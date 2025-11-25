「萬能插蘇」特朗普已經變成了遙距工作的「歐洲駐俄大使」

大家看到這個標題前段，或許會以為本文是跟淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔件有關。不過，本文想要討論的是特朗普（Donald Trump）的一個可能被人視而不見的外交特色，那就是他像個「萬能插蘇」一樣，跟誰都可以談、願意談，即使別人不願意跟他談，他能說服到對方跟他談。這並不止於俄烏議題。

本周至今的兩則國際事態發展就證明了這一點。

首先是俄烏停火談判。

上周美俄28點和平方案曝光，引起歐洲政治大地震，儘管烏克蘭和歐洲國家對這份要烏克蘭主動從自己領土上撤軍的「親俄」方案極其不滿，他們也要給面子特朗普在28點方案的基礎上談，最終經過周末的日內瓦談判後，即使特朗普期間在網上隔空批評澤連斯基（Volodymyr Zelensky）不知感恩，美烏雙方卻把28點方案修改成19點，當中據報去左了一些對烏克蘭的嚴苛要求，包括武裝部隊的60萬人數上限等，而烏克蘭與北約關係、北約成員國能否駐軍烏克蘭、烏克蘭是否需要撤軍向俄羅斯交出頓涅茨克（Donetsk）剩餘烏控區等極具爭議的議程，則變成了稍後再由涉事國家領袖決定的「開放問題」。

11月24日，特朗普在Truth Social上寫道：「俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判真的有重大進展嗎？？？在親眼看到之前不要相信，但好事可能正在發生。天佑美國！」（網站截圖）

國務卿魯比奧（Marco Rubio）等人剛剛才跟烏克蘭代表談完，俄烏談判中的新面孔、美國陸軍部長兼副總統萬斯（J.D. Vance）耶魯舊同學德里斯科爾（Daniel Driscoll）就馬上到了阿聯酋阿布扎比跟俄羅斯代表團周一、二（24、25日）一連兩日見面，並據報將會跟被俄羅斯試圖暗殺近20次的烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）見面。

雖然美國如今基本上已經放棄了「感恩節」（27日）達成俄烏協議的限期，但特朗普提出這個限期的舉動卻確實加快了俄烏外交進程。其「急行軍」的外交施壓也似乎迫得像布達諾夫這樣跟俄羅斯有種種新仇舊恨的人物都要放下成見，去接受美國的中介而對俄溝通，甚至可能要同俄羅斯代表直接見面。

當然，俄烏對於停火條件的立場依然相距極遠，特朗普最新這一波外交舉動能否破局尚在未知之數。但特朗普跟誰都願意談的開放態度，卻至少為俄烏停火創造了一些可能的出路。

圖為2025年11月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪的美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）會談。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

相較之下，歐洲領袖對於普京（Vladimir Putin）卻有政治潔癖。整個歐洲，在特朗普上台威脅停止對烏援助、被指親俄超過10個月之後，也還沒有建立起他們自身與克里姆林宮有效溝通的渠道。如今特朗普實際上已經變成了遙距工作的「歐盟駐俄羅斯大使」。

歐洲和烏克蘭對於特朗普的和平特使威特科夫（Steve Witkoff）背後與俄羅斯總統特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）秘密寫成28點和平方案、似乎想要強加於烏克蘭身上的做法極其不滿。歐洲和烏克蘭的官員也長期抱怨沒有外交背景的威特科夫有欠專業，對於俄烏事務在事實層面和法律層面都欠缺認識。

但他們儘管一直抱怨，卻同時一直依靠特朗普作為中介來跟普京溝通，沒有任何替代方案。從這樣的背景看來，歐洲和烏克蘭長期在俄烏停火問題上處於被動，其實也是咎由自取的。

2025年11月22日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，中）、德國總理默茨（Friedrich Merz，右）在南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會期間舉行三方會晤。（Reuters）

其次就是24日晚特朗普與習近平的通話。

這次通話台面上的話題是兩人韓國釜山峰會之後的後續，特朗普更表示他已接受邀請來年4月訪問中國，而他亦邀請了習近平同年稍後對美國進行國事訪問。兩人亦談及俄烏、芬太尼、大豆等議題。

中方的通稿則特別提到了特朗普沒有提及的台灣問題－－如今中日關係因為高市早苗的「台灣有事論」每況愈下，特朗普在這個問題上卻長期緘默，大家都關心美國在這個問題上會如何取態。

跟習近平談完之後，特朗普在美國時間的同一天晚上就跟高市早苗通了20分鐘電話，高市稱特朗普就他和習近平的電話會談等近期中美關係向日本進行了介紹。她沒有提到特朗普有沒有跟她討論其「台灣有事論」引起的風波，卻聲稱特朗普跟她說他們兩人是「非常好的朋友」「隨時可以打電話給他」，似乎是要在特朗普的沉默之中宣傳日美友好。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

雖然我們不能從公開資訊中得知這兩通電話的涉台細節，但很明顯，特朗普是有意在背後調解這場風波－－畢竟，特朗普一邊要同習近平「休戰」，另一邊又要維持日本對美國支持的信任，能夠調解中日，對特朗普絕對有好處。

當然，跟促和俄烏的行動一樣，特朗普跟中、日領袖都談了，不代表能達成什麼結果。但是，能談本身已至少保留了一個化解衝突的可能。

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人做出手勢，同時發表演說。（Reuters）

除了本周至今這兩則國際事態發展之外，特朗普這種「萬能插蘇」的外交操作本年以來其實已經打開了一些此前未見的可能性。

雖然特朗普「叫停八場戰爭」的宣傳是有點誇大，但不能否認的是，他在調解這些衝突當中確實扮演了一定角色，特別是他主動跟衝突雙方溝通的做法。（按：八場「戰爭」分別是：亞米尼亞－阿塞拜疆、柬埔寨－泰國、剛果民主共和國－盧旺達、埃及－埃塞俄比亞、印度－巴基斯坦、以色列－伊朗、以色列－哈馬斯、塞爾維亞－科索沃。）

其中，最確實無誤被暫時叫停的戰爭，就是加沙戰爭。特朗普上台以來一下子就推翻了美國歷屆政府的外交傳統，繞過以色列直接和哈馬斯私下溝通，成功換回美籍人質。雖然特朗普的立場非常親近以色列，但特朗普願意直接和哈馬斯溝通這一點，就變成了施壓以色列接受停火的工具之一。

同樣在中東，特朗普也對有阿爾蓋達恐怖份子背景的敘利亞新總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）抱持極開放的態度，5月訪問中東期間就見了沙拉，解除對敘利亞制裁，並在11月邀來這位曾經在伊拉克美軍監獄坐牢的人物來訪問白宮，期間甚至半開玩笑的向他噴上特朗普冠名品牌的香水（見下片），非常親切。這種開放態度遠超人們想像。

當然，特朗普的解除制裁和友善外交最終能否幫助敘利亞重建，還是一個未知之數。但沒有特朗普的開放態度，敘利亞的重建之路一定比今天更為艱難。

特朗普的「萬能插蘇」特色可算是他「漠視常規」的執政風格的其中一種體現。他才上任不足一年，我們不能說這種做法最終能夠帶來什麼正面（或負面）的重要結果，但我們不能否認的是，這種開放態度已經為過去一直受條條框框局限的不同國際局勢或國與國關係開啟了此前難以想像的可能性。