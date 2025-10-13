中美貿易戰│雙方「互掐命門」　兩國元首慶州峰會依然是大概率？

正當美國財長與中國學者都憧憬着本月底韓國慶州「習特會」必出成果時，美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間星期五突然怒發兩則社媒長文，一是聲稱已沒必要與中國國家主席習近平會面，二是宣佈從11月1日起對中國輸美產品再加徵關稅100%，對美國一切關鍵軟體實施出口管制，以報復中國「充滿敵意」地採取了嚴厲的稀土出口管制。



第一個貼文在早上近午發出後，美股應聲大跌。市場人士措手不及，感歎「又來了」。中美今年5月在日內瓦達成的貿易休戰協定由此宣告徹底破裂，幾周前TikTok談判突破帶來的積極氛圍煙消雲散，中美不止重返原來的劍拔弩張態勢，對立還有所升級。

引起特朗普大發雷霆的，是北京此前一天（北京時間10月9日）祭出的前所未有的嚴厲稀土出口管制。中國商務部公告稱，在4月宣佈的七種稀土金屬之外，再將鈥、鉺、銩、銪和鐿這五種稀土金屬，以及稀土技術也納入管制範圍。

這還不是最要命的。根據中國商務部公告，從12月1日開始，在世界任何地方製造的產品中若含有中國稀土價值比例達到0.1%及以上，中國都要進行出口管制。其中，對涉軍事用途的出口申請「原則上不予許可」，對於用來研發、生產14納米及以下晶片（中國稱晶片）或者256層及以上存儲晶片的稀土出口，以及用於研發生產製造上述兩類晶片的設備的稀土出口，要逐案審批。

這是中國首次將出口管制延伸至境外。中國有沒有能力落實「長臂管轄」存在很大問號，但釋出這個姿態的信號已足以震驚美國，潛台詞是中國逮着包括美國在內的全球高端製造業的軟肋甚至命門，也準備將「稀土牌」用盡，在科技問題上從被美國「卡脖子」，反手「卡全球脖子」。

比如說，目前荷蘭光刻機巨頭阿斯麥若向中國出口先進設備，須先獲得荷蘭政府的許可。但光刻機的製造少不了稀土，而中國近乎壟斷全球稀土出口。按照中國的新規，未來阿斯麥的光刻機從荷蘭出口還須向中國申請許可，而若得不到中國的稀土元素，阿斯麥連生產光刻機都難。別說光刻機，美國軍工產業要生產F-35戰鬥機和多種導彈，也離不開稀土。中國這招是準備與美國互掐命門，也堵死美國借道其他國家進口中國稀土的漏洞。

須指出，長臂管轄與技術出口管制，是源自美國的思維與手段，中國只是有樣學樣，「你做初一、我做十五」、「以其人之道還治其人之身」。其中另一層背景是，自9月19日中美元首通話以後，美國繼續出台許多針對中國的單方面措施，包括將更多中國企業加入出口管制實體清單、將管制擴大到原有實體控股50%的企業，明確對停靠在美國港口的中國船舶徵收額外港口費，提議禁止往返中美的中國航空公司航班飛越俄羅斯領空……

對中國領導層而言，美國不同部門這些針對性動作，都是對中國的背信與羞辱。若隱忍不發，中國無法進行什麼中美峰會，中國高層沒有怒發社媒的習慣，這種憤怒是寄託到了商務部的文告裏。

有分析人士比喻，美國對中國的打壓像灑胡椒麵式，從2018年對中興科技採取科技制裁，到打壓華為，到不斷增加實體清單，是大範圍內一點一點打壓。而中國這次猛烈回擊，是一次將力度拉到前所未有的高值，從軍用到民用稀土都全面管制，力度超出意料。

這種震撼效應想必也是中國所追求的。微信公號「兔主席」推測，中國是為了「訓練」美國，讓美國未來再次打壓中國時，能「條件反射」地想到中國的反制後果。若做不到這點，最低限度也要讓特朗普意識到，需要管住官僚體系，「不能讓個別部門單兵突進搞小動作」。他研判，美國政府各部門的對華措施，特朗普有可能知情也可能不知情，但肯定是不重視。

按照上述的分析，中國尋求迫使美國政府從上到下都形成對中國的忌憚，但並非打算與美國完全翻臉。從特朗普的反應看——他事後對記者解釋，沒有取消慶州習特會；對中國產品加徵100%關稅定於11月1日實施，也是為習特會談判留下空間。

這麼看來，美國和中國近期狠辣的你來我往，「你做初一、我做十五」，都是為談判累積籌碼。中國雖從未確定會有元首峰會，但外傳中國拋出高達1萬億美元（1萬3000億新元）的投資方案，以換取美國放寬中企對美投資的國安限制，以及在台灣問題上與美國達成「大交易」，都可見雙方都在中美元首峰會做準備，也是奔着產生成果而去。

倒過來說，特朗普對中國產品施加100%關稅，就如中國能管住全世界的稀土出口一樣，都是不可能的，彼此的矛盾還是必須以談判、妥協來處理。

因此，慶州元首峰會還是大概率事件。習特談還是會談，但鑒於中美關係複雜的困難與挑戰，最終能談出多大成果，又能否落實，還不宜太樂觀。

