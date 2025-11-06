特朗普的大麻煩來了　現在他開始思念馬斯克

毫無疑問，這兩天，美國最得意的，就是民主黨了；不用多說，現在目前，美國最懊惱的，就是特朗普了。11月4日，多場美國地方選舉，民主黨捲土重來，共和黨大敗而歸，美國政壇出現戲劇性變化，特朗普的大麻煩來了。



四場有風向標意義的投票結果。

1，維珍尼亞州長選舉，民主黨候選人斯潘伯格（Abigail Spanberger），以15個百分點的巨大優勢，當選該州第一位女州長。

2，新澤西州州長選舉，民主黨候選人Mickey Sherrill，以13個百分點的顯著優勢，當選該州第一位女州長。

3，紐約市長選舉，34歲的民主黨候選人曼達尼（Zohran Mamdani），輕鬆當選，他成為紐約歷史上首位90後市長，首位穆斯林市長，首位印度裔市長。

4，加州通過重新劃分選舉投票，一舉增加5個民主黨很容易獲勝的席位。這是對德州重新劃分選區的以牙還牙，民主黨以毒攻毒，美國人哭笑不得。

2025年11月4日，美國紐約，圖為勝選新任紐約市長的曼達尼出席晚會，準備發布當選演說。（Reuters）

一年時間，美國政壇發生了翻天覆地的變化。要知道，整整一年前，特朗普在總統大選中大獲全勝，共和黨可以說是全面執政。

我們說，美國實行三權分立，但事實上，特朗普一舉掌控了三權——行政權，他是總統；立法權，共和黨掌控了參眾兩院；司法權，最高法院9名大法官，6名傾向於共和黨，其中3人還是特朗普親自任命的。

但一年後，大好局面，出現潰壩跡象。共和黨在選舉中全面潰敗，哪怕特朗普使出渾身解數助選，都無濟於事。

以紐約市長選舉為例。在選舉前，特朗普不斷喊話：「如果共產黨候選人曼達尼贏得紐約市市長選舉，紐約市將徹底陷入經濟和社會災難……我將不給紐約任何聯邦撥款」。

美國第一大都會的市長，居然是共產黨員？這肯定是污名化，曼達尼屬於民主黨，主張北歐式的民主社會主義，但在美國政壇醬缸文化中，將他抹黑成共產黨，是特朗普的拿手好戲，他曾多次攻擊他是「100%的共產主義瘋子」。

事實上，除了共產黨標籤外，曼達尼還被抹黑成哈馬斯（Hamas）同夥、911恐怖分子同情者，等等等等。但結果呢？

2025年11月5日，美國紐約市選舉日後的第二天早上，《每日新聞》和《紐約郵報》報導了佐蘭·馬姆達尼（Zohran Mamdani）贏得市長選舉的故事。（Reuters）

馬姆達尼還是大獲全勝。我看到，他隨後發表了激情洋溢的勝選演講，對特朗普猛烈開火：「特朗普，既然我知道你在收看，我送你幾個字：調大聲音。紐約仍將是一座移民城市，一座由移民建設、由移民驅動的城市。而從今晚起，它將由一位移民領導。所以，特朗普總統，聽好了：要想對付我們中的任何一個人，你必須先過我們所有人這一關。」

「如果說誰能向一個被特朗普背叛的國家展示如何擊敗他，那非孕育了他的城市莫屬。而如果說有什麼方法能震懾一個獨裁者，那就是摧毀他賴以積累權力的根基。如果非要如此，那就讓我們寫的散文依然押韻，讓我們為所有人建造一座光輝燦爛的城市。」

別忘了，紐約是美國第一大城市，這裏還是特朗普的老家。現在，老家被徹底顛覆了。歷史常常在熟悉的故土上，寫下最陌生的篇章。

為什麼會這樣？

我看到，副總統萬斯（James David Vance）做了一個深入反思，列舉了三個原因。

1，投票率低，共和黨人催票不太成功。

2，從拜登那繼承了一個爛攤子，特朗普幹得不錯，但民眾仍不滿。

3，共和黨有內訌，內訌很愚蠢。

萬斯說得很委婉，還不忘誇一誇特朗普；但他也提到了一個很重要原因：美國人的不滿。

不滿生活水準事實上在下降，不滿到處抓非法移民讓人人自危，不滿各種撕裂讓人們很焦慮，哦，還不滿美國道德形象軟實力一落千丈。

或許，可以歸結於四個字：人心思變。人心思變，後果很嚴重。毫無疑問，這是特朗普再次執政以來最嚴重的政治危機，沒有之一。這次選舉，無疑是明年美國中期選舉的前哨戰，也是風向標。

