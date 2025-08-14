中美G2｜真正和美國旗鼓相當的玩家只有中國

美國總統特朗普和俄羅斯總統普京將於8月15日在美國阿拉斯加舉行會晤，這是普京十年來首次訪問美國。此次會晤之所以如此重磅，在於特朗普將和普京談論俄烏衝突，有可能在兩人會晤時就敲定了烏克蘭未來的命運。

儘管歐洲烏克蘭急於擠上特朗普和普京的談判桌，但俄羅斯和美國可以單獨決定歐洲大陸的重大地緣戰略事宜。

歐洲在軍事上是美國的附屬，烏克蘭只是打手和棋子，美國才是和俄羅斯對壘的關鍵。美俄作為烏克蘭戰爭的幕後大佬直接談判就能決定終局。歐洲沒有說服美國的籌碼。烏克蘭只是待宰的羔羊。這就是實力政治。

相對於美俄，歐洲和烏克蘭無足輕重。一場烏克蘭戰爭讓歐洲無法決定歐洲命運的潛在現實充分暴露了出來，在北大西洋政治圈，真正的大國只有美俄，真正的玩家也只有美俄。

2025年8月12日，俄羅斯莫斯科（Moscow）市中心一間禮品店的貨架上，擺放着印有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統特朗普（Donald Trump）肖像的傳統俄羅斯娃娃。（Reuters）

但是放在更廣闊的視野來看，相對於中美，俄羅斯也並不足夠重要。真正和美國旗鼓相當的玩家只有中國。

來看看特朗普對俄羅斯做了什麼。

今年4月20日前後，特朗普公開表示，如果圍繞烏克蘭問題的談判無法在短期內取得明確進展，美方將不再參與斡旋。前不久特朗普將俄羅斯停火的最後期限設置為50天，後又改為10天，否則實施制裁。在此次普京到訪美國之前，特朗普再次威脅若普京拒絕結束烏克蘭戰爭則將面臨「嚴重後果」。「如果」「必須」「否則」：特朗普給普京的最後通牒是如此赤裸裸明晃晃。

美國雖然不希望同俄羅斯陷入衝突，但足以在戰場給俄羅斯造成重創。只要美國願意，源源不斷武裝烏克蘭和歐洲就能給俄羅斯以顏色。美國希望同俄羅斯和解，並不是失敗後的撤退，而是戰略性的目標轉移。

中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。（Reuters）

對於特朗普的歷次威脅，俄羅斯一直都好言好語予以積極回應。此次美國對俄羅斯的10天最後通牒即將到期，俄羅斯旋即同意普京訪美就是對美國的示好。俄羅斯一度提議和特朗普在阿聯酋等國會晤，但最終同意訪問美國，給了特朗普好大一個面子。

這種情形在中國身上很少發生。

美國的盟友們和其他的一些小國，在特朗普上台後排隊到訪華盛頓，希望和特朗普建立良好關係。普京一直以來也是對美國不低頭的硬漢，但是在特朗普的連番威脅之下，不得不做出十年來首次訪美的舉動。

中國領導人除了出席國際會議已經很久沒有專門到訪過美國。近來特朗普和中國國家主席習近平互相邀請對方訪問，是旗鼓相當的交往，沒有脅迫和壓迫的空間。近年來中美兩國的外交接觸以及貿易談判大都在第三國舉行。在關稅談判上，只有中美談判再次展期90天，美國必須花費時間和中國認認真真在貿易問題上交涉，恐嚇威脅的大棒再也不舉不動了。這一點美國也是接受了的。

圖為2019年6月日本大阪舉行的習特會。（新華社）

從特朗普對待中俄的態度差異就知道，在俄烏衝突中有掌控感的普京，實力地位實際有限。在特朗普的眼中，中國才是讓美國忍不住去遏制又無可奈何必須慎重對待的國家。

中歐領導人峰會7月下旬在北京舉行。按照中歐輪流舉辦峰會的慣例，今年的會晤原本應該在歐洲舉行，但是為了同習近平會晤，歐洲領導人願意前往北京舉行年度會晤。這是歐洲對中國的遷就，以往這樣的妥協只有在面對美國時才有。如今中國已經是那個可以和美國一樣被優待的一方。

中國從來不承認中美G2，但是中美G2事實上已經無處不在。一場烏克蘭戰爭讓歐洲狐假虎威的虛弱地位暴露無遺。一場貿易戰扯下了美國單極霸權的最後遮羞布，美國必須學會和新崛起的大國共享權力。環顧全球，中美俄是超級玩家，而從實力地位出發，中美才是終極玩家。