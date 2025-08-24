問路俄烏談判 　「熱鬧」之後什麼都沒有

美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯普京（Vladimir Putin）在阿拉斯加會晤後，「熱熱鬧鬧」了幾天，澤連斯基在一堆歐洲領導人的「保護」之下，齊刷刷跑去美國找特朗普談。各懷心思又各自解讀後各回各家，下一步怎麼走又突然戛然而止。烏克蘭與歐洲國家雖然的積極表態願意儘快結束戰爭，但卻都並不想接受甚至反對「雙普會」達成的共識方案。對於最終能否促成俄烏談判，似乎都還存在着巨大的變數。



能否推進烏克蘭和平進程談判進行下去的最大障礙有三：一是土地換和平問題。這一點澤連斯基一再否認，而歐洲顯然也支持烏克蘭的觀點；二是先停火後談判還是先談判後停火問題，又或者說是先達成臨時停火協議，還是直接談和平協議。

這一點特朗普支持了普京的觀點，但烏歐卻不同意。三是向烏克蘭提供安全保障問題，即停戰後由誰來保障烏克蘭的安全。三個都難解，從目前透露出來的訊息來看，當下主要卡在了向烏克蘭提供安全保障問題上。因為對於這一問題，美俄烏歐各有各的方案。

在向烏克蘭提供安全保障問題上，不僅俄羅斯方面表示反對，最初特朗普也是一口否定美國向烏克蘭提供安全保障的要求。因此，這一次「雙普會」上初步達成的美國可以向烏克蘭提供安全保障的共識，實際上是美俄同時在向烏歐作出讓步。

或許正是因為這一點，烏克蘭與歐洲似乎有點「得寸進尺」的感覺。目前，一方面歐洲內部在緊急商討向烏克蘭提供怎樣的「安全保障」；另一方面，烏克蘭也提出了自己的安全保障條款。同時，烏歐雙方也都在向特朗普施壓，要求其進一步明確安全保障承諾，甚至想把烏歐的觀點強加給特朗普，還有點「逼宮」的味道。

美方最早提出的安全保障是通過某種形式向烏克蘭提供空中安全保障，並強調不會派地面部隊。雖然之後傳出由歐洲派地面部隊且要由美國指揮控制的消息，但美方又明確表態，美國計劃在對烏克蘭的安全保障中發揮最低限度的作用。

據美國《政治報》網站8月20日報道，上述表態是美國國防部負責政策的副部長科爾比（Elbridge A. Colby）在美國參謀長聯席會議主席凱恩（John Daniel Caine）主持的臨時會議上答問時作出的。這樣的表態，不僅把責任推給了歐洲，還表明美國只是同意在和平談判時加入向烏克蘭提供安全保障這一條款而已。

而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）一方面表示，在等待歐洲做出最終決定或拿出最終明確的方案；另一方面也提出了自己的方案。烏克蘭將承諾購買1000億美元的美製武器，資金由歐洲提供，同時與美方達成500億美元無人機生產協議。烏克蘭的這一方案，顯然側重點不是誰派兵問題，而是給自己提供武器裝備的問題。

而對於烏歐的安全保障提案，俄羅斯方面的表態則是堅決反對。俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）說：「俄羅斯支持2022年在伊斯坦堡達成的安全保障原則，其他方案全都行不通。」而2022年俄方的方案則是由五常國共同給「中立」後的烏克蘭提供安全保障。對此，澤連斯基表態稱，不希望中國參與烏克蘭安全保障。

歐洲人更是有自己的一盤考量。從特朗普推動烏克蘭停火協議的時候，歐洲就提出來了。而且當時英法兩國已經達成共同出兵進駐烏克蘭的共識，且據說兩國也早已開始積極準備。很顯然，歐洲重點關注的不單純是保障烏克蘭的安全，而是想借保障方案維護或爭取自身的利益。

因為烏克蘭的「戰後重建」可是一塊大「肥肉」。對於英法包括德國來說，只有積極參與才能瓜分更多的利益。

從「雙普會」的情況來看，美俄都同意直接進入和平協議談判。而這一條，烏歐顯然也是反對的。在沒有談成安全保障問題之前，美烏俄三方或俄烏直接元首談判是不可能進行的。而俄羅斯外長拉夫羅夫8月21日說，俄羅斯總統普京願意與烏克蘭總統澤連斯基會面，但在這之前必須先把所有關鍵事項處理好，包括澤連斯基是否有權代表烏克蘭簽署協議。

那麼對此，急於結束這場戰爭的特朗普又在想什麼呢？其實，特朗普真的「急」嗎？首先，其實他只是要一個態度和行動，不僅讓外界感受到特朗普推動結束戰爭的行動有望成功，也表現出一切盡在他的掌握之中，這對特朗普來說就足夠了。

另一方面，綜合看，如今又曝出美國與歐盟就一項經貿協議的框架達成了一致。借推動烏克蘭和平進程之名，迫使歐洲在經貿協議問題上做出讓步，這可能才是特朗普的主要目的。當然，也可能是特朗普在推動烏克蘭停戰談判時「摟草打兔子」，意外有收獲。

有意思的是，美歐的協議框架中一個重要的條款就是歐盟大量購買美國能源和武器裝備。而烏克蘭提出的保障方案中突出強調的，就是由歐洲出錢購買美國武器支持自己，而這也正是「雙普會」前美歐達成的一項重要共識。

如果歐洲為了削弱拖垮俄羅斯以永久性地消除俄羅斯威脅這一後患，真的甘願採購美國武器支援給烏克蘭，那這場戰爭持久打下去似乎更符合美國的利益。英法兩國領導人，總還以為可以藉機彰顯自己的國際地位，真的是被賣了還在替美國數錢。

目前，歐洲一邊在商討如何向烏克蘭提供安全保障方案，一邊荷蘭卻已經決定向烏克蘭提供愛國者防空導彈了。而俄羅斯依然在不斷強化打擊烏克蘭的重要目標，烏克蘭也依然一個勁地宣傳打擊俄羅斯的成果。

而特朗普則一邊在與烏歐進行溝通協調，一邊在採訪中強調：「俄羅斯是一個軍事強國。不管人們喜不喜歡，那確實是一個強大的國家，而且體量要大得多。這場戰爭本不該發生。你不應該那樣做，你不能去挑戰一個比自己大十倍的國家。」似乎就是在說： 「那就好自為之吧！」