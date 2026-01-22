加拿大、英國與華破冰　特朗普親手敲碎盎格魯撒克遜聯盟？

2026年剛開始，全球的目光都被特朗普在委內瑞拉的軍事行動吸引住眼球，喺大家擔心下一步特朗普會唔會向爆發血腥示威的伊朗出手之祭，一場重要的破冰正同步進行，加拿大總理卡尼（Mark Carney）成為今年首位訪問中國的外國元首。

之所以重要，是因為這次是2017年以來首次再有加拿大總理訪華，也是正式為本身處於冰封的中加關係破冰。



卡尼訪華與達沃斯講話的意味

由2018年，加拿大以引渡美國為由，拘捕「華為千金」孟晚舟，再到一連串加拿大公民在中國被拘留的事件， 以至過去兩年，中加對各項對方主要出口商品互徵高額關稅等。

2024年，杜魯多（Justin Trudeau）政府對中國的電動車徵收100%關稅。去年7月，卡尼政府還宣布對從中國進口的多個類別鋼鐵產品徵收25%的附加關稅。中國則在次月宣布，對加拿大進口的菜籽油臨時徵收75.8%的關稅。

卡尼這次來華，簽定一系列合作協議，不只放寬了加拿大在拜登（Joe Biden）時代跟隨美國實施的對華電動車關稅，換取中國放寬針對加拿大的農產品關稅，雙方也達成了戰略性的合作，特別是簽署了中加之間的經貿合作路線圖，推動雙方經貿發展。

加拿大總理卡尼訪華，2026年1月16日到訪北京日壇公園（Reuters）

根據這次簽署的中加聯合聲明，雙方在經貿、投資、能源合作、公共安全、人員交往、多邊主義等廣泛領域達成共識，宣示要建立「新型戰略夥伴關係」，並簽署包括《中國－加拿大經貿合作路線圖》在內的八個合作文件。

中國將在3月1日前對加拿大油菜籽徵收的關稅，從85%降回至約15%。加拿大則允許每年4.9萬輛中國電動車配額進入加拿大市場，關稅稅率由100%降回以前的約6.1%，配額數量還將逐年增長。

值得留意的是，由冰封至和暖，由頭到尾到係加拿大工黨政府。之所以出現對華政策重大轉變，更多出於推出因素。

2025年6月16日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）和美國總統特朗普（Donald Trump）在加拿大艾伯塔省出席G7峰會合影。（Reuters）

地緣囚牢：高度依賴對美貿易

美國特朗普去年再次強勢回歸，再沒有傳統共和黨人「阻頭阻礙」，在外交政策上，特朗普2.0比1.0來得更加霸道，更加無視傳統盟友利益。上任已經即刻話加拿大應該成為美國第51州，隨即對加拿大鋼鋁加徵25%，去年10月再對軟木材加徵10％，總稅率超過45%，並對廚柜、浴室盥洗臺和軟墊家具徵收25%關稅。礦材、林木資源都係加拿大出口的枝柱。

可是實際上，美國跟加拿大就如連體嬰一樣，還要是「半個身都癡埋一齊」那種，地緣上無法擺脫彼此，大約75%的加拿大出口是去美國的，誇張的是其他的貿易夥伴佔比都是個位數，拍馬都追唔上美國。特朗普之所以說，「加拿大依靠美國補貼生存」，在經濟高度依賴美國這問題上不無道理。

依賴單一市場等於將國家命脈交予他人之手。而這種「結構性脆弱」迫使加拿大走上戰略自主之路——削減對美依賴、加速與中國、歐盟、東盟等多元夥伴合作、投資關鍵礦產與國防工業、推動「可變幾何」式聯盟。

2025年6月23日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在比利時布魯塞爾舉行的歐盟－加拿大峰會上發表講話。（Reuters）

增加「非美國」貿易 談何容易?

加拿大外長阿南德（Anita Anand）在中國期間亦表示，全球經濟秩序軌跡已經改變，加拿大必須奉行貿易夥伴多元化，增加「非美國」貿易。

卡尼在訪華行程當中也表明，加中之間的關係比加美關係更具可預測性。對於卡尼「投向」中國，連4月即將訪華的特朗普也只好表示歡迎。

目前，加拿大海運原油出口有四成已經轉往中國。能源出口轉向中國剛好可以用來應付委內瑞拉原油未來重新大量轉運美國的同行競爭。而去年10月，加拿大對美出口佔總出口比例由特朗普實施關稅之前的76％跌至67％，是新冠疫情以外1997年以來的最低水平，但加拿大同期對美國以外世界其他地方的出口卻增加了超過15％。要擺脫對美依賴，仍是超級漫長的路。

加拿大甚至還在這次中加聯合聲明中稱，「注意到」（notes）習近平去年9月提出的全球治理倡議。這是七國集團成員國第一個公開提及習近平的全球治理倡議，被認為是加拿大轉向務實外交，力圖擺脱對美國的單一依賴。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯經濟論壇發表演講，世界的舊秩序已終結，一去不返。（Reuters）

