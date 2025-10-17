中國如何通過一場「靜默革命」掌控稀土？

當全球科技巨頭和西方國家政府在討論供應鏈安全時，一個不容置疑的現實是：在稀土這條至關重要的賽道上，它們都在與北京數十年前打下的根基進行賽跑。這場競賽的核心，並非僅僅關乎礦藏，而是一場關於工業體系、技術積澱與國家意志的全面較量。

技術起源：從追隨者到遊戲顛覆者

上世紀70年代，中國的稀土產業格局與今天許多資源豐富的發展中國家無異，出口原始礦物，再以高昂價格進口精煉後的高純度產品。當時，國際通用的稀土提純等技術以離子交換法為主，但成本高昂、效率低下。這使中國在價值鏈上被鎖定在底層。

這揭示了一個有趣的現實——二戰後在每個歷史階段，西方國家的所謂技術優勢，都是建立在高投入，高成本和高價格的基礎上，這給西方以外的國家建立了一座座技術壁壘的高牆。這或許有效的維持了西方的技術優勢，而稀土提純就是其中之一。

被中國稱為「稀土之父」的北京大學徐光憲（1920年11月－2015年4月）教授的突破，徹底扭轉了這一局面。他在50年前建立的串級萃取技術，並非一個停留在論文裏的學術發現，而是一項能夠立即工業化、併產生顛覆性效應的工程學勝利。

據公開資料顯示，徐光憲開發的這一技術將分離流程從數周縮短至幾小時，提煉成本降至原來的十分之一，更為重要的是實現了對鐠（Pr）、釹（Nd）等關鍵元素99.99%的分離純度，滿足了高端永磁體的苛刻要求。

更讓西方科技界匪夷所思的是，徐光憲團隊通過全國講習班公開了這項技術的核心計算表。這一無私的知識擴散，在短期內催生了中國稀土產業的「野蠻生長」，卻為日後中國掌控全球市場埋下了決定性的伏筆。

徐光憲（1920年11月7日－2015年4月28日），浙江省上虞縣人，物理化學家、無機化學家、教育家，2008年度中國「國家最高科學技術獎」獲得者，被稱之為「中國稀土之父」、「稀土界的袁隆平」。（資料圖）

「白菜價」的戰略後果：一場成功的產業擠壓

技術的擴散導致中國稀土產能激增和價格暴跌。在市場經濟邏輯下，這被視為產業無序競爭的惡果。然而，從長遠的地緣戰略視角看，這卻是一場極為成功的 「產業擠壓」。

當中國的稀土以「白菜價」湧入全球市場時，西方國家的同類產業遭遇了滅頂之災。美國的芒廷帕斯礦（Mountain Pass Mine）等標誌性項目在成本壓力下相繼關閉或減產。對於西方企業和投資者而言，在財務上依賴中國的廉價供應，遠比維持一條昂貴且脆弱的國內供應鏈更具吸引力。

於是，全球稀土產業完成了一次靜默的轉移，西方逐漸剝離了其稀土開採與精煉能力，而中國則一步步將其市場份額從開採擴大到精煉，再擴大到磁材製造，最終形成了今天難以撼動的全產業鏈優勢。

隱形的壁壘：為何西方五十年難以逾越？

串級萃取法的基本原理是公開的科學知識，這給了西方一種「我們也能做到」的錯覺。然而，真正的壁壘隱藏在細節之中。

在萃取工藝上，每一級萃取中流量、酸度、配比的精確控制，如同烹飪的「秘方」，是中國工程師數十年通過處理不同礦源、調試無數生產線積累的「默會知識」。這讓中國主要企業擁有的海量工藝參數和調整方案，構成了一個巨大的數據護城河。

因此，在江西、包頭等地形成的產業生態集群裏，使得從原料到成品的整個流程都能在高效、協同的生態內完成，這是任何新建項目都無法快速複製的。

以美國MP Materials公司為例，儘管它被視為西方稀土自給的希望，但其產品純度至今未能穩定達到中國在1975年的水平。這並非因為缺乏嘗試，而是因為它缺乏中國在時間與規模中沉澱的 「工藝直覺」。

系統性產業：稀土不只是一個行業

西方分析家們逐漸意識到，稀土問題不能簡單地被視為一個孤立的大宗商品領域。它實際上是一個國家系統性工業能力的總成。要複製中國的稀土地位，西方需要複製的不是一個產業，而是一個微縮版的「中國模式」。

這種微縮版的模式亦相當難以複製，包括強大的國家意志與戰略規劃，長期、一致且得到堅決執行的產業政策；一個從採礦設備製造到化工冶煉，再到下游應用市場，一個不受外部制約的完整工業鏈條的內循環。

在西方向來領先的知識與技術領域，它們對技術產品的實現與展現方式完全與中國不一樣。中國的快速工程化能力是西方不具備的，而將實驗室突破迅速轉化為大規模、低成本、高穩定性的工業生產是西方不可理解的——就如美國的製藥企業，由於資本的控制，研發的每一種新藥最終的實現一定是小批量，高價格，以及技術極度保密的。

這正是西方目前面臨的根本性困境，其分散的決策機制、全球化的股東利益導向、去工業化的產業現實以及成本敏感的社會環境，都與達成這一目標所需的條件相悖。

當今的晶片競賽已然演變為一場激烈的「中美對決」——美國在竭盡所能的維持着技術優勢，而中國則在不遺餘力中衝破西方的技術高牆。（資料圖）

新的博弈規則：從資源控制到技術主權

中國近期出台的稀土全鏈條出口管制措施，標誌着博弈進入了新階段。它不再僅僅是利用資源槓桿，而是在行使「技術主權」。

這一舉措的深層含義在於，北京正在明確：全球稀土供應鏈的穩定，不再僅僅取決於誰擁有礦藏，更取決於誰掌握將礦石變為高端產品的能力，以及誰有權定義這些技術與產品的流通規則。

對於西方而言，重建稀土供應鏈已不僅僅是為了經濟安全，更是一場關乎未來科技主導權的戰略必需品。然而，這條路遠非投入鉅額資金就能打通。它需要一場深刻的結構性變革，一場在產業政策、技術積累與國家協作方式上的「靜默革命」。

這場革命的終點，或許正是要回答一個問題：在21世紀的全球競爭中，是否需要以及如何構建一個能夠應對系統性挑戰的「小型中國」？