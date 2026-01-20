特朗普「殺」紅了眼　「歐洲病夫」繼續跪

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當地時間1月18日為特朗普就格陵蘭島問題對歐洲8國加征關稅辯護。他聲稱，因為歐洲的「軟弱」，美國必須接管格陵蘭島。當然是赤裸裸的霸權主義，但又不得不說一語中的。



特朗普1月17日在社交媒體上宣佈，將從2月1日起對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的輸美商品加征10%關稅。 特朗普說，加征關稅的稅率將從6月1日起提高至25%，直到相關方就美國「全面、徹底購買格陵蘭島」達成協議。終於，歐洲被刺激到了。結果，迅速的集結了一個「八國聯軍」。結果，還不夠40人。其中法國出兵15人，德國15人，挪威2人，荷蘭1人，英國1人，芬蘭2人。還潦草的搞了一場聯合演習。隔了一天，德國的軍人們又悄默默的離開了。

丹麥也是很有趣的，態度堅決、立刻行動。不過是向格陵蘭派遣了兩架F35戰機。更搞笑的是，丹麥打算怒砸4500萬美元從美國採購100枚地獄火導彈，跟之前從美國下單的43架F35戰機以及MQ-9無人機配合，構築一道反美防線……這操作，實在是太魔幻了。但這就是殘忍的現實。

在終於意識到鬧了笑話後，法國總統馬克龍提議，對美國啟動歐盟「反脅迫工具」，這以前還從未啟用過。一旦啟用，將限制美國商品進入歐盟市場，阻止美國銀行在歐盟採購，並可能對美國科技巨頭下手。這算是一個「威脅」。

而後放言，暫停批准美歐去年7月達成的貿易協議。並且宣稱制定報復清單，總額約在930億歐元，美國如果提高關稅，那歐盟就付諸實施。看似這些很強硬吧，但大家也都心裏明白，很多措施，能否執行，都是一個大問題。

美國總統特朗普為奪格陵蘭，不惜再對歐洲盟友揮出關稅大刀。圖為格陵蘭努克老港。 （Reuters）

歐洲國家就如貝森特說的「軟弱」，正如在《美國現代帝國主義是如何煉成的》所寫：如果在軍事上讓別人形成安全依賴，在金融上掌握結算貨幣和制裁工具，在供應鏈上控制關鍵技術和標準，在制度上主導規則制定，在敘事上佔據輿論與知識高地，並借這些不對稱關係長期獲取超額收益，那麼它就是現代意義上的帝國主義。

現代帝國主義最可怕之處，不在於它只會掠奪，而在於它能一邊收稅、一邊供貨；一邊制定規則、一邊提供秩序；一邊製造依賴、一邊又似乎沒有辦法離開它。就這樣被「支配」。美國是就是這樣成為當代帝國的。而歐洲現在就是這樣被「支配」。用最粗俗的話說：北約簡直就被美國當豬圈養，一直把各國當豬養。要送屠宰場的時候，毫無還手之力。

其實在美歐貿易戰的時候，歐洲已經徹底漏底了。特朗普威脅30%，最後談到了15%，表面上看好像歐盟「投降輸一半」。 實際上，因為歐盟還答應對美國投資6000億美元，還得採購價值7500億美元的美國能源，也就是再1.35萬億美元砸進去了。而類似的例子並不僅於此。特朗普敏銳的抓到現在的歐盟毫無招架之力，任由美國擺佈，肯定還會繼續欺負歐盟。

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年1月17日宣告2月起對歐洲8國加關稅，直至「美國得到格陵蘭」一事達協議為止。（Reuters）

別忘了，「趁他病要他命」是特朗普現在最喜歡玩弄的。委內瑞拉、伊朗都是血淋淋的例證。而如今的歐洲經濟的「病態」：以德國為首的傳統製造業強國陷入困境；部分國家公共債務高企，財政壓力大；長期增長乏力，面臨結構性挑戰。這導致歐洲經濟整體增長放緩，政策制定空間受限，尤其在能源危機和全球地緣政治變動下，挑戰更為嚴峻。「歐洲病夫」的叫法已經登上報刊。

其實回頭看看過去一年，除了中俄，其他幾乎特朗普都在隨便欺負。而且他思路很清晰，誰有錢就訛誰的，一年下來中東、日韓、歐盟都沒放過。

圖為2025年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會面，美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）出席。（Reuters）

歐盟還是應該學習一下毛澤東思想，畢竟「打得一拳開，免得百拳來。」步步退讓，換來的只能是特朗普的步步緊逼，正所謂「一拳沒打開，百拳排隊來」。歐洲的窘境，都是自己造成的，正所謂：「六國破滅，非兵不利，戰不善，弊在賂秦。」「今日割五城，明日割十城，然後得一夕安寢。起視四境，而秦兵又至矣。」「以地事秦，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。」

歐盟這波博弈，表現不如印度，甚至都不如加拿大。突然想起歐洲哲學家黑格爾的一句話：人類從歷史中學到的唯一教訓，就是沒有從歷史中吸取到任何教訓。二戰初期，西歐各國的綏靖和退讓，換來了希特拉的瘋狂。現在的歐洲，要麼在沉默中爆發，要麼在沉默中滅亡。這一次，歐洲很可能選擇繼續跪，因為歐洲列弱實際上是一盤散沙。