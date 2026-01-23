高市早苗提早大選是政治豪賭？國際問題專家詳解：出於這3重考慮

1月23日，日本首相高市早苗正式解散眾議院。



對此，高市早苗解釋稱，由於自民黨目前在國會眾、參兩院均未超過過半議席，因此決定提前舉行大選，以「推動新的經濟與財政政策，並更好地落實與聯合執政的日本維新會共同的執政目標」。高市早苗同時公布了選舉日程：1月27日發布公告，2月8日進行投票及計票。

1月23日，日本首相高市早苗正式解散眾議院，同時公布了選舉日程：1月27日發布公告，2月8日進行投票及計票。（Reuters）

此次眾議院解散距離上一屆選舉僅過去一年三個月，引發日本輿論廣泛質疑。許多聲音批評高市早苗及自民黨為謀求黨派利益而濫用解散權，擔憂此舉將對日本未來的政治穩定與民生髮展造成負面影響。

針對即將到來的眾議院選舉，高市早苗已經放話：

如果自民黨和日本維新會獲得半數席位，那首相還是高市，但如果沒有獲得，首相將是野田、齊藤或其他人。

言下之意，如果自民黨、日本維新會執政聯盟未獲半數席位，高市早苗將辭任首相。

那麼，高市早苗為何選在此時解散眾議院？重新選舉又將如何影響其執政前景？此外，公明黨與立憲民主黨組成新黨，能在多大程度上制衡高市政權？圍繞這些問題，觀察者網特邀上海國際問題研究院資深研究員、上海市日本學會顧問吳寄南進行深度解讀與分析。

【延伸閲讀】日媒民調：高市早苗內閣支持率高企 逾半民眾認為台灣有事論適當（點擊放大瀏覽）：

+ 14

觀察者網（鄭樂歡）：您認為高市早苗選擇此時決定解散眾議院並重新舉行選舉，主要是出於哪些考慮？

吳寄南：實際上，早在10天前，《讀賣新聞》就已報道相關消息，此舉在日本政壇引起較大震動。在例行國會開幕當日解散眾議院的情況，此前僅在1966年12月佐藤內閣時期發生過一次，也就是60年前。

此次解散國會，意味着本屆眾議院議員自2024年10月27日當選至今年1月23日，任期僅454天，尚未達到四年法定任期的三分之一。這使得本屆眾議院成為日本歷史上任期第三短的眾議院：最短為1952年吉田茂內閣時期的165天，其次為1980年大平正芳內閣時期的226天。

高市早苗於1月23日解散眾議院，1月27日發布選舉公告，隨後於2月8日進行投票與開票。從解散到開票僅歷時16天，創下歷史最短紀錄——此前最短為岸田內閣時期的17天，本次選舉可謂「超短期決戰」。

關於提前解散眾議院並舉行大選的理由，高市在記者會上闡述較多，無非是強調她推行「負責任的積極財政政策」，與上兩屆內閣有所不同；此外亦提及將提前修改安保相關三文件，作為重大政策轉變的一部分，也需要取信於民。

高市在記者會上闡述較多，無非是強調她推行「負責任的積極財政政策」，與上兩屆內閣有所不同；此外亦提及將提前修改安保相關三文件，作為重大政策轉變的一部分，也需要取信於民。（YouTube@高市早苗チャンネル）

其實，高市提前解散眾議院主要出於三重考慮：

1. 避免醜聞衝擊

近期韓國警方獲取了「統一教會」內部的一份秘密報告，該報告由「統一教會」日本分會會長德野英治向教主韓鶴子提交，長達3200頁，暴露了統一教與自民黨存在極為密切的關係——報告中提及290名自民黨議員，其中32次涉及高市早苗。

由於「統一教會」在日本被認定為邪教組織，甚至前首相安倍遇刺案也和「統一教會」息息相關，在野黨原計劃在例行國會開幕後，於參眾兩院預算委員會上就此追究高市與「統一教會」的關係，可能還會涉及她的政治資金醜聞。所以，高市提前解散眾議院舉行大選，可轉移輿論焦點，打亂在野黨節奏，避免醜聞發酵影響內閣支持率。

