中亞國家通過雙邊或多邊協議形成戰略捆綁，這五個國家在經濟和安全層面對俄羅斯也是相當依賴。

但與此同時，因為歷史及宗教等原因，這五個中亞國家對俄羅斯數百年奉行的擴張主義和大國沙文主義也深感恐懼，在與俄羅斯合作的同時對自身安全深感憂慮。俄烏戰爭爆發，烏克蘭的悲慘命運更加深了中亞五國的安全恐懼。同時俄羅斯深陷俄烏戰爭也讓五個中亞國家敢於更直率表達國家意願。五個中亞國家紛紛加大了「去俄化」力度，尤其哈薩克斯坦等表現尤甚。

2025年6月17日，中國國家主席習近平在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席第二屆中國-中亞峰會，並與中亞五國元首集體合影。（新華社）

另外在中亞地區，瞅準俄羅斯深陷戰爭困境，美國、土耳其在加緊介入，中亞五國為自身安全與發展考慮，也有意通過強化與俄羅斯之外其它大國的關係來平衡俄羅斯的影響力，減輕對俄羅斯的戰略依賴。尤其中國這幾十年經濟發展迅速，推出「一帶一路」等戰略安排，願意和其它國家共享發展機遇，又以以睦鄰政策取信與鄰，獲得了中亞國家的普遍認同。

在俄烏戰爭期間，被俄羅斯阻止多年的中吉烏鐵路終於開工。2025年6月17日，在哈薩克斯坦的阿斯塔納，中國與中亞五國共同簽署了一份具有里程碑意義的重要文件——《永久睦鄰友好合作條約》。俄羅斯在中亞的影響雖然仍不容小覷，但是面臨其它國家的競爭以及中亞國家對俄羅斯的深層次信任缺失，俄羅斯在這一區域的存在已大不如前。​

稍加盤點不難發現，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯的傳統實力範圍在迅速坍塌。尤其最近一兩年來，坍塌速度更快。俄羅斯雖然在俄烏戰場達到了了局部戰爭目的，吞併了克里米亞和烏東四州大部分領土，並且在特朗普上任後與美國的關係又得到修復。但從戰略層面損失更大。

紐約郵報分析指出，特朗普這番暗示普京想要取悅自己的言論，進一步透露他在阿拉斯加會談後對普京的最新評估。(Reuters)

再從更長的周期長期看，前蘇聯曾是一個世界性強國，除了組成蘇聯的15個加盟共和國外，在東歐，南歐，中東，東亞等一度都存在極廣泛的實力範圍，有不少國家還建有軍事基地。甚至新中國在成立後初期都實施「一邊倒」外交政策，加入了蘇聯東歐陣營。世界當時以社會主義和資本主義兩種主義劃分，以美蘇為首，形成了兩大陣營對峙的冷戰結構。

但是後來，因為遂行大國沙文主義，介入干涉他國政治，前蘇聯勢力範圍內的很多國家紛紛離開，有些甚至成為戰略對手。蘇聯解體後，不僅東歐離開，原蘇聯的多數加盟共和國也和俄羅斯離心離德，有的甚至加入北約。

俄烏戰爭是俄羅斯對北約擴張的戰術反擊，從俄羅斯利益的層面是為了將北約推離腹地邊境——這也是這場戰爭背景的複雜之處，但戰爭不僅未能達到推離北約的目的，反而導致北約進一步東擴，連芬蘭和瑞典也在戰爭期間加入了北約，俄烏仇恨也更加難解。

2025年8月18日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）抵達白宮。（Reuters）

幾年戰爭下來，除了白羅斯和朝鮮，俄羅斯的影響已被進一步擠壓到國家邊界之內。今年7月28日，俄羅斯外長拉夫羅夫在一個國際論壇上說，「俄羅斯正在獨自對抗整個西方。在第一次世界大戰中，在第二次世界大戰中，我們都有盟友。現在我們在戰場上沒有盟友了。」這個說法即是俄羅斯國際處境的真實寫照，也是其不得不面臨的困局。

世界百年未有之大變局在加速向縱深推進，動盪與變革成為常態，大國政治與新科技革命是這個時代的最顯著特徵。在這個快速變動的世界，更需要搞好經濟壯大實力，提升科技與軍事現代化水平，需要不動如山的戰略定力。不管大國還是小國，一招不慎，就可能滿盤皆輸。