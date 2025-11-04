七年貿易戰打下來　特朗普態度變了

中美釜山會晤後，當地時間11月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）接受了哥倫比亞廣播公司（CBS）的採訪。在談到中國時，他說，「這是一個競爭激烈的世界，尤其是在中美關係上。」「我們和中國一樣着眼於長遠。」「我們一直在關注他們，他們也在一直關注我們。與此同時，我認為我們相處得很好，而且我認為，通過與中國的合作，而不是單方面僅僅擊敗他們，美國可以變得更強大、更優秀。」

這一表述，和中國對中美關係的系統論述出奇一致。在對國際格局和中美競爭關係的判斷上，中國也認為這是一個競爭激烈的世界，尤其中美之間，是根本性的帶有國際權力爭奪性質的競爭。對與美國的競爭，中國也着眼於長遠和整體競爭格局的轉化，沒有計較一時一地之得失。中美確實都視對方為最主要的挑戰，一直在關注對手。更關鍵的是，在競爭過程中，中國一直呼籲中美應加強合作，不要謀求擊敗對方，雙方合作不僅對中美兩國有利，對世界也有利。

對比七年前，2018年3月22日，以特朗普簽署對華加徵關稅的總統備忘錄和中國於次日宣佈反制措施為標誌，中美貿易戰開打時，特朗普來勢洶洶的姿態，覺得通過關稅戰一招，就可以把中國從美國稱霸的舞台上踢開的強橫姿態，可以看出特朗普對中美競爭關係的論述，和如何與中國進行競爭出現了顯著變化。和拜登時代布林肯、沙利文等表示要「從實力地位出發」教中國如何遵守國際規則，也呈現出顛覆性變化。

特朗普在中美釜山會晤前發帖用G2形容中美會談。

特朗普第二次當選上任以來至少兩次提到的「G2」世界。第一次是在今年入主白宮後不久，他當時說，中美合作可以搞定世界上絕大部分事情（當時還沒有直接說G2）。第二次是在韓國釜山會晤之前，這次特朗普說的更為直白，而且全部是用大寫字母：「THE G2 WILL BE CONVENING SHORTLY!」（G2即將開會！）這一細節不僅反映出他對即將舉行的中美會晤的期待，更反映出他對中美關係重要性的認知。

G2是美國人在本世界第一個十年期間，中美關係還非常融洽、尚為「全球戰略合作夥伴」時提出來的一個地緣概念，剛開始主要在理論和學術界，後來開始進入實際政治領域。中國因為自己的多邊主義立場和對自身國家的定位，擔心在國際社會造成「脱離群眾」的印象，同時又因為美蘇冷戰的歷史原因，一直沒有正面回應。但是，中國也將中美關係定義為「全球最重要的一對雙邊關係」，並多次在與美方的最高會晤中使用這一關係定義。

實質上，不管中美怎樣用不同的語言表述同一件事實，在全球多數國家的認知，和實力格局層面，世界已經形成了中美兩強既激烈競爭，又長期共存、共治的局面。

這一局面的形成，或者說特朗普的態度變化，是幾代人中國人韜光養晦、埋頭苦幹、咬牙流汗接力幹下來的，也是這七年來頂住壓力，以巨大的韌性與犧牲打下來的。如果沒有這幾十年持續積累形成的強大產業與經濟實力基礎，沒有這七年多來的你打我左臉一拳，我必報復你右臉一拳的鬥爭精神，絕對不可能為中國贏得美國人標註的G2地位，更不可能讓特朗普改變對中國的態度。中國人用自己的智慧與能力，贏得了實力地位與對手尊重。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

值得注意的是，在11月2日接受哥倫比亞廣播公司採訪時，特朗普還應記者要求談到了台灣問題。他一方面拒絕明確回應記者提出的「若台海發生衝突會不會出兵保衛台灣」的提問，僅含糊表示如果這種事情發生「他們會知道有什麼後果」；一方面，借記者提問台灣問題，表示說由於徵收關稅，台灣的大型企業正在將晶片轉移到美國。

特朗普說：「兩年後，我們將控制40%到50%的晶片市場份額。最大的幾家公司離開台灣來到美國，正是因為關稅。如果沒有這些關稅，這一切就不會發生。」特朗普還說，「他們可以生產我們沒必要生產的東西，比如內衣或日常用品。我們可以以低價購買，而我們自己應該在人工智能、晶片和其他先進技術領域保持領先地位。」

幾十甚至十幾年前，在國際貿易與產業結構上，美國對中國也是這樣定位。如今，特朗普這話已經只能對其他國家說了。在人工智能、晶片和其他先進技術領域，中美已是各有所長的競爭對手。而台灣，則註定會被特朗普掏空。等台灣被掏空那一天，如果兩岸還沒有統一，大概率就會被特朗普或什麼普以極低的價格交易出去。如果兩岸能以這種方式完成和平統一，避免一場兩敗俱傷的毀滅性戰爭，是否也算一種創新嘗試？