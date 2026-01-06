如果這個世界的道德高地只剩下中國堅守，那註定是一片廢墟！

派兵擄走委內瑞拉總統後，美國總統特朗普大張旗鼓召開記者會，告訴所有人，過程如何成功，未來將攫取的石油利益如何豐厚。坦誠得驚世駭俗，直白得令人髮指。

如此明目張膽炫耀武力，如此赤裸裸搶劫，這是繼美軍恐怖如斯之後，特朗普帶給全世界最大的震撼。

是可忍孰不可忍，說到這裏，不罵痛罵美國橫行霸道都不行。

但是然後呢。接着罵馬杜羅的治國無能，罵歐洲和日本這些美國盟友不敢批評美國的虛偽懦弱，罵中國和俄羅斯這些國家只能打嘴炮卻對美國無可奈何？

1月3日和4日，美國多個城市爆發抗議活動，有民眾示威反對特朗普（Donald Trump）政府單方面對委內瑞拉進行軍事幹預。(Reuters)

在這個動亂交織的世界，罵誰都能師出有名。問題是罵完呢？

人們必承認罵美國天經地義，但小看美國是萬萬不行的。

出手委內瑞拉不是美國霸權的迴光返照。美國多要幾次這樣的返照，仍然是可以做到的。這是霸權的重新調整，是為霸權除去障礙之後的容光煥發。美國帶給整個世界的震撼將持續相當長的時間。

小國除了恐懼，已經沒有任何敢招惹美國不快的想法了。這一重拳很大程度上阻滯了中俄滿世界拉幫結派應對美國的勢頭。小國得罪中國頂多做不到生意吃不到好飯，得罪美國那是碰上真正的斬殺線。孰輕孰重任是個國家都會思量。

在這一局不要臉面的較量中，中國略遜一籌就是略遜一籌。大談美國輸了道義，中國站在正義一邊的，只不過是唾面自乾。

美國總統特朗普3日證實美軍對委內瑞拉發動大規模攻擊，並成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，同時還空襲了該國境內多處軍事設施，曝光的衛星畫面中，可以清楚見到這些設施遭遇空襲前後的巨大對比。（GettyImages）

美國都做到這個地步了，再談捍衛國際法，反覆說不符合國際法，有什麼意義呢？法律是維持秩序的手段，從來不是目的。如果能夠達到目的，法律就不是唯一的手段。特朗普只是壞不是傻，完全知道什麼是實際利益什麼是浪得虛名，拋棄國際法就是特朗普的實用主義。

英法德日這些美國的盟友沒跟上美國的步伐，還扯着國際法的遮羞布終歸是演不下去的。俄羅斯過去三年多在烏克蘭攻城略地，事實上早就放棄了國際法。最可笑的是美俄都放棄了國際法，卻又互相攻擊對方不遵法，歐洲試圖用國際法來為自己謀求一席之地，終歸在大國的鐵蹄之下沒了底氣。

未來真正要看的還是中國如何做，中國在這個國際法國際關係準則已經名存實亡的時代如何做。

圖為2026年1月3日，美國總統特朗普在海湖莊園與防長赫格塞思、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等官員收看美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動。（@realDonaldTrump/Handout via REUTERS）

那中國該如何？中國衝上去佔領美國拋棄的道德高地？團結更廣泛的中小國家反對美國的霸權，為委內瑞拉出頭？

國際法是美好的，聯合國憲章是崇高的。這個世界上痛恨美國霸權的國家很多，這絕對是一股相當強大的力量。問題是中國能夠做到什麼不能做到什麼是要想清楚的。

現階段，承認美國是當今世界相當強大的力量，承認美國霸權即便不是全球霸權也有一定的勢力範圍，是實事求是。承認中國只能在一定範圍內讓自己主張的美好願景落地，也是面對現實。大國有一定的利益邊界，並且能夠保持彼此尊重就已經難能可貴了。

馬杜羅被美軍三角洲部隊抓獲。（資料圖片）

對於美國如此不講武德人們感到震驚，本質上還是對21世紀已經發生的巨大改變沒有心理準備和認知改變。一戰和二戰的鮮血，馴化了一些國家軍事衝動，帶來了相對長久的和平。如今西方的軍事冒險重新燃起，整個世界正在回歸19世紀的黑暗森林時代。

就如同中國歷史上春秋到戰國的轉變過程，遍地已經是戰國的禮樂崩壞無底線，如果還在恪守「師出必有名、不鼓不成列」，這種認知的差異遲早會帶來極大的惡性後果。

中國保持清醒的頭腦，樹好自己的籬笆，同時也需要迅速轉變思維，千萬不要自我封聖。這個世界的道德高地如果只剩下中國在堅守，那註定只是一片廢墟。中國應該警惕道德高地綁架了中國，將中國推向一個難下的台階，也需要審慎區別在什麼地方使用國際法、什麼時候憑實力說話。