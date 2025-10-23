特朗普促成俄烏停戰的時間窗口正在關閉

美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的布達佩斯會晤被取消，原因是俄羅斯不接受美國提出的在當前戰線就地停火。俄羅斯希望能夠解決和平協議的問題而不是暫時的臨時停火。在烏克蘭和歐洲都接受損失一部分領土立即停火後，俄羅斯卻擺了特朗普一道不配合此事。

隨即，美國和歐盟開始制裁俄羅斯。美國財政部長貝森特（Scott Bessant）10月22日宣佈美國製裁原油出口量佔俄羅斯原有出口總量50%的俄羅斯最大的兩家石油企業，並敦促俄羅斯與烏克蘭立即停火。同一天，歐盟成員國就第19輪對俄製裁達成一致。

美歐對俄羅斯的制裁能否奏效未可知。但毫無疑問，特朗普在面對澤連斯基時可以情緒失控甚至丟開烏克蘭地圖，但面對普京，卻有點黔驢技窮無可奈何。

2025年10月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）。此次訪問白宮，特朗普和澤連斯基話不投機，激烈發生爭吵，最後幾乎被趕出白宮。特朗普據說怒撕烏克蘭地圖。（Reuters）

今年7月，就在特朗普似乎即將批准美國參議院共和黨人支持的對俄制裁法案之際，普京同意在阿拉斯加舉行峰會，導致該立法提案被擱置。

前不久白宮考慮向烏克蘭提供「戰斧」巡航導彈，在特朗普和澤連斯基白宮會面的前一天俄羅斯總統普京主動致電特朗普，導致美國向烏克蘭提供戰斧導彈一事泡湯。到底發生了什麼使得即便特朗普和普京的會晤取消，美國也不再提戰斧導彈一事，反而只是使用制裁這一招？

7月時特朗普言之鑿鑿對俄羅斯追加的制裁包含對進口俄羅斯石油的國家追加500%的制裁。而現如今對此事也沒有提上日程，到底是為什麼？

美國不可能為了俄羅斯向中國徵收不切實際的上百關稅。向烏克蘭提供戰斧導彈事關重大，很容易讓美國捲入戰爭激化矛盾。權衡利弊之下，特朗普更傾向於滿足普京的要求，讓烏克蘭讓出頓巴斯。

10月17日，美國國務卿魯比奧在澤連斯基與特朗普的會面中發言。（Reuters）

制裁只是形式，下一步美國必然要求烏克蘭在接受損失一部分領土的基礎上，繼續接受讓出烏東四州剩餘領土。因為特朗普攫取俄烏停戰果實的時間窗口正在關閉，他根本不想等了。

俄烏衝突持續了三年多，俄羅斯佔領了烏東四州大部分的領土。現在盧甘斯克州幾乎被全境佔領，俄軍控制率達到99%；頓涅茨克州約為75%；扎波羅熱州達到73%（包括歐洲最大的扎波羅熱核電站）；赫爾松州為69%，第聶伯河成為實際分界線。

在2025年9月接受美國廣播公司採訪時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）透露普京曾向白宮及美國特使表示，計劃在2025年底前控制頓巴斯，具體時間為2-3個月，最長不超過4個月。 ‌

但是英國國防情報局估計，根據2025年迄今為止俄羅斯在戰場上逐步推進的速度，俄羅斯軍隊大約還需要4.4年才能獲得烏克蘭四個州100%的領土。澤連斯基也認為，俄方還要「再花4年時間」才能完全控制頓巴斯。

一邊是俄羅斯預判三四個月結束戰鬥，一邊是烏克蘭認為俄羅斯至少還要再打四年多。時間差距之大的背後是雙方對於局勢的判斷不同。俄羅斯希望營造出時間不多，特朗普需要抓住機會來讓烏克蘭接受現實的危機感和緊迫感。烏克蘭一直在遊說特朗普對俄羅斯採取強硬姿態，延緩俄羅斯的進攻鋒芒拖垮俄羅斯。

2025年10月22日，俄羅斯莫斯科，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）透過視像連線視察該國核武部隊在陸、海、空三域進行的戰略核力量演習，以測試其戰備狀態和指揮結構。（Reuters）

如果事實真的如澤連斯基所說還有四年多，那麼特朗普在接見澤連斯基時的態度不可能如此暴躁。特朗普這一任期只有四年，再打四年多相當於特朗普下台還不能解決問題，澤連斯基給特朗普描繪的是一個持續戰鬥的前景，而不是勝利。

未來一旦俄羅斯全面掌控頓巴斯，屆時歐洲和美國都會相當被動。將會觸及美國對歐洲的安全承諾等核心問題。要麼美國加碼支持烏克蘭繼續打下去，要麼美國在地緣戰略上低俄羅斯一頭，這是相當痛苦的選擇。屆時或許不會有特朗普促成停火的勝利，只有被迫承認戰敗議的尷尬。

普京描繪的是很快獲取烏東四州勝利的圖景，澤連斯基描繪的是俄羅斯佔領烏東還需要四年多，俄羅斯早晚都會完全佔領烏東四州，本質上對特朗普來說沒有區別。但在俄羅斯完全佔領烏東之後停火，還是在特朗普調停下停火有着根本的不同。在俄羅斯還沒有完全佔領烏東的時候談停火問題，領土問題則可以是美國同俄羅斯拉鋸談判的籌碼。特朗普早一日促成俄烏停戰，未來獲得諾貝爾和平獎的幾率就大，對未來的中期選舉也更有利。

特朗普不見得會相信普京能很快完全佔領烏東四州，也不會輕易相信烏克蘭還能在前線堅守四年多。但是特朗普非常清楚，在俄羅斯的不斷進攻下，他攫取俄烏停火勝利果實的時間窗口正在關閉。