2. 鞏固執政基礎

高市內閣成立近三個月以來，支持率持續維持在70%左右的高位，是近年來較為罕見的。日本多家媒體調查顯示，年輕選民對高市內閣的支持率尤其高，例如18至29歲年齡層的支持率超過80%。自民黨內部調查及《週刊文春》去年11月的民調均顯示，若高市內閣繼續保持高支持率，自民黨有望單獨贏得過半議席。

如此一來，內閣提出的各項法案將更易在國會通過，有助於高市穩固執政地位，並在內外政策上留下自身烙印。

3. 擺脱外交困境

自去年11月7日高市早苗發表涉台錯誤言論以來，中日關係顯著惡化。中方陸續發布赴日旅遊留學警示、限制對日兩用物資出口，並對日本進口化學品啟動反傾銷調查等反制措施，引發日本經濟界擔憂。

例如野村綜合研究所一位學者預測，若中國對日兩用物資出口限制持續三個月，可能拉低日本GDP約0.11個百分點；若持續一年則影響更大。高市希望通過選舉勝利鞏固國內支持，以增強對華談判底氣。高市早苗研判認為，中方若看到她獲得選民壓倒性支持，或許會緩和乃至放棄對日施壓。

觀察者網：如果眾議院重新選舉，可能會對高市早苗的執政前景以及日本政治格局產生怎樣的影響？

吳寄南：目前，日本眾議院選舉的選情可謂波譎雲詭、撲朔迷離，很難預測其結果。在高市及其心腹看來，選擇在年初提前解散眾議院並舉行大選，具備較多有利條件。

高市作為日本首位女首相，行事不循常規，獨立特行，頗受日本年輕選民歡迎。上任後，她先後與特朗普會晤，出席東盟峰會和二十國集團峰會，與多國政要交流，1月以來又連續接待韓國總統李在明、意大利總理梅洛尼——這樣的外交表現為其在選民間積累了不少正面評價。（YouTube@FNNプライムオンライン）

1. 內閣支持率連續三個月保持在70%左右 處於所謂「蜜月期」

高市作為日本首位女首相，行事不循常規，獨立特行，頗受日本年輕選民歡迎。上任後，她先後與特朗普會晤，出席東盟峰會和二十國集團峰會，與多國政要交流，1月以來又連續接待韓國總統李在明、意大利總理梅洛尼——這樣的外交表現為其在選民間積累了不少正面評價。

2. 在野黨普遍準備不足

高市突然宣佈解散並壓縮競選時間，使在野陣營措手不及、倉促應戰。一方面，各黨難以在短時間內推選出足夠數量、具備競爭力的候選人，並進行相應培訓與籌備，且每人需繳納500萬日元保證金，籌措這筆資金也非易事。

另一方面，在野黨候選人大多缺乏如自民黨那樣成熟的後援會組織與地方動員網絡，難以及時將自身政策主張有效傳遞給選民。利用執政優勢選擇對己有利的時機解散國會，是自民黨長期以來慣用的策略，這會讓在野黨陷入被動。

3. 嚴冬季節選舉投票率通常較低 有利於自民黨發揮其組織票優勢

自民黨的組織票源包括農協、日本醫師會及部分大型企業等。若在2月舉行眾議院選舉，將是自1990年2月之後時隔36年的首次冬季眾院選舉。嚴寒天氣，尤其是北海道與東北地區積雪常深達一米以上，會影響選民外出投票意願，而這些地區恰是立憲民主黨等在野黨的傳統票倉。因此，冬季低投票率對自民黨較為有利，便於其集中動員支持群體。

不過，高市此次提前解散眾議院舉行大選也存在很明顯的風險，堪稱一場政治豪賭。主要有以下三大懸念：

1. 缺少眾院選的大義名分

高市上任後一直強調抑制物價上漲是其最優先課題，但國會尚未開始審議預算便遭解散，導致後續出現較長時間的立法空窗期。選舉結束後需重新選舉首相，國會才能審議新年度預算，這會使民眾認為她所謂「優先抑制物價」缺乏誠意，甚至可能是謊言。

