中美貿易談判已經四輪　中國究竟贏了輸了？

中美貿易談判已經進行了四輪，雖然依然被全球高度關注，但大家也似乎都麻木了——因為美國出招，中國立刻反制，再來一輪談判，好像是一場拳擊賽，觀眾都在看，誰先撐不住？誰會先低頭？可問題是，對中國來說，這根本不是一場「誰先認輸」的比賽。中國一路幾個月應對下來，更像是下一盤棋，你走一步，我再走一步，不急也不亂。

外界看的是熱鬧——會不會爆發全面貿易戰？誰的出口會被打擊？但很明顯，走的路徑和美國不一樣，有自己的節奏。這就是為什麼，哪怕經歷了幾輪談判還沒突破，哪怕關稅真的壓下來，中國也沒急着做出「妥協動作」。這個就是中國素來的「不對稱戰略」，不硬要「對着幹」，而是用自己的路子，把壓力化解掉。

不依賴單一市場的出口底氣

當然，能夠你一套我一套是需要基礎的。先說最直接的出口。大家都知道，美國是世界上最大的消費市場之一，對中國出口企業來說，以前確實是個大客戶。但這幾年情況變了，美國市場有它的重要性，但已經不再是唯一的依賴。換句話說，過去是「一棵大樹」，現在有了一片森林。

2025年7月13日，青島港前灣集裝箱碼頭集裝箱作業繁忙有序，盛夏時節一派高效運營景象。（視覺中國）

看數據就很直觀：今年以來，中對美出口按年下降了大概15%。但再看整體數字——中國的全球貿易順差不但沒縮小，反而在擴大。從去年同期的6000多億美元，漲到了7800多億美元。也就是說，對美這塊蛋糕是小了一點，但從別的地方切了更大的蛋糕回來。

這背後有一個邏輯：中國早就沒把雞蛋都放在一個籃子裏。十多年來，「一帶一路」倡議推動了在東南亞、非洲、拉美的投資。港口、鐵路、電力站，這些基礎設施鋪開了，就像是提前打好的地基。現在，美國關起門來，中國就轉身把門開向別的地方。

比如，東南亞市場。泰國、越南、印尼這些國家，本身人口多、消費力在提升。中國電動汽車在那裏就特別受歡迎——同樣的錢，買到的配置比歐美品牌要高一截。

2025年7月12日，安徽港口集團蕪湖港朱家橋港區碼頭貨場，大批奇瑞集團各品牌汽車等待裝船運往海外市場。（視覺中國）

再比如非洲。很多地區電力供應不足，但陽光卻特別充足。中國產的太陽能電池板便宜又好用，正好填上了這個缺口。中國的光伏產品在那裏賣得火熱，不僅賺了錢，還帶動了一整條供應鏈。拉美和歐洲的情況也類似。歐洲原來是本土汽車企業的天下，但現在新能源轉型迫在眉睫，中國車企藉着新能源的優勢切進去，搶到不少份額。拉美則是傳統農產品和能源市場，但隨着消費升級，我國產的日用品、家電也在不斷擴展。

換句話說，美國市場確實重要，但已經不是「決定生死」的唯一市場。

不是硬碰硬，而是手裏有牌

貿易戰打到現在，很多人關心的就是：中國有沒有還手的底牌？其實答案很簡單，有，而且不止一張。

不同的是，中國的打法不是「我拼命砸你一拳」，而是「把牌攤在桌上，隨時可以亮一張」。這種方式更像是提醒：別以為你能單方面壓制，我們也能讓你不好受。

先說稀土。石油是工業的血液，而稀土是高科技的維生素。手機、電腦、電動車、無人機、導彈、衛星，這些都離不開稀土。更關鍵的是，全球八成的稀土供給掌握在中國手裏，而且很多精煉環節幾乎是百分之百由我們完成。所以，當美國加徵高關稅時，立刻亮出了一張牌——暫停部分稀土出口。

圖為內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（Reuters）

這個動作其實沒有持續太久，但信號已經釋放出去：你想打壓我？那我就讓你的產業鏈緊張。蘋果、特斯拉、波音這些公司一算賬，立刻就慌了。因為它們不可能在短時間內找到替代供應。

