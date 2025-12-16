高市早苗背後的「操控者」

11月初，剛上台的日本新首相高市早苗隨即拋出「台灣有事論」，這被中國視為日本試圖將自身「防衛圈」擴大至台灣。這種主動尋求對抗甚至戰爭邊緣化的言論，使中日衝突持續延燒一個月餘。目前，這場衝突已從外交、經濟和文化領域進一步蔓延至軍事層面。

在日本政府內部，能夠支撐高市早苗如此激進言論與做派的，正是85歲的麻生太郎——這位自民黨副總裁、「麻生派」主理人並非名義上的領袖，卻是真正的「kingmaker」（造王者）。他像《教父》（The Godfather）中的維託·柯里昂（Vito Corleone）一樣，深居派閥殿堂，卻以人脈、資金與歷史威望，決定誰可以上位、誰必須下台。高市早苗的「台灣有事論」，不過是這位幕後操盤手意志的最新迴響。

麻生太郎的家族背景本身就是日本政治世襲制度的縮影。1940年出生於福岡縣的他，高祖父是明治維新三傑之一的大久保利通，曾祖父麻生太吉是日本三大煤炭財閥之一，外祖父是前首相吉田茂，岳父是前首相鈴木善幸，胞妹更是日本明仁天皇的堂弟三笠宮寬仁親王的妻子。這種政治與皇室的雙重聯姻，賦予了他無與倫比的政壇資源。他的父親麻生太賀吉在二戰期間曾強徵數萬名朝鮮、中國、英國、荷蘭等戰俘為家族礦業公司工作，這一歷史陰影至今仍籠罩着麻生家族。

自1979年首次當選眾議員以來，麻生太郎已連續14次當選，國會生涯長達四十餘年，成為日本政壇任期最長的元老級實權人物。2008年，他登上首相寶座，但僅一年後便在民主黨崛起的浪潮中下台。此後，他並未退出政壇，反而在安倍晉三的內閣中擔任副首相兼財務大臣，成為日本政治的「隱形掌舵人」。

麻生與安倍晉三的親密關係是日本右翼政治的核心紐帶。兩人共同倡導「自由與繁榮之弧」的外交政策，主張聯合「價值觀相近」的國家（如美國、印度、澳洲）構建戰略聯盟。在歷史問題上，麻生曾於2013年發表「效仿二戰前德國納粹政府修改憲法」的言論，雖隨後收回，但暴露了其軍國主義傾向。

更令人震驚的是，他在2017年的一場自民黨內部研討會上聲稱：「做政治人物不問動機，重要的是結果；不管動機多麼正確，殺了數百萬人的阿道夫·希特拉（Adolf Hitler）終究是失敗的。」此言被廣泛解讀為暗示「納粹動機正當」，引發中韓兩國強烈抗議。儘管他事後通過官房長官菅義偉致歉並收回言論，但其歷史觀早已然清晰。

2021年7月5日，時任日本副首相兼財務大臣麻生太郎在東京的一場演講指出：中國如果侵略台灣，日本依安全保障相關法制，有可能行使有限的集體自衛權；若台灣發生大問題，很可能與日本「存亡危機事態」有關，因此美國、日本一定要一同防衛台灣。

蔡英文2023年8月8日會見麻生太郎（資料圖）

2023年，麻生太郎更是率團訪問台灣，公開支持台灣加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），他甚至引用日本漫畫《航海王》（One Piece）主角魯夫「從不背叛朋友」的台詞，將台日關係浪漫化。此類言論被廣泛視為為日本介入台海事務製造道德藉口。

麻生太郎的政治影響力不僅體現在外交政策上，更體現在對黨內人事的操控。高市早苗的崛起，正是麻生政治佈局的關鍵一環。這位現任自民黨總裁被廣泛認為是麻生的「提線木偶」。麻生通過其龐大的政治網絡，為高市鋪平道路，使其迅速躋身權力核心，實則延續了安倍—麻生軸心的右翼政治議程。

麻生的危險性不僅在於其言論，更在於他所代表的日本政治體制深層結構。自民黨內部的「門閥政治」與「世襲政治」，在麻生這樣出身顯赫的政客身上展現得淋漓盡致——麻生家族不僅與吉田茂、鈴木善幸兩位前首相聯姻，還與宮澤喜一、橋本龍太郎、安倍晉三等前首相存在或近或遠的親屬關係，構成一個延續百年的政治網絡。

近年來，隨着自民黨「黑金」醜聞接連曝光，加上2025年參議院選舉慘敗（創下2012年重新執政以來最低得票率），超半數民眾認為自民黨派系應予解體。這不僅是對政黨的不滿，更是對整個門閥政治體系的絕望。這種體制根植於日本歷史土壤，如同櫻花般看似美麗，卻難以撼動——它固化利益格局，阻礙結構性改革，使國家困局難解。

當麻生太郎所代表的日本最高政治操縱「台灣有事」，將台灣問題與日本安全直接掛鈎；鼓動修憲，為日本重新武裝鋪路；美化歷史，試圖將日本對亞洲的侵略奉為「大東亞共榮」時……這樣的日本如何讓受其侵害的鄰國放下歷史？

85歲的麻生太郎仍在東京政壇揮舞着他的「權杖」，他是當下日本真正的「幕後沙皇」。日本的未來，正懸於這位「薔薇閣下」——這個以家紋薔薇為徽、以門閥為盾、以右翼為劍的舊時代的遺存者之手。