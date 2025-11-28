吉田式詭辯——當 「日本」 改名 「月本」，便可規避所有歷史責任

「日本在1945年簽署投降書的對象是中華民國，而不是中華人民共和國，所以中華人民共和國對日本投降事宜沒有發言權。」

當日本自民黨成員、現任東京都中野區議會議員吉田康一郎拋出這番言論時，在社交媒體上掀起了一場 「歷史殭屍狂歡」。日本不少極右翼與軍國主義傾向政客似乎突然發現了一個所謂的「歷史漏洞」，試圖以此否定1945年以來東亞秩序的國際法理基礎。

但更多網友對此錯愕不已，甚至不知日後再如何苦笑。這場爭議很快引發中日兩國網友的 「文鬥」，甚至有日本記者煞有介事地向中國外交部發言人追問對此問題的看法。與此同時，眾多網友在社交平台發帖「請教」：如何反駁這位長期活躍於「日本維新會」 與「次世代黨」的右翼議員？

吉田康一郎在11月15日X平台上發表了「驚人」的言論。（網絡截圖）

吉田康一郎的荒誕言論，也催生了無數網友的「歷史梗」創作：

——我建議日本直接改名叫月本，這樣就能拋棄之前的所有責任了。

——明白了，你爸改了名字就不是你爸了。

——不用反駁，只有讓「小男孩」（注：1945 年美國投向廣島的原子彈代號）去提醒它……

——簽署日本投降是裕仁天皇，不是現任天皇，所以現在日本沒投降，這就是在說：請再揍我一次。

——佔領南千島群島（注：日本稱「北方四島」）的是蘇聯，日本想要收回可以去找蘇聯交涉，俄羅斯不接待。

——向日本宣戰的是民主黨的羅斯福，而日本也是向民主黨的杜魯門總統投降，沒有向共和黨的川普投降，必須再炸一遍。

——耍無賴誰不會？那麻煩他們重新投降一遍。

——日本投降的時候也沒有大韓民國（注：1948年成立），所以韓國現在對日本沒發言權？

——那法國第五共和國怎麼辦？日本投降的時候也沒有法蘭西第五共和國（注：1958年成立）。

——1945年簽署投降書的是「德意志國」，不是「德意志聯邦共和國」（注：1949年成立），所以德國對二戰沒責任？

——日本被原子彈轟炸的是舊日本帝國，和現在的日本國沒關係。

——如果按照吉田的說法，1912年中華民國推翻清朝時，日本與清朝簽訂的《馬關條約》應該作廢，台灣應該在1912年就自動回歸中國。同理，大清覆滅後中英《南京條約》也應無效，香港應該在1912年就回歸中國。這難道不是太「聰明」了嗎？

…… ……

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

當然，也有網友非常認真、嚴肅的對待這個問題：

——讓我們來玩一個簡單的遊戲：如果吉田康一郎的邏輯成立，那麼1945年日本投降時，簽署投降書的是「德意志國」（第三帝國），而不是今天的「德意志聯邦共和國」。按照這個邏輯，德國對納粹罪行根本不需要道歉或賠償，因為「現在的德國」和「當時的德國」是兩個不同的國家。多麼「高明」的理論啊！

——日本右翼政客的這種言論，不僅無視歷史事實，更無視國際法理。在國際法中，國家主權是連續的，政權更替不改變國家主體地位。就像俄羅斯繼承了蘇聯的國際地位一樣，中華人民共和國繼承了中國的國際法權利與義務。

——吉田康一郎的言論，就像一個試圖用「中華民國」這個歷史殭屍來嚇退現實的政客。他忘記了，這個「殭屍」早在1971年就被聯合國正式「火化」了。他更忘記了，1972年《中日聯合聲明》已經為日本的「歷史殭屍」畫上了句號。

——如果一個國家的政府換了，但國家本身沒有改變，那麼新政府自然繼承舊政府的一切權利和義務。這就像你父親改了名字，但你還是他兒子一樣簡單。

——日本右翼政客們似乎忘記了，日本自己也承認了這一點。1972年中日聯合聲明，日本承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，充分理解台灣是中國領土不可分割部分。這份文件是在北京簽署的，日本代表團親手蓋章。現在吉田翻舊賬，等於是摑日本外交的臉。

所以，網友呼籲吉田康一郎先生，如果您真的對歷史感興趣，建議您先去學習一下國際法，而不是試圖用歷史殭屍來嚇唬別人。即便，發明一種新潮詭辯理論也是需要歷史與學術知識的。