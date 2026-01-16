丹麥首相的一句空話　暴露了歐洲的「戰略閹割」

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）近日在接受電視採訪時說：「如果美國選擇對另一個北約國家進行軍事攻擊，一切都會停止。」（If the U.S. chooses to attack another NATO country militarily, everything stops.)



這句話聽起來像是警告，實際上更像是哀鳴。

注意她的用詞：不是「我們將反擊」，不是「丹麥將採取行動」，甚至也不是「丹麥將呼籲歐盟採取行動」，她說的是被動的「會停止」。

一個老牌歐洲國家的首相在面對領土被威脅時，竟然無法或不敢說出一句反擊的話，這本身就是答案。

2025年4月6日，丹麥哥本哈根，圖為示威者來到美國大使館附近集會，反對特朗普聲稱要控制格陵蘭的主張。（Getty）

所謂的「一切都會停止」，實際含義是：我不知道會發生什麼，但我無力主導任何結果，只能等待其他人的選擇來決定我的命運。這是一個主權國家首腦在捍衛領土完整時能說出的最無力的話。

美國參議員墨菲說得更直白：「吞併格陵蘭將是北約的終結。」

問題在於，誰更害怕這個終結？

我們從丹麥首相的表態中看到的就是這種害怕。

圖為 2026年1月14日，在丹麥哥本哈根的美國大使館外，群眾集會宣示「格陵蘭屬於格陵蘭人」的立場。（REUTERS）

當特朗普公開表示不排除用軍事手段獲取格陵蘭島時，整個歐洲的反應暴露了一個殘酷的真相：建立在1945年廢墟上的歐洲秩序，本質上是一個精緻的「戰略監獄」。

1945年，當蘇聯紅軍和美國大兵分別從東西兩端踏上歐洲土地時，西歐各國做出了一個「理性」的決定：把安全外包給美國。

馬歇爾計劃帶來了經濟重建，北約帶來了安全保護傘，歐洲人終於可以不用再自己承擔防務重擔，轉而享受戰後繁榮。這筆交易在當時看起來完美無缺——用部分主權換取全面保護，用戰略從屬換取經濟發展。

但歷史從不提供免費午餐，只是把賬單延後送達。

2025年3月28日，美國副總統萬斯參觀了位於格陵蘭島皮圖菲克的美國軍事基地，皮圖菲克太空基地。（GettyImages）

八十年後的今天，當美國總統公開威脅要吞併北約成員國的領土時，歐洲人才發現這筆交易的真實代價：他們不僅失去了獨立防禦的能力，更可怕的是，戰後幾代人，都不再去考慮，「一旦沒有老大哥的支持，歐洲還能走多遠」？

看看歐洲精英們是如何討論格陵蘭問題的：他們論證的是「1951年美丹防務條約已經允許美國大幅擴大在格陵蘭的軍事存在，所以吞併是不必要的」；

他們建議的是「通過增加北極演習來滿足美國的安全關切」；

他們呼籲的是「用外交手段說服美國放棄這個想法」。

2025年3月27日，格陵蘭努克（Nuuk），一名男子騎車經過一棟有因紐特（Inuit ）壁畫的社會住宅建築。（Reuters）

整個話語體系都建立在一個前提之上：美國的安全需求是正當的，也是可以延續的，只要能找到一個不那麼屈辱的滿足方式。

當他們認定俄羅斯吞併克里米亞破壞了歐洲秩序，於是就義正辭嚴地譴責俄「公然違反國際法」金。但當美國威脅吞併格陵蘭時，同樣的行為被委婉地稱為"跨大西洋關係的新挑戰"。

因為他們在潛意識裏認為，美國不只是盟主，更有資格重新定義規則，而歐洲只能適應。

丹麥首相的困境是整個歐洲困境的縮影。

圖為 2026年1月14日，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）到訪華府，準備與美國官員會面。（Reuters）

她手裏有什麼牌？軍事上，丹麥在格陵蘭只有十多名名士兵和一艘巡邏艦，而美國在圖勒空軍基地早已駐紮重兵。

經濟上，丹麥也不可能給格陵蘭的6萬居民提供更多的支持。而美國有這個錢。

外交上，當她呼籲歐盟團結時，波蘭和波羅的海國家會說：「為了格陵蘭葬送我們抵禦俄羅斯的保護傘？你瘋了嗎？」

德法兩國或許也會勸她「顧全大局」，而後可以私下裏與華盛頓討論一些替代的方案。

更深層的悲劇在於制度性鎖定。

歐洲的軍事系統、武器標準、指揮架構、情報網絡，幾十年來全部圍繞北約體系建立，而北約實質上就是美國的軍事延伸。

2025年4月6日，丹麥哥本哈根一名抗議者在反對川普政府的示威活動中舉著寫有「美國佬滾回家！」的標語牌。（GettyImages）

歐洲的防務公司依賴美國的技術許可，外交精英的職業生涯建立在「大西洋主義」基礎上，智庫和媒體充斥着視美國為「自然盟友」的思維慣性，甚至很多人都依然對美國懷有強烈的感恩情結。

這是一個完整的生態系統，任何試圖打破它的人都會被系統本身吞噬。

烏克蘭戰爭本可以成為歐洲覺醒的契機，但它反而強化了依賴。

當歐洲發現自己連彈藥生產都嚴重不足，連衛星情報都要依賴美國時，「沒有美國就完蛋」的敘事得到了強化。

特朗普看得很清楚：歐洲越是在烏克蘭問題上需要美國，就越是不敢在格陵蘭問題上對抗美國。這是完美的戰略綁架——用一個威脅來確保歐洲不敢反對一個掠奪。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等合照。（Reuters）

歐洲的未來令人悲觀，不是因為它缺乏資源或人才，而是因為它缺乏那個最關鍵的東西：作為獨立主體存在的意志和精神。

一個已經內化了從屬地位的群體，很難突然找回尊嚴。如果盟友們要靠給盟主貢獻家當來換取被保護，哪裏還會有平起平坐的地位？

格陵蘭危機可能有三種結局：特朗普放棄、特朗普得逞、或者雙方達成某種讓丹麥體面下台的妥協。但無論哪種結局，真正的問題都不會改變——歐洲已經失去了說「不」的能力和勇氣。

真正停止的，是歐洲作為獨立力量存在的可能性。