如2024年度預算推遲至新年度開始的4月1日後才能通過，政府或需編制臨時預算以維持財政運轉。相關法案無法在新財年開始前及時通過，其中尤以削減汽油附加稅的措施無法如期落實，這將直接影響民眾生活，進而可能引發對高市政府執行力的質疑。

2. 自民黨支持率處於低位

儘管高市內閣支持率較高，但自民黨的支持率仍在低位徘徊。根據《朝日新聞》1月19日發布的調查，高市內閣支持率為67%，而自民黨的支持率僅為34%，比2024年10月石破茂解散眾議院前的36%還低兩個百分點。

此外，高市早苗在1月9日通過《讀賣新聞》釋放準備解散眾議院的信號前，並未與支持她上台的自民黨副總裁麻生太郎、自民黨幹事長事先商議，引發這兩位大佬極其不滿。他們未必願意與高市充分合作，這可能對自民黨的選情造成一定的負面影響。

3. 失去創價學會選票的加持

自民黨與公明黨結盟已26年，公明黨的母體創價學會擁有約800萬會員，在289個小選區平均可為自民黨提供1至2萬張選票。若失去這部分支持，自民黨候選人的選情將受到嚴重衝擊。

日本多家媒體依據2024年眾議院選舉結果測算，自民黨共獲得191個席位，但是在小選舉區內當選卻與對手的票差在2萬票以內，以及在小選舉區落選後在比例代表區「復活」的合計有93人。前首相安倍侄子岸信千世僅領先小選舉區的對手1700票左右。如果這1至2萬張選票不再投向自民黨，或轉而支持其對手，自民黨當選議員的數目可能大幅減少，甚至遭遇慘敗。

圖為2026年1月19日，日本首相高市早苗在首相官邸舉行記者會，宣佈2月8日舉行國會大選。（Reuters）

因此，此次選舉可能出現兩種結果：

1. 自民黨遭遇前所未有的慘敗，高市被迫引咎下台，使日本「一年一相」的短命政權名單再添新例。日本政壇即便不發生政黨輪替，也可能因首相更迭再次陷入動盪。

2. 自民黨及其聯盟贏得過半數的233席——這也是高市為自己設定的目標，甚至取得更好成績，例如獲得244席以上議席，從而達到掌控眾議院所有常設委員會委員長職務的門檻，進一步加強對眾議院的控制。



如果高市賭贏這次大選，其執政地位將得到強化，本屆內閣的政治光譜可能進一步向右偏移，其推行的一系列政策可能對日本國內政治乃至地區的地緣政治穩定產生負面影響：

首先，加強防衛投入，打開大殺傷性武器出口的大門。高市內閣已決定將2026年度防衛費提高至9萬億日元，並修改「防衛裝備轉移三原則」，允許出口殺傷性武器。此舉不僅可使日本躋身國際軍火市場、提升防衛產業，也將增加其介入地區衝突的籌碼，特別是通過向澳洲、菲律賓等與中國存在摩擦或海洋爭端的國家出口護衛艦和中程防空導彈，助長這些國家與中國對抗的底氣，加劇本地區的陣營對立。

其次，試圖突破核門檻，增強對華軍事威懾。高市內閣考慮修改「無核三原則」，允許美國核武器進駐日本，以增強日美同盟的威懾力。日本還計劃自主研發可採用核動力、能長時間續航並進行水下發射的新型潛艇。此前，高市亦曾通過其首相輔佐官放風稱日本「可以擁有核武器」，試探輿論反應。此舉同樣構成重大風險。

第三，修改《國家安全保障戰略》等安保三文件，特別是在防衛省新設「太平洋防衛構想室」，除加強西南諸島防禦外，還計劃在硫磺島等太平洋島嶼建設港口、機場，部署雷達及導彈陣地。這種升高地區軍事對峙的做法，應引起相關國家高度警惕。