有趣的是，這張牌中國並沒有一直打下去。為什麼？因為真正有力量的籌碼，不是天天揮舞，而是關鍵時刻拿出來。就像手裏握着一把劍，不用天天砍人，但只要你敢欺負到家門口，這把劍就能亮出寒光。

再說大豆。這個聽起來很普通的農產品，實際上是另一張牌。美國中西部的農民，六成的大豆都賣給中國。結果中國一旦暫停採購，美國農民立刻受不了。失去中國這個大買家，他們的損失就是實打實的。

2024年5月30日，美國伊利諾伊州索莫諾克（Somonauk），數台大豆種植設備被擺放在當地的大豆農場。（Reuters）

這就是雙向依賴的道理。美國一直想用市場限制來壓中國，但事實是，他們同樣離不開中國。中國的稀土、我們的市場，都是實實在在的籌碼。這些籌碼不需要天天喊口號，更不需要主動出擊，只要適時亮一下，就足以讓對方重新掂量利害。

更有意思的是，這些籌碼的存在，也讓中國的姿態可以更從容。心裏很清楚：手裏有牌，不怕久拖。對方想通過加稅逼中國屈服，結果反而是自己產業鏈和農民的反彈先來了。

這就是所謂的戰略智慧。不是非要去打擊誰，而是通過掌握關鍵點，讓對方知道談判桌上是對等的。大家要談，可以，但別想着讓中國單方面接受。換句話說，手裏有牌，心裏就不慌。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園執一款寫有關稅稅率的展示版宣布「對等關稅」。（Reuters）

穩住基本盤，外壓也難撼動

說到貿易戰，外部的風浪大是大，但真正能不能撐住，其實關鍵還看內部。就像一艘船，外面浪再高，如果船艙裏穩、壓艙石重，就不容易翻。

那我國的壓艙石是什麼？一句話：穩住基本盤。先說房地產。中國房地產現在確實低迷，房企的日子難過，買房的人也觀望。但仔細看，政府沒有放任不管，而是不斷在出招。降利率、放鬆限購、加大公積金支持，這些政策雖然不是立竿見影，但至少讓市場不至於「硬着陸」。就像有人摔倒了，地上有墊子，不會摔出大傷。對整體經濟來說，這就是一種託底。

再看消費。8月的零售額和工業產出確實低於預期，說明老百姓花錢更謹慎了。這是一個問題，但政策也在動。比如發消費券、補貼新能源車、支持以舊換新，這些措施就是為了刺激大家敢花錢。雖然不能馬上讓消費火起來，但起碼給了信心。對經濟來說，信心往往比數字更重要。

就業壓力呢？青年失業率高，這也是外界盯得緊的問題。但這幾年政府在加大對創新創業的扶持力度，特別是數字經濟、人工智能、新能源這些領域。說白了，就是要用新行業來吸納一部分就業壓力。雖然過程不輕鬆，但這也算是往前走的必經之路。

2024年10月18日，河南鄭州，一場秋季校園招聘會在鄭州大學體育館內舉行，不少大學生參會求職找工作。（視覺中國）

更重要的是產業升級。這幾年中國一直在強調新能源、數字經濟、智能製造。這些新產業的增長速度很快，出口裏新能源車、電池、光伏被稱為「新三樣」，已經成了拉動增長的新引擎。換句話說，不再是單純靠老路子硬撐，而是靠新動能往前頂。

所以，當外部壓力來的時候，中國有一套組合拳：房地產政策防風險、消費補貼託人氣、創新創業解就業、新產業推增長。這樣一來，雖然經濟有下行壓力，但不會掉到不可控的局面裏。

這也是中國敢和美國拖下去的底氣。再換個角度想，美國加稅是想逼中國讓步，但如果內部穩住了，它的手段就很難奏效。就像下棋，對手想用一個招數直接吃掉你，可你提前布好局，那這個招數就落空了。

所以，外面風浪再大，內部穩得住，中國能撐得住。

這個道理，其實挺樸素的：船不怕風浪大，就怕自己漏水。只要艙內沒事，風浪打過來，也就是搖一搖而已。

中美馬德里貿易談判前夕，美國財政貝森特（Scott Bessent）9月15日宣布，兩國已就TikTok協議的框架達成一致；將由美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平周五通話時作最終敲定。(Reuters)

