中美AI對戰　美國先天不足　中國則有底層優勢

近日，中美貿易戰再起波瀾。起因是美國在晶片、AI算力等關鍵領域進一步卡住中國的脖子，而中國「以彼之道還施彼身」反卡美國的稀土動脈。在激烈的對壘過程中，一則新聞被忽略了。日前，《紐約時報》注意到了一件事，就是在輸電技術上，被中國全面碾壓。不過，《紐約時報》沒有捅破的是，在這個領域的落後，已經註定了中美AI博弈中美國的命運。



《紐約時報》的報導提到，中國正建設一條全長約3200公里的特高壓輸電線路，用於將西北荒漠地區的清潔能源，輸往東南沿海工業地帶。所謂「特高壓」，指的是電壓等級極高、用於遠距離、大容量電力傳輸的輸電線路。中國在這項技術上投入巨大，並且取得了顯著成果。根據報導，中國目前已建成並運行了超過40條這種線路，每一條線的輸電能力都超過美國的任何一條骨幹。《紐約時報》報導的言辭中，滿滿是對中國取得成就的羡慕嫉妒恨。

但需要問的是，為什麼中國能而美國不能。首先，中國具備國家級、跨區域統一規劃的體制優勢。國家電網公司負責大規模統籌，區域切片、小片割據的情況相對少。基建動員能力強，上下能快速協同。其次，經過多年積累，中國在高壓導線材料、電力損耗控制、穩定控制技術、抗干擾設計等環節，都取得了重大突破，經過系統化整合，不僅能輸得遠、輸得清穩，還能在複雜地形、氣候條件下保持穩定性。

相比之下，美國的電網體系過於分散，由東部、西部和德克薩斯三大聯合系統，以及阿拉斯加等獨立電網組成，全國有520家電網公司和127個分區控制中心，各個州、各個公共事業公司各自為政，輸電線路的大規模跨州整合極其困難。批地、審批、賠償、環保、地方利益糾葛……一條跨州輸電線的開發往往拖十年、二十年都有可能。這種制度性障礙，使得美國「想做」也難「做大、做強」。

所以，在輸電這條「主動權鏈條」上，中國已經佔據了高地。現在美國才意識到自己的落後地位，被動局面就十分尷尬了，尤其是在AI技術領域，電力系統的落後，已經嚴重拖累了美國的產業發展能力。

輸電，對於AI的「戰場」是關鍵所在。電網的穩定、容量和覆蓋力，直接決定了高密度計算、極大功率需求系統的落地難度，像AI晶片、訓練中心、資料中心等，對電網的需求都非常高。AI訓練和推理本質就是大規模算力與資料流程的迴圈，算力越大，功耗越高。電網一旦不穩、供電中斷，AI模型訓練就可能被迫中斷、資源浪費嚴重、硬體壽命受損，電力系統跟不上，很可能會拖垮整個產業鏈的發展。

中國的電網越強，就意味着大規模AI訓練中心、高速計算集群等關鍵基礎設施，可以安全、低成本地部署。換句話說，中國在電力輸送和保障上取得的優勢，為AI產業提供了一張堅實底盤，這是一種隱形的、基礎性的「戰略性支撐」。

早就有美媒報導過，專家警告過美國政府：美國的AI產業因為技術瓶頸，只能通過「攤大餅」的方式擴張，但電力供給和基礎設施瓶頸，嚴重制約了如此粗暴的發展模式。美國NERC在一份報告中也警告說：未來幾年，AI、資料中心、電動車等高耗能終端會大規模拉動電力需求，而現有電網和發電能力可能難以跟上。夏季高峰、冬季極端用電時段，電力供給吃緊，出現供需錯配、局部故障、斷電風險的可能性增高。

如果美國AI產業本身相對比較健康，電力系統的問題可能並不突出，但眼下美國的AI產業，已經出現泡沫化風險。狂熱投資、估值膨脹、邊際效應下降，許多AI項目靠資本驅動，還沒能真正做到產出與回報同步。在這種背景下，如果美國電力系統崩潰，後果將極為嚴重。可能看到：訓練中心停擺、硬體損壞、資金鏈斷裂、信心崩盤。那將是一場產業災難，不僅是單個公司倒下，而可能引發連鎖效應。AI泡沫破裂可能不只是科技圈的事，而會帶動金融市場和實體經濟同時崩盤。

相比之下，中國在電力系統的精心佈局，使得資料中心獲得廉價、穩固電力供應，提升整體效率、安全性和擴展性，在這場高科技拉鋸戰中，中國提前拿到了「後勤補給基地」，而且這種底層優勢，不是靠一兩個大牛的模型就能抵消的。

或許有人會說，美國有資本、有創新能力、有好項目，總能補齊短板。但現實是，美國的制度弊端、分權結構、利益壁壘，根本不允許像中國那樣集中調動資源、快速推進基礎設施，美國即使有意願，也很難動真格。綜合報導可看到，美國大約70%的輸電線路和變壓器，已經使用超過25年，大型變壓器也都使用了40年以上，遠超設計的使用壽命。由於種種原因，這些設備的更新改造十分緩慢。就在幾天前，特朗普政府凍結了明尼蘇達州兩個輸電專案的改造資金，只是因為聯邦政府關門這件事。

中美的AI博弈，表面上看美國還有一些優勢，但細想之下，那都建立在一個「不穩定、不安全、充滿不確定性」的基礎設施之上。美國若要逆勢追趕，不僅要補發電、修輸電線路、升級電網智慧化，還要改制度、改利益格局、重構成本支撐，那是極難的任務。這方面中國就很有體制優勢，可以在國家層面進行動員、整合資源。電網建設、輸電改造、清潔能源、智慧調度系統，都是頂層設計和地方執行聯動的結果。

AI博弈，很多人都容易看到枱面上的東西，可以說中美現在各有千秋，甚至無須諱言，美國確實在各大科技巨擘的帶領下高速發展，是全球創新引擎，某些方面領先於中國。但枱面下看不見的「基礎建設」，美國基礎薄弱。相信時間會證明一切，會看著他起高樓、看著他宴賓客、看著他樓塌了……