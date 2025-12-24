調停柬泰衝突　這次特朗普為何失靈了？

12月18日至23日，中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍訪問柬埔寨和泰國，就近期兩國邊境衝突穿梭調停。12月22日，作為東盟輪值主席國的馬來西亞在首都吉隆坡主持召開東盟外長特別會議，討論當前泰國與柬埔寨邊境衝突局勢。隨後12月24日泰柬兩國軍方官員舉行會談商議停火。儘管此前12月12日，美國總統特朗普分別與泰國柬埔寨領導人通電話，試圖促使雙方停火，但未能成功。

此次柬埔寨和泰國的停火談判，本質上是中國和東盟合力促成的。如果故事到這裏就結束，沒有什麼不妥，這是歷次柬埔寨和泰國交戰都會有的場景，最終中國和東盟竭盡全力平息事端。

2025年12月22日，泰國外交部長西哈薩克（Sihasak Phuangketkeow）在馬來西亞吉隆坡舉行的東盟外長特別會議後，向傳媒發表講話，討論泰柬局勢。（REUTERS/Hasnoor Hussain）

真正有意思的是此次衝突美國嘗試調停。今年7月泰柬雙方爆發衝突，美國總統特朗普10月26日抵達馬來西亞吉隆坡，見證了泰柬簽署和平聯合聲明。

當時特朗普在衝刺諾貝爾和平獎，極力希望展現自己調停矛盾的能力。特朗普公開宣稱以關稅為施壓手段平息了柬埔寨和泰國的衝突。為了確保焦點集中在特朗普一人身上，美方被爆施壓主辦方要求10月26日簽署和平聲明的時候需要排除中國官員參加。

榮譽來得有多容易，失敗就來得有多快。進入12月柬埔寨和泰國的衝突再次爆發，泰國公開轟炸柬埔寨境內的電信詐騙園區。泰國外長西哈薩（Sihasak Phongcharoen）12月22日在記者會上公開提到在美國斡旋下籤署的停火協議過於倉促，稱這是因為美方希望趕在美國總統特朗普訪問馬來西亞前簽完協議。這顯然是在特朗普的豐功偉績上撒鹽。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為特朗普在會議上斡旋泰國與柬埔寨簽署和平協議。（Reuters）

泰國除了公開內涵美國斡旋的停火協議倉促，泰軍還轟炸柬埔寨電詐園區，且同步讓新聞發言人用中文介紹相關情況，高調爭取中國民心。

而柬埔寨首相洪馬內儘管畢業於美國西點軍校親美風向不減。但柬埔寨外交部12月20日發布的一份聲明稱：「（首相洪馬內）對中方為恢復兩國和平、維護地區穩定所展現的領導力和所作努力，表示衷心感謝。」種種跡象都顯示中國在東南亞的影響力非凡。

泰國柬埔寨衝突：泰軍控制柬一賭場後，發現又餓又瘦的獅子、黑熊。（泰國政府部門）

近年來美國的單極霸權宣告破產，特朗普為了繼續彰顯美國的獨特，在全球四處衝突平息者的角色。中東衝突、俄烏衝突都在白宮的日程之列。原本特朗普以為柬埔寨和泰國的衝突不過是他一句話就可以終結的，而事實證明，實力到不了的地方，影響力也到不了。

柬埔寨和泰國是中國的近鄰，可以給特朗普面子，卻給不了特朗普里子，給了特朗普獨一無二的尊重，同時也要照顧中國的顏面。打完之後回歸中國和東盟合力調停的既往路徑已經說明了一切，這裏過往沒有，現在實際上也沒有美國什麼角色。

高調調停中國近鄰的矛盾，卻試圖讓中國靠邊站，無異於在收割中國長期外交耕耘的成果。為了發自己的光，要求吹滅別人的燈，為了彰顯特朗普影響力，試圖淡化削弱中國影響力，做法未免太過天真。