我看了一下統計，在過去90多年美國歷史上，在上述三場重要地方選舉中，都被同一個政黨拿下的情況，只發生過五次。但每一次做到的政黨，都在第二年的中期選舉中大獲全勝。

如果明年中期選舉，參眾兩院被民主黨控制，那特朗普接下來的兩年，無疑將處處被掣肘，徹底成為一只跛腳鴨。表面看，雲淡風輕，再不提不給紐約聯邦撥款，更誇讚自己一年前大選獲勝「拯救了我們的國家」；但私底下，媒體披露，特朗普與一些共和黨大佬爆發激烈爭吵。

因為在特朗普看來，共和黨這次大敗，有兩個原因，第一個，他沒有親自參選；第二個，政府一直關門。

要知道，美國政府已經被關了30多天，創下美國史上最長新紀錄。大批美國公務員沒錢只能休假，大量美國窮人拿不到補貼要餓肚子，美國經濟也在蒙受衝擊……

怎樣讓政府不關門？特朗普不願意妥協，更喜歡強硬。他主張，共和黨應採取雷霆手段，廢除冗長辯論機制，快刀斬亂麻，強行通過支出法案，否則，共和黨會成為「一個死掉的政黨」。

但大佬們不願意。因為這是「核選項」，潘多拉的盒子一旦打開，民主黨以後也能拿來對付共和黨，說不准，共和黨反而遭遇更大危機。

政治的精妙在於制衡，打破規則者，往往也為自己掘下了陷阱。

2025年10月31日，特朗普公開向記者發表講話。（Getty Images）

最後，怎麼看？還是三點看法吧。

第一，美國蹺蹺板效應開始了。美國政壇，往往第一年執政是蜜月期，第二年就是討厭期，接下來兩年，則是跛腳鴨了。但特朗普估計也沒想到，他的蜜月期這麼短，他的支持度下降這麼快。

事實上，這次民主黨大獲全勝，很多美國人分析，一個最重要原因，就是美國人想讓特朗普失敗。不是民主黨候選人有多優秀，而是一些美國人厭倦了特朗普。

所以，只要民主黨不犯大的錯誤，明年中期選舉，將成為美國政壇更大的轉折點。

接下來，加州州長紐森（Gavin Christopher Newsom）等人，將成為特朗普和共和黨最強悍的對手。馬姆達尼就算了，即便他人氣再高，他不是美國出生，選不了美國總統。

第二，特朗普不會坐以待斃。

所以，他向共和黨大佬施壓，要求他們動用「核選項」，趁現在共和黨還掌控國會，把該過的法案都先過了。至於以後洪水滔天，那就以後再說。

我看到，在痛罵共和黨大佬之後，特朗普還發推，繼續攻擊民主黨。他說：「民主黨肆意妄為關閉政府，幾乎所有國會民主黨人都投票要脅美國人民，企圖以此勒索數千億美元的新支出，他們甚至還要求為非法移民提供免費醫療……」

這些指責，都是政治性攻擊，也不需要具體證據支撐。但至少說明一點，特朗普不服，以他的個性，不排除鋌而走險，手段更激烈，美國更撕裂。

哦，一個重要動向，特朗普又任命了埃隆·馬斯克曾推薦的人出任NASA局長。

特朗普與馬斯克當初之所以分道揚鑣，一個直接導火索，就是因為他拒絕這個人選，認為他不夠MAGA，惹怒了馬斯克。現在，特朗普又向馬斯克伸出橄欖枝了。

2025年5月30日，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）在華盛頓特區白宮辦公室（Getty Images）

第三，這都是美國內政，我們就看戲。

還是有些感慨的，水能載舟亦能覆舟。民生，永遠是最大的政治。當然，美國選舉，不管誰上誰下，都是美國內政，我們就是看戲。

而且，很有意思的一點，特朗普依然自信滿滿，因為他認定的一個重要原因，前面也說了，那是因為他沒有親自參選。

言下之意，如果他參選紐約市長，參選佛吉尼亞州長，參選新澤西州長，哪有民主黨的什麼事情？

當然，我看到，在社交媒體上，不少人在調侃：

現在的美利堅，已達成的成就：

鴉片氾濫（√）

閉關鎖國（√）

水師陳腐（√）

政府癱瘓（√）

挪用軍費（√）

東南互保（√）

給皇帝祝壽（√）

修園子（√）

……

嗯，別說，還真有點那麼回事，但特朗普肯定一萬個不贊同，這都是民主黨在抹黑他。

他還要讓美國再次偉大，這些都是前進路上的小毛毛雨，而且，他已與大金主馬斯克和解，猛烈反擊正在醞釀中。

劇是必須從序幕開始的，但序幕還不是高潮。

本文轉載自公眾號「牛彈琴」

