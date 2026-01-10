突襲委內瑞拉真的只為石油？　故事才剛剛開始｜Jack Talk・去片

美軍「入侵」委內瑞拉、擄走總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的數小時行動震驚世界（為何是「入侵」？本片會加以解釋）。雖然從美國三角洲部隊（Delta Force）抵達馬杜羅住所到馬杜羅被送至「硫磺島號」兩棲攻擊艦（USS Iwo Jima）之間只用了兩個半小時，這次侵略的潛在深遠後果如今還在陸續呈現。

有人擔心特朗普（Donald Trump）高舉門羅主義，立心稱霸西半球（即南北美洲）將會助長全球劃分勢力範圍之風，不少西方媒體認為此舉有利中、俄。亦有人擔心特朗普此等無視國際法、完全不將他國主權放在眼內的侵略行為，將會立下極壞的先例，讓他國仿傚。不過，其實特朗普的行動有其特定具體背景，多作類比推論或以滑坡理論加諸其上，其實都是過於「想當然爾」。

這次美國襲擊委內瑞拉的風波，最值得關注的還是這場風波本身的後續發展。

如今特朗普公開拋開「散播民主自由」的包裝，幾乎一腳踢開去年實際上勝出總統選舉的反對派，一心追求委內瑞拉的石油資源，擁抱馬杜羅的副手羅德里格斯（Delcy Rodríguez），期望馬杜羅的舊部會在美國經濟壓力和軍事威嚇之下，對特朗普言聽計從，將特朗普變成委內瑞拉的「遙距話事人」。

此等盤算會否得償所願？委內瑞拉的新管治階級會否如此輕易「屈服」？特朗普「搶回」委內瑞拉石油利益、要求美國能源巨企重投委內瑞拉的「發財盤算」又是否符合21世紀第三個十年的能源產業和經濟現實？

這場「特別軍事行動」一擊即中，委內瑞拉本應最受保護的人物一下子就被美國擄走，相對於2022年2月的另一場「特別軍事行動」而言，可算是非常成功。然而，這只是維持了幾個小時的成功。如果馬杜羅的舊部不配合，特朗普放不下面子而發動另一次入侵，委內瑞拉依然有可能會變成另一個「伊拉克」。

在一擊即中的威風之中，特朗普也公開嚇全球多國，古巴、哥倫比亞、墨西哥、格陵蘭，甚至是不符合門羅主義精神、遠在中東的伊朗，也得到了特朗普的「關照」。特朗普往日的威脅性言論，大家都當作「耳邊風」，如今有馬杜羅之例在先，這些國家還敢掉以輕心嗎？特朗普的言論又是否意氣風發時的戲言，抑或是他正在部署的行動前瞻？