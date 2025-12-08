特朗普打出比高市更清晰的牌：台灣有事就是美國和盟友都有事？

美國近日發布特朗普第二任期的首份《國家安全戰略》報告。報告在三個段落中提及「台灣」八次，稱台灣島的地理位置很重要，「台灣問題受到廣泛關注是合理的，部分原因是台灣在半導體生產方面的主導地位，但主要原因是台灣直接通往第二島鏈，並將東北亞和東南亞分為兩個獨立的戰區。鑑於全球三分之一的航運每年都要經過南海，這對美國經濟具有重大影響。」

報告還稱美國將維持其「長期聲明性政策」，即「不支持對台海現狀的任何單方面改變」，並認為美國「通過保持軍事優勢來威懾並防止台灣衝突是優先事項（a priority）」。

「我們的盟友必須站出來，為集體防禦投入更多資金 —— 更重要的是採取更多行動。美國的外交努力應側重於向我們的第一島鏈盟友和夥伴施壓，使其允許美國軍隊更廣泛地使用其港口和其他設施、增加自身國防開支，最重要的是投資於旨在威懾侵略的能力。」美國將同日本等盟國實現「集體防禦」，增強「美國及其盟友阻止任何奪取台灣島企圖」的能力，或採取任何「使保衛該島變得不可能」的其他步驟。

美國白宮最近低調發布了特朗普 （Donald Trump）第二任期的《國家安全戰略》報告（NSS）。（The White House）

特朗普前不久致電高市早苗要求日本不要在台海事務上激怒中方，日本媒體的報道稱日本對此非常失望。看起來特朗普避免公開力挺日本，且特朗普多次提出台灣要提高軍費開支，不少人結合特朗普的交易性格認為台灣只是美國試圖同中國交易的棋子。

如今從特朗普第二任期的這份國安戰略報告看，美國對台灣的定義並非人們想象的交易。特朗普沒有公開力挺高市早苗不是因為美國要放棄日本放棄台灣，而是因為捲入是非對美國不利。迴避只是策略，並非目的。

台灣在特朗普政府眼中是極具有戰略價值意義的。台灣的地緣位置直接關係到第一島鏈的完整性，並且串聯起第二島鏈，可以將東南亞和東北亞劃分為兩個獨立部分，不僅事關西太平洋，還關係到西太平到南海乃至太平洋的航道安全。

2025年12月5日，圖為美國白宮發布的《國家安全戰略》截圖，其中簡述有關美國外交對俄烏戰爭的看法。（截圖自白宮）

報告中美國鼓勵印度為「印太」地區安全作出貢獻，並與澳洲、日本等盟友和夥伴共同努力，防止亞洲出現「任何單一競爭國家的主導」。這直白表露了美國聯合印度澳洲制衡中國的策略。

美國宣稱不支持對台海現狀的任何單方面改變。那中國統一算不算改變現狀，如果算，那美國不支持對台海現狀的任何單方面改變，意思就是反對中國統一？

美國將同日本等盟國實現「集體防禦」，增強美國以及盟友阻止任何企圖奪取台灣島的能力。這一表述的本質是將和盟友共同應對台海可能出現的武裝衝突局面。高市早苗前不久觸怒中國的言論說的是台灣有事危及日本存亡危機，日本可能行使集體自衛權。也就是「台灣有事，即日本有事」。到了特朗普這裏，和盟國集體防禦，阻止任何奪取台灣島的可能，相當於直白宣示台灣有事，就是美國和盟友共同有事。

特朗普在中美釜山會晤前發帖用G2形容中美會談。特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。

放棄全球霸權、致力於維持西半球霸主地位的美國看似是回到了孤立主義，但是美國的海外利益經過幾十上百年的佈局，不是說撤退就能撤退。美國只是重回門羅主義，只是希望甩掉不必要的戰略負擔，並不代表美國要直接從全球霸權中全面抽離。

美國可能無力維持全面的全球性霸權，但還是會盡量維持重點領域重點地區的霸權。全球最強軍隊、最先進科技產業（支撐軍事與經濟）、廣泛的盟友網絡（覆蓋戰略要地）等仍然是特朗普政府珍視的優勢領域。台灣問題之所以重要在於這是美國維持盟邦關係，維持廣泛的戰略利益的關鍵節點。

一雙伸開的手往回縮，是要重新握成一個拳頭。在國安戰略報告中，特朗普政府毫不保留地談到了對台灣的在意。美國不是不知道中國在加速推進統一，不是不知道中國將台灣視為內政不容外部干涉，但美國還是如此直白赤裸裸地宣示了對台灣的考量，並將其上升到了重要的地緣政治利益層次。

美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）7月發表一份報告，模擬台海發生軍事衝突作出最壞情況的預測，結果顯示日本的死傷人數為4,662人。（網絡圖片）

報告大談特談台灣對於美國的價值，似乎是在警告中國，不要進一步挑戰美國。美國不做全球霸主也不允許中國成為全球霸主，也就是說不能接受中國獲得凌駕於美國之上的能力。畢竟一旦台灣歸中國大陸管轄，美國的盟邦體系在亞太印太的存在能否繼續維持，美國對西太平洋、南海、印度洋的掌控力還剩多少，都是問題。這是美國難以接受的。

從2017年特朗普第一任期到現在，美國用了八年的時間才接受中國崛起的事實。目前中美圍繞台海的較量，已經是在打明牌，中美需要多長時間才能分出勝負？台海真的會成為新興大國和守成大國最後的矛盾引爆點嗎？

立足於西半球的美國會承認中國對東半球的主導地位嗎？如果美國能接受中國在亞洲的門羅主義，那中國統一台灣就不太可能是美國無法接受的。無論局勢如何變化，可以肯定的是中日圍繞台灣的交鋒只是開胃菜，關鍵還是要看中美能圍繞台海翻起何種風雲。