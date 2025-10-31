中美貿易戰停火，炮灰們成了笑話

中國國家主席習近平同美國總統特朗普（Donald Trump）10月30日舉行會晤，會談非常成功。兩人步出會場時，特朗普一度湊近習近平對他耳語。在飛回美國的專機上，特朗普說如果滿分10分，給與習近平的會晤給打12分。

根據中國商務部在會晤結束後公布的中美經貿團隊吉隆坡磋商成果，美國降低「芬太尼」關稅10%，暫停4月加徵的24%對等關稅一年。美國將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年。美國將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。

本輪中美經貿關係緊張起源於9月份美國連續發布針對中國的限制措施。中國反制之後，中美這一波貿易戰僅僅持續一個多月就結束了，不僅解決了本輪紛爭，對於2月的芬太尼關稅和4月的對等關稅也相應同步緩解。

2025年10月30日，在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在雙邊會後交談。（Reuters）

中美貿易戰休戰一年，美國進攻的鋒芒被大大挫敗，雙方進入了戰略相持階段。在習特會之前，中美經貿磋商時，美國代表團的臉色非常難堪，可想而知，美國有多麼被動，完全不是特朗普在習特會前後展現出的成功和勝利模樣。中國能夠頂住美國壓力，迅速平息美國發起的新一輪進攻，完全可以稱為階段性的勝利。

中美停火之後，那些在美國公布措施之後就急着跟進的國家該如何自處？

9月29日美國祭出連坐式出口管制新規：任何被列入美國實體清單的外國企業，其持股超過50%的子公司將自動被追加同等制裁。美國政策落地之後，荷蘭政府援引一項自1952年以來從未啟用的法律，以所謂的「國家安全」為由突然下令，強行要求中國半導體領軍企業聞泰科技旗下子公司安世半導體自9月30日起，一年內不得進行任何涉及資產、知識產權、業務及人員的調整。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

德國和法國不僅沒有批評荷蘭的舉動，反而支持荷蘭對中國採取的針對性措施。德國高調支持啟動《反脅迫工具法案》這一「貿易核選項」，稱必要時大膽報復，法國、波蘭緊隨其後附和對華強硬論調。

在習特會後，美國已暫停50%穿透規則，荷蘭該如何面對中國？法國和德國又該如何面對中國？掌握晶片半導體高科技優勢的美國在面對中國的稀土王牌時已經率先屈服，歐洲還有能力對中國動用貿易核選項嗎？

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）原定於10月26日訪華，但是臨行前不得不取消，原因是中國只安排了外長王毅同他會見，沒安排更多的會見。中國擺明了在對德國冷處理。中美的問題解決後，德國、法國、荷蘭等歐洲國家的對華態度必然發生扭轉，中國根本不急。

原本根據今年4月對中國航運、物流和造船業的301調查結果，美國10月14日開始正式對中國海事、物流和造船領域實施港口費等限制措施。美國的這些舉措，主要是為了削弱中國這個世界最大造船大國和航運大國的影響力。

圖為2025年10月31日，韓國總統李在明陪同中國國家主席習近平抵達APEC峰會會場。（Reuters）

現在美國承諾暫停實施301調查措施一年。當初高調宣佈將投資1500億美元推動美國造船業的發展，助力美國振興造船業與中國競爭的韓國，還有底氣這麼做嗎？韓國急需要藉助美國的支持奪回航運造船業份額，但給美國的助攻顯然太急了，或許根本沒考慮到美國會頂不住中國的反制壓力。

在中美和解之後，韓國如何尋求中國解除對韓華海洋株式會社的五家美國相關子公司的制裁？吞掉苦果的大概只有韓國自己。

中國如此迅速平息美國挑起的新一輪貿易進攻，解決了主要矛盾。這一事件之所以有全球意義在於，那些急切想要渾水摸魚的國家日後都應該掂量掂量，是否要充當中美貿易戰的炮灰。在中美兩強相爭時，第三國是謹慎中立，還是倉促上陣，相信習特會後不再是難題。