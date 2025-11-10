又給台獨搭台唱戲　歐洲還嫌傷的不夠深？

歐洲議會給台獨蕭美琴搭台唱戲，讓她在布魯塞爾大談「民主」「自由」，還煞有介事地討論「台灣安全」。把台灣晶片供應鏈和歐洲能源安全綁在一起，渲染"軍事脅迫"。歐洲議會明明知道一個中國原則是中歐建交的基石，卻非要揣着明白裝糊塗，在自家議會大廳裏，給台獨分子遞話筒，這就是明擺着挑釁。

面對歐洲議會的挑釁，中方連用「四個嚴重」定性——嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。



就在不多日前，就是因為德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）在接受路透社採訪時，公然干涉中國核心利益和台海事務，聲稱德國「堅持一中政策」，但「執行細節得德國自己說了算」，並強調「反對用武力改變台灣海峽現狀」，被迫取消了本已安排好的訪華之旅。而後，瓦德富爾又主動致電中方，與王毅外長進行通話。王毅在通話時，重點強調了台灣問題，並且指出，當年德國分裂為東德西德之時，中國曾無條件支持德國完成統一大業。

如今，中國要完成統一大業，也希望德國能「將心比心」，反對「台獨」。北京在台灣問題上的態度向來硬氣。歐洲議會這次顯然給自己惹了大麻煩。持續了一段時間的供應鏈「鬥爭」已經遍體鱗傷，歐洲議會這次給台獨搭台唱戲，真是在自掘墳墓！

11月7日，蕭美琴獲歐盟邀請在歐洲議會上發言。（Getty）

回看儘管特朗普的關稅政策對歐洲造成了巨大傷害，但歐洲卻率先在汽車等領域向中國發難。一個重要原因是，歐洲以配合美國打壓中國的姿態來要挾中國，認為中國不敢給予嚴厲反制。中國在汽車電池等領域的反制，已經讓歐洲人吃不消了。而後又祭出稀土管制這一殺招，更令歐洲苦不堪言。之後荷蘭又跳出來，這又給了中國一個對歐洲採取嚴厲措施的機會。如今，歐洲不僅在稀土這一重要戰略資源上受制於中國，車用晶片也告急。

其實，歐洲承認無法威脅到中國，更無力解決稀土、晶片等關鍵資源和產品的問題。彭博社引述知情人士稱，歐盟高級別官員已向成員國指出，在中國之外實現供應多元化的努力困難重重，歐盟的經濟安全計劃迄今未能奏效。這些要求匿名的知情人士還表示，近日中歐官員的磋商未能改變局面。眼看在供應鏈上被美國擺了一道，還沒有妥善解決，歐洲又跳出來踩中國的政治紅線，真不知道歐洲領導人怎麼能如此糊塗。

荷蘭強行接管安世半導體（Nexperia），令中歐關係掀起波瀾。（Getty Images）

目前的歐洲正面臨着五重壓力：一是特朗普關稅政策以及其「美國優先」理念帶來的壓力；二是烏克蘭代理人戰爭的壓力；三是與中國在關稅或經貿方面的對抗壓力；四是歐盟內部的分裂和內鬥壓力；五是歐盟各國的經濟衰退壓力。

自2008年金融經濟危機以來，特別是新冠疫情的打擊之下，歐洲的經濟一直是嚴重的不景氣。如今既要面對特朗普對等關稅的打擊，還要與中國強硬經貿對抗。歐盟肯定承受不了這雙重的打擊。何況，歐盟還要承受與俄羅斯的代理人戰爭以及對俄製裁的反作用壓力。重要的是，中國才是歐盟的主要市場。

2025年10月23日，德國漢堡，在荷蘭政府接管中資企業持有的安世半導體（Nexperia）後，德國汽車生產商警告事件或導致停產。（Reuters）

失去了中國這個市場，歐盟經濟將受到嚴重打擊。而歐盟空出來的市場份額則正好由美國來填補。這恐怕也是特朗普的算盤。事實情況已經擺在這裏，如果歐盟不能堅持獨立自主的立場，處理不好與中俄的關係，就一定會陷入被中美俄三方牽制的困境。要想擺脱對美國的依賴，實現戰略獨立，歐盟就必須處理好與中俄的關係。與中俄特別是對中國關係緊張，就只能是更加依附於美國。

目前歐盟的最大問題還不僅僅是如何處理與中美俄三個大國的關係問題，而是內部戰略思維混亂甚至是分裂傾向嚴重的問題。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），顯然是美國的代言人，這也可謂是歐盟分裂加劇的一個重大隱患。

從目前的情況來看，歐盟想戰略獨立也好，實現戰略獨立地位也罷，是不可能的了。歐盟在國際上的地位和影響力在快速地流失。從表面上看，特朗普一直想拉歐盟加入反華戰隊，可美國人或許更樂見歐盟衰敗。而中國對歐盟進行嚴厲的打壓或反制，同樣更符合美國利益。一方面是中歐相互傷害，另一方面就是美國可以搶佔歐盟在中國的市場，還有就是歐盟只能依附於美國。

問題的關鍵是，歐盟似乎是沒有意識到這一點。也或許是意識到了也戰勝不了心底裏那點沒落貴族的自尊。歐洲議會這次給台獨搭台唱戲，愚蠢至極！中方的「四個嚴重」警告已經非常明確——台灣問題不容挑戰，任何挑釁都將付出代價！ 繼續縱容「台獨」，挑釁中國主權，最終反噬的只會是自己。

歐洲議會怎會不知，還繼續裝睡，只會加速自身的戰略崩塌。諷刺的是，歐洲政客總愛喊「戰略自主」，可一到關鍵時刻，就跪倒在美國裙擺下。挑戰中國能換來美國的青睞？別傻了，美國從來只會利用盟友，但他一個華麗轉身，最終，歐洲只會淪為大國博弈的棋子，甚至可能成為中美博弈的「犧牲品」。