卡尼的深意不止於此。他日前在達沃斯的演說，真正挑戰的是整個西方世界觀的根基，即認為只有西方定義的價值觀才是「正確」的，其他文明必須向其靠攏，否則就是「秩序破壞者」。這種思維不僅脱離現實，更正在反噬着西方自身。當歐洲仍以居高臨下的姿態看待中國、印度或南方國家的發展模式時，它實際上是在自我孤立、自我封閉，而自由、民主所提倡的包容性就已經不復存在了。

當然，加拿大作為篤信「價值觀外交」的西方國家，加上美加經濟、文化上「切肉不離皮」的關係，卡尼如今有關「新世界秩序」，多邊主義的重磅言論，以至中加友好的關係，能走多遠仍然不好說，畢竟係要挑戰比自己「大幾倍」的孖生兄弟。

正好，近日特朗普再次將焦點轉向格陵蘭，似乎更突顯出加拿大外交政策轉向的務實及明智。歐洲8國聲援丹麥對格陵蘭主權，被特朗普即時以加徵10%關稅恐嚇回應。德國本來大拿拿派出15名士兵登陸格陵蘭，不到兩日已經靜悄悄撤離。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

美歐關稅戰危機突如其來震撼全球市場，金價一再應聲大漲，美國繼去年4月關稅「解放日」及5月，喺1月20日再次出現「股債滙三殺」，引發投資者拋售美元資產。

還好的是，特朗普出席達沃斯世界經濟論壇時，雖然口頭上把西方盟友都全罵一遍，但明顯再次「TACO」。他21日在社交媒體上稱，已經和北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭以及整個北極地區制定了未來協議的框架。如果這項解決方案得以實現，對美國和所有北約國家來說都將是一件好事。

而且特朗普亦表明不會武力佔領格陵蘭，並放棄對歐洲八國加徵關稅。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）則引述外交消息人士指，雙方並未就美國控制或擁有格陵蘭達成任何協議。

同日，呂特在接受霍士新聞訪問時，並未就該框架提供太多細節，也迴避了有關美國是否會接管格陵蘭的問題。 「我們主要討論瞭如何落實總統關於保護格陵蘭島，但不僅限於格陵蘭島，而是整個北極的願景。」

2026年1月21日，美國總統特朗普在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會談。（Reuters）

英國跟隊加拿大？

美歐就着格陵蘭問題吵得不可開交之際，英國亦傳來消息，政府終於批准拖延已久、中國興建倫敦的新大使館的計劃，而且亦有多個消息來源證實，首相施紀賢將會於1月底訪華。

路透社引消息人士獨家報道指，施紀賢今次訪京，英國和中國將試圖重振「黃金時代」的商業對話，英國的企業天團包括阿斯利康、BP、匯豐、洲際酒店集團、捷豹路虎（Jaguar Land Rover），勞斯萊斯、施羅德投資集團及渣打銀行，同中方企業共組「中英CEO理事會」。

多個消息指出，英國首相施紀賢將於1月底訪問中國。（GettyImages）

跟加拿大一樣，英國也是時隔多年再度有首腦訪華，因為對上一次已經係2018年1月，保守黨首相文翠珊，已經係8年之前，當時是英國2016年經歷脫歐公投後，英國在貿易及外交政策重新出發的一段時期，雙方通稿亦有提及中英關係「開啟黃金時代」的願景。

但隨後不久，中國及英國因為香港反修例風波、貿易磨擦同人權等問題，關係急速冷卻。直至2024年工黨施紀賢政府上台，採取對華務實交往的態度。上月，他在倫敦市政廳發表年度政策演說，亦是外交方針的主要演說，明言英國將對中國採取親商政策，並指出金融服務、製藥和奢侈品等領域存在「巨大的」出口機會。

同時訪華計劃之夕，拖延超過7年的中國在倫敦新大使館興建計劃，亦終於獲得批准，毫無疑問是一個重大的外交訊號。英國或歐洲反對聲音一直形容項目係「超級大使館」，而且建於倫敦心臟位置，地段緊鄰倫敦金融城，且與傳輸海量敏感數據的光纖電纜相鄰，質疑新大使館帶來國安、間諜風險，週邊居民強烈反對，尋求展開法律訴訟。

2026年1月13日，英國倫敦，行人撐着傘走過皇家鑄幣廠廣場（Royal Mint Court）舊址，這裏是中國政府計劃興建新大使館的地點。（Reuters）

毫無疑問，施賢紀同卡尼一樣身不由己，面對特朗普欺壓傳統盟友，一再踐踏歐洲的「格陵蘭紅線」，英、加作為「五眼聯盟」成員，本應與美國共享深厚的盎格魯-撒克遜（Anglo-Saxon）民族紐帶與政治傳統。然而，隨著特朗普2.0展開瘋狂關稅戰、威脅吞併加拿大、奪取格陵蘭，甚至抨擊英國將查哥斯群島主權移交毛里求斯「極其軟弱、愚蠢」，令這份傳統情誼正遭受空前考驗。英加兩國在外交主權與盟友義務之間備受煎熬，亦如外界所感，特朗普的欺凌似乎已把歐洲、加拿大「推向中國」。

施紀賢冒上一定政治風險批准中國大使館興建計劃，也因此被認為是為訪問中國鋪路。施紀賢的「外交轉向」表現會否有卡尼表現般堅決？我們也可拭目以待。