日本相撲的性別爭議：視女人為不潔禁入土俵　曾有護士救人被驅趕

大相撲禁止女性踏上土俵（相撲比賽場地）的「女性止步」（女人禁制）爭議，早前再次成為焦點。原因在於，日本首位女性首相高市早苗，是否會親手將「內閣總理大臣盃」頒給優勝力士，備受各界矚目。若首相表達親自頒獎的意願，日本相撲協會又將如何應對？



顧慮保守派觀感？高市態度審慎

在2025年11月11日舉行的木原稔官房長官記者會上，有記者針對「相撲禁止女性踏上土俵」一事提問。提問聚焦於日本首度出現女性首相的情況下，高市首相是否有意在包含九州場所在內的後續正式賽事（本場所）中，親自頒發內閣總理大臣盃。

木原官房長官對此表示：

高市首相對於相撲文化，抱持著珍視傳統文化的態度。政府將在尊重首相意願的前提下，研擬合適的應對方式。

這番話暗示了她很可能不會登上土俵。

在社會高喊「男女共同參與」與性別平權的倡議聲之中，女性是否該被允許踏上相撲土俵的爭論，已經持續了相當長的一段時間。（Alessio Roversi@Unsplash）

高市首相在性別議題與家庭價值觀方面，似乎也顧慮著自民黨內重視傳統價值的保守派支持者。身為仰賴這群選民為基礎的政治人物，她勢必會採取相當謹慎的態度。不過，作為日本首位女性首相，她的人氣相當高，未來隨著政治情勢變化，也無法排除她提出「解禁」要求的可能性。

性別平權時代中屢屢再起的爭論

在社會高喊「男女共同參與」與性別平權的倡議聲之中，女性是否該被允許踏上相撲土俵的爭論，已經持續了相當長的一段時間。

1990年，時任官房長官的森山真弓曾向日本相撲協會表達意願，希望代替當時的海部俊樹首相，親手將內閣總理大臣盃頒給優勝力士，但遭到拒絕。事實上，早在1978年森山擔任前勞動省婦女少年局局長時，就曾針對協會在轄下藏前國技館舉辦的小學生「全國頑童相撲大會」，不允許女童踏上土俵一事，向協會提出抗議。

2000年，在大阪舉行的春場所最後一天賽程（千秋樂）中，成為大阪府首位女性知事的太田房江，曾希望登上土俵親自頒發府知事獎，同樣遭到拒絕。據悉，她在兩任共八年的任期內，多次向相撲協會確認能否調整方針，但協會始終不曾鬆口。

最是引發軒然大波的事件發生在2018年。當時在春季巡迴賽的舞鶴場所（京都府），舞鶴市長多多見良三在土俵上致詞時突發昏倒，現場幾位女性護理師見狀立刻衝上土俵進行急救。然而，土俵下的行司（裁判）卻不斷透過場內廣播重複喊道：

「女性請離開土俵」

「請男性上來協助」



此舉被輿論嚴厲批判是輕視人命，最終日本相撲協會不得不出面致歉，承認當時的廣播是「不適當的處置」。

「土俵是聖域、女性為不潔」的傳統思維

相撲被認為起源於祈求五穀豐收與國家安寧的祭神儀式，據傳擁有超過1300年的歷史。那麼，究竟為什麼女性不能踏上土俵呢？

原因在於『土俵是以稻草編壘出結界的神聖領域』。這是我的結論。

知名相撲通、曾任橫綱審議委員的作家內館牧子，在2013年出版的著作《女人為何不能踏上土俵？》（幻冬舍新書）中如此寫道。內館在就讀東北大學研究所期間專攻這個議題，並以論文〈大相撲的宗教學考察——作為聖域的土俵〉取得碩士學位，其後便以此研究為基礎出版了該書。

所謂「結界」，指的是區隔聖域與俗世的界線，用以阻絕外界的不淨之物或災厄侵入。在佛教中，寺院內劃有特定區域作為僧侶修行場所；而在日本自古以來的山岳信仰中，也存在著供修驗者或山伏進行嚴苛修行、禁止女性進入的山岳。在這樣的脈絡下，土俵被視為修行之地，若女性踏入其中，恐會使力士產生雜念。