自己的節奏，不被拉偏

貿易戰打到今天，很多人最關心的是：這場拉鋸要拖多久？會不會最後被拖垮？但如果仔細觀察就會發現，中國的思路並不是「和美國對耗」，而是「走自己的節奏」。換句話說，中國並沒有把全部精力放在貿易戰上，而是把它當作一個擾動，一個必須處理的雜音，但不會因此改變大方向。

先看一個最明顯的詞：「穩」。無論是貨幣政策還是財政政策，這幾年中國一直強調「穩字當頭」，有意不被對方的節奏帶跑。

美國加稅了，市場炒作了，很多人等着看中國「立刻出招」。結果往往慢一拍，甚至不回應。為什麼？因為真正的棋手不會被對手的每一步牽着走。穩，才是最有力的回應。

再看長期佈局。新能源車是個典型。十年前，誰能想到今天「新三樣」（電動車、電池、光伏）會成出口主力？當時很多人還在爭論「補貼是不是浪費錢」。可現在回頭看，這些產業不僅撐起了出口的半邊天，還成了中國科技和製造業的代表。

2025年3月26日，江蘇泰州海陵區華港鎮下溪村，電力工人在漁光互補光伏發電項目現場巡視。（無人機照片/視覺中國）

美國加稅能完全封死中國的市場嗎？不可能，因為全球都在往新能源轉型，中國在這個方向上已經佔據了主動。再比如「一帶一路」。很多人以前覺得這只是基礎設施建設，沒啥經濟價值。但今天會發現，這些鐵路、港口、電站，成了中國產品走出去的重要通道。

美國在築牆，中國卻在修路。修了十年的路，現在正好派上用場。外部摩擦加大，中國就把出口往這些地方引，渠道順暢，市場也在一點點打開。

科技投入同樣如此。晶片、人工智能、5G、算力中心，這些領域短期內可能看不到立竿見影的成果，但一旦突破，就會大大增強中國的自主性。換句話說，貿易戰其實是給中國提了個醒：要在核心技術上加快腳步。對中國來說，這更像是一種倒逼——不可能因為別人封鎖，我們就停下，只能更快走自己的路。

中國國際供應鏈促進博覽會迎來公眾開放日，7月19日，觀眾在鏈博會綠色農業鏈展區參觀（新華社）

很顯然，中國面對貿易戰，不是一天到晚盯着美國出什麼牌，而是低頭走自己的長路。短期的震盪在所難免，但長期的方向是清楚的：全球佈局更廣，產業升級更快，科技自主更強。到最後，外部的關稅風暴可能就只是一陣子，而中國真正留下的，是更堅固的產業和市場根基。

換句話說，中國並沒有把貿易戰當成決定命運的大考，而是當成一場必然要經歷的風浪。只要方向對，船穩，風浪遲早會過去。到那時候，別人還在算關稅的得失，中國已經在新的賽道上跑起來了。

沒有「低頭」與否，只有「走自己的路」

回過頭來看這場中美貿易戰，從年初到現在，已經像一部長篇連載劇。關稅數字翻來覆去，談判場景一再重演，外界的觀眾也從最初的緊張，到現在多少有些麻木。

可在這個過程中，中國的態度始終沒變：不急，不躁，按自己的節奏走。中國並不是在賭氣，也不是死扛，而是心裏有底氣。

這個底氣來自幾個方面：

出口市場的多元化，讓中國不再依賴單一客戶；手裏的關鍵籌碼，比如稀土和農產品，讓談判時有分量；內部的政策組合，穩住了基本盤，不至於被外部衝擊擊穿；

再加上長期的產業和科技佈局，始終有更大的目標在眼前。這樣一來，所謂的「低不低頭」反而成了一個偽命題。

因為如果你有自己的路在走，你就不會被對手的動作左右。別人再怎麼加碼關稅，也只是製造一些陣痛，不會改變方向。

真正的較量，不是今天讓不讓步，而是十年後誰能在新的產業賽道上站穩腳跟。所以，這場貿易戰對中國來說，既是挑戰，也是檢驗。挑戰在於外部的壓力確實存在，檢驗的是戰略定力和長期眼光。到最後，真正重要的不是一次談判能不能「贏」，而是整個國家能不能把路走穩，把局布好。