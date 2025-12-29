2025回顧｜日債美債風暴：全球市場的最大引爆點｜點經

債券市場，本被認為是最安全的投資，但2025年，債券市場的危機波濤洶湧。日本債券收益率飆升，規模高達7.5萬億美元的日本債券市場一反常態出現劇烈波動，這是全球市場面臨的最大風險。日債爆了，美債也逃不了 。隨著美債殖利率飆升、財政赤字惡化，加上美元走弱，「美元霸權是否鬆動」成為近期市場熱議的焦點。

2025年美債和日債確實深陷債務規模失控、拍賣遇冷等多重危機，其風險不僅難以短期化解，還會通過全球金融聯動傳導，成為全球資本市場的關鍵風險源。



先看看美債的情況。毫無疑問，美債危機的根源在於債務規模的持續失控和政治的短視。

2025年1月2日，美國債務上限恢復至36.1萬億美元，這一數字反映了前一天未償還的債務總額。然而，僅僅在6個月後的7月4日，特朗普政府通過《「大而美」 稅收和支出法》，將債務上限一次性提高5萬億美元至41.1萬億美元，創下美國歷史上單次債務上限上調的最高紀錄。這一決定的背後是複雜的政治博弈和財政壓力，財政陷入「赤字—發債—付利息—更大赤字」的惡性循環。

5月20日，特朗普到國會山遊說共和黨人支持《大而美法案》，期後同眾議院議長約翰遜一同見記者。（Reuters）

從債務結構來看，截至2025年9月，美國總債務達到37.4萬億美元，約佔GDP的123%，其中國債持有公眾部分為30.1萬億美元，佔GDP的99%，政府間債務為7.3萬億美元。這一債務水平已經遠超國際公認的60%警戒線，顯示出美國財政狀況的嚴峻性。更為關鍵的是，「大而美」 法案預計將在未來10年使美國財政赤字增加3.4萬億美元，其中收入減少 4.5萬億美元，支出減少1.1萬億美元。

美債危機的另一個核心要素是利息負擔的急劇惡化。2025財年，美國國債利息支出達到 1.2萬億美元，較2024財年增加1000億美元，創下歷史新高。更為嚴峻的是，淨利息支出達到9710億美元，成為僅次於社會保障、收入保障與退伍軍人福利、醫療保險的第四大聯邦支出項目，超過國防支出約1000億美元。利息支出已經成為美國財政的沉重負擔。

美國財政部網站數據，聯邦政府債務總規模今年10月首次超過38萬億美元。（Trading economics）

2025財年利息支出佔聯邦支出的比重達到17.4%，較2024財年的16.6%進一步上升。更為關鍵的是，淨利息支出與財政收入的比值已經從2021年的9% 飆升至2025年的 18.5%，預計到2035年將進一步上升至22%。這一比例已經遠超15%的國際警戒線，意味着美國政府每獲得100美元的財政收入，就需要拿出18.5美元用於支付債務利息。

另外穆迪下調其AAA信用評級後，美債拍賣頻繁遇冷，如5月20年期美債拍賣投標倍數下降、尾部利差擴大，做市商被迫承接大量未售國債。美債的吸引力在很大程度上依賴於其作為全球儲備貨幣的地位，但隨着各國「去美元化」進程的推進，各國拋售美債，進一步加劇美債波動。

而日債情況更加糟糕。日本債務危機在2025年全面爆發，其嚴重程度已經達到了前所未有的水平。日本政府債務已經連續九年刷新歷史最高紀錄。根據不同統計口徑，日本政府債務總量在1286萬億日圓至1350萬億日圓之間。國際貨幣基金組織的數據顯示，2025年日本政府債務佔GDP的比例為229.6%，但考慮到日本經濟的持續萎縮，實際債務佔比可能更高。這一債務水平不僅是全球主要經濟體中最高的，而且遠超2009-2010年希臘債務危機時的142%。

日本與中亞5國2025年12月20日在東京召開首次首腦會議，日本首相高市早苗發表講話（Pool via REUTERS）

日本債務危機的根源在於長期的財政赤字和經濟增長乏力。為了應對經濟停滯和人口老齡化帶來的挑戰，日本政府不得不持續通過發行國債來彌補財政缺口。2025年，為了覆蓋21.3萬億日圓的綜合經濟對策支出缺口，日本政府計劃增發11.7萬億日圓國債，這一規模比上一財年的6.7萬億日圓新增國債多出75%。

2025年12月，日本國債市場遭遇了歷史性的拋售潮，收益率出現了失控性上漲。10年期國債收益率從12月初的1.85%快速攀升至12月4日的1.92%，逼近2%的關鍵心理關口，創下2007年7月以來的最高水平。

更為嚴重的是，30年期國債收益率飆升至3.44%，突破了重要的心理關口，創下1998年以來的歷史新高。長端國債收益率的上漲更為劇烈。20年期國債收益率最高觸及2.946%，同樣創下1999年以來的最高紀錄。

儘管東京通膨率低於預期，但投資者仍預期日本央行可能加息，因此日本10年期國債債息穩定在2%左右。（trading economics）

收益率飆升的直接原因是市場對日本央行加息的預期以及對政府大規模發債的恐慌。同時，日本政府為21.3萬億日圓經濟刺激計劃大規模發債的計劃加劇了市場的拋售壓力。

進一步看，日本債務危機的深層原因在於經濟基本面的持續惡化。2025年三季度，日本經濟陷入了嚴重的衰退。根據日本內閣府12月8日發布的二次統計報告，三季度實際GDP按月萎縮0.6%，摺合年率萎縮2.3%，這一數值較11月發布的初值1.8%進一步下調，且幅度超出預期。

日本2025年第三季GDP較上季萎縮0.6%，降幅超過先前0.4%的初步估計值和市場預期的0.5%。（trading economics）

美債、日債同時報警，十分危險。從市場來看，美日債市風險會向外傳導，比如推高全球借貸成本、引發新興市場資本外流，若後續美債拍賣持續遇冷或日本央行政策急轉向，大概率會觸發全球資產價格劇烈震盪。

而其他市場，2025年歐洲債市同樣面臨着嚴重的動盪，其根源在於政治不穩定和財政擔憂的加劇。歐洲政府債券借貸規模達到4170億歐元，創下全球金融危機以來的最高水平，反映出投資者對歐洲主權債務的深度擔憂。

更為嚴重的是，歐盟整體的財政狀況也在惡化。根據相關報告，2025年歐盟的整體財政赤字率預計將升至3.3%，政府債務佔GDP的比重預計從2025年的83.2%升至2026年的84.5%。歐洲政府債券借貸規模的激增表明，市場對歐洲主權債務的信心正在下降，這種信心危機可能進一步加劇歐洲的經濟困境。

美債與日債危機深度發酵，歐洲債市動盪加劇。從風險評估的角度來看，2025年全球債市面臨的系統性風險顯著上升。美債和日債作為全球最重要的兩大債券市場，其危機的爆發可能引發全球金融市場的連鎖反應。特別是在當前全球經濟增長放緩、地緣政治緊張局勢加劇的背景下，債市危機的風險可能被進一步放大。