此外，也有不少觀點認為，這背後源自古老思想中將女性視為「不潔」的觀念，意即認為女性的經血與生產時的出血帶有穢氣。

內館指出，日本自古流傳著一部源自中國的佛典《血盆經》。經文中將女性視為因流經血與產血而不潔的存在，無論身分貴賤，死後都會墮入名為「血池（血盆）」的地獄；但只要誦念此經，便能獲得救渡。不僅佛教，神道也有厭惡「血穢」的觀念。因此有一種根深柢固的說法認為，作為祭神儀式一部分的相撲，也吸納了這類思想。

相撲協會理事長曾公開否認

不過，在2018年針對舞鶴市長事件致歉時，日本相撲協會理事長八角（前橫綱北勝海）曾發表談話，明確否定了「女性不潔說」。

北勝海表示：

『神事』這個詞容易讓人聯想到神道。因此，外界常解讀為『協會是以神道昔日將女性視為不潔的觀念，作為禁止女性登上土俵的依據』，但這完全是誤解。

他進一步強調了三點：第一，相撲原本就源自祭神儀式；第二，希望能守護大相撲的傳統文化；第三，對力士而言，大相撲的土俵是男性上場較勁的神聖戰場，也是鍛鍊之所。

在正式賽事（本場所）開賽前一天，會舉行「土俵祭」，在土俵中央埋入洗米、昆布、魷魚乾、勝栗等祈福寓意的供品，以迎接神明。而在最後一天的頒獎典禮結束後，新入門的力士還會在土俵上將行司高高拋起（胴上），進行「送神」儀式。這些傳統都象徵著正式賽事的土俵中寄宿著神明。

八角理事長在該次談話中解釋：

對大相撲而言，所謂的神事，其實是一種祈求並感謝農作豐收的純樸民間信仰，性質更接近一種習俗。至於力士與親方（教練）等協會成員，理所當然享有宗教自由，我認為協會對宗教是抱持寬容態度的。

此外，八角理事長在談話中，也引用了當年伊勢之海理事（前橫綱柏戶）對森山真弓解釋過的一段話：「這絕不是歧視女性。如果被這樣解讀，那實在是天大的誤會。土俵對力士來說，是神聖的競技場所，也是鍛鍊之地。力士是繫上腰布、以近乎赤裸的狀態踏上土俵。而大相撲的力士向來只能由男性擔任，土俵過去也一直只有男性踏足。我們只是希望能守護這樣的大相撲傳統。」

2019年3月，相撲協會邀集外部專家新設了「女性與土俵相關調查委員會」。起因是前一年春季巡迴賽期間，兵庫縣寶塚市市長中川智子被拒絕登上土俵致詞，她隨後提交了一份請願書，要求取消「禁止女性踏上土俵」的規定。

即使同樣是相撲，在業餘領域其實有許多女性選手，也會舉辦國際賽事，甚至還有「日本女子相撲聯盟」。然而，到了職業層級的大相撲，卻連頒獎典禮都不允許女性踏上土俵。就算這是源自「神事」的傳統，在現代社會中真的還能被接受嗎？職業賽事的運作全賴粉絲支持，日本相撲協會亦屬公益財團法人，勢必得付出更多努力以爭取社會輿論的理解。

古代奧運同樣是只限男性的宗教祭典

西元前776年起，每四年舉辦一次的古代奧林匹克運動會，本質上也是獻給希臘主神宙斯的宗教祭典。在聖地奧林匹亞舉行的競技，只允許全裸的男性參加，已婚女性甚至連觀賽都被禁止。相對地，在不同時期，奧林匹亞也會舉辦獻給宙斯之妻、女神赫拉的祭典，該競技會則僅限女性參加。

由法國貴族皮耶．德．古柏坦（Pierre de Coubertin）復興的現代奧運，在1896年第一屆雅典奧運時仍禁止女性參賽，據說古柏坦本人也對女性參賽抱持否定立場。不過，從1900年第二屆巴黎奧運起，女性便得以參賽，並在網球與高爾夫兩個項目中登場。時隔124年，去年舉行的巴黎奧運更首次實現了男女選手名額均等的目標。

就這樣，奧運在傳承「追求和平」理念的同時，已從古希臘的宗教祭典，蛻變為全球運動員齊聚的世界級盛會。那麼，大相撲究竟是神事祭典，還是一項體育運動？抑或維持模糊的定位也無妨？儘管這項爭論已持續許久，但大相撲未來該以何種目標發展、理想的樣貌又是什麼，都值得被進一步探討。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】