第四，強化情報體系，加速向戰前體制回歸的步伐。高市內閣準備制定《反間諜法》，整合外務省、法務省、防衛省等部門的情報蒐集和研判職能，設立國家情報局和對外情報廳，提升情報收集與反制能力。就其本質而言，在日本國內有倒退到戰前當局憑藉《治安維持法》壓制人權之黑暗時代的風險，並可能在東北亞地區激化國家間的互不信任和情報對抗。

第五，收緊外國人管控，阻礙國家間正常往來。高市內閣新設了負責外國人事務的大臣，未來預計將出台一系列法規，如收緊經營管理簽證頒發、嚴格房地產投資登記、取消欠稅者永久居留權等。鑑於在日華人已成為最大的外國人群體，相關政策落地後，可能導致中日間人才流動明顯放緩，在日中企面臨更高的合規與行政成本。更深遠的影響在於，地區國家間的正常交往可能因日本國內排外情緒與狹隘民族主義抬頭而受挫。

因此，如果本次眾議院選舉中高市賭贏了，她作為日本的掌舵人將把國家引向何方，確實需要引起各方的高度警惕。

如果本次眾議院選舉中高市賭贏了，她作為日本的掌舵人將把國家引向何方，確實需要引起各方的高度警惕。（Reuters）

觀察者網：近日公明黨與立憲民主黨選擇合併，您如何看待雙方此時聯手？「中道改革聯合」是否有可能與右翼保守勢力形成有效制衡？預計將提出哪些關鍵政策主張？

吳寄南：我認為，立憲民主黨與公明黨的許多資深政治家原本就是「戰友」，因為他們都曾隸屬於1996年11月成立的新進黨。該黨存在一年多後解散，次年公明黨便與自民黨結成了執政聯盟。此次公明黨選擇脱離執政聯盟，轉而與昔日的盟友立憲民主黨合作，組建由兩黨眾議院議員組成的新黨，最根本的原因在於高市政權的誕生標誌着日本政壇右傾化趨勢加劇，這令秉持和平主義理念的公明黨深感擔憂。

有鑑於此，在高市當選自民黨總裁後不久，公明黨便與自民黨「翻臉」，決意脱離執政聯盟，並與最大的在野黨立憲民主黨攜手。這一舉動意味着公明黨從執政陣營跳入在野陣營，並與主要反對黨聯合。

兩黨已於1月15日就基本政策達成協議，並於19日公布了名為「中道改革聯合」的新政治聯盟綱領。「中道改革聯合」的核心理念是「最大限度地尊重生命、生活與生存的人本主義」。根據1月19日發表的基本政策，其政治訴求可歸納為以下五大支柱：

第一個支柱是實現「為每一個人幸福的、持續的經濟增長」。主張加強對人的投資，通過提高生產力實現持續漲薪，並將經濟增長的重心轉向更加註重財富分配的軌道；

第二個支柱是構築「能讓現職世代安心的新社會保障機制」。重點是在教育、醫療、護理等領域強化基本保障；

第三個支柱是通過糾正教育差距、推進性別平等、促進多元文化共生，建設一個「具有廣泛選擇性的、包容性的社會」；

第四個支柱是推行「現實主義的外交和防衛政策」。強調應堅持憲法規定的「專守防衛」原則，在深化日美同盟的同時加強和平外交，並堅持「無核三原則」；

第五個支柱是持續推進政治改革與選舉制度改革。



從公布的政綱來看，一個比較明顯的趨勢是，立憲民主黨的政策主張似乎在向公明黨長期秉持的「中道政治」理念靠攏。「中道」一詞源自佛教，意為不偏不倚、不走極端。這或許反映了新聯盟試圖在左右之間尋求平衡、吸引更廣泛選民支持的政治定位。

從目前情況看，立憲民主黨內一部分眾議員尚對新的黨綱持保留態度，與該聯盟保持一定距離。因此，立憲民主黨籍的眾議員是否全體加入新黨尚不明確，但預計大多數人會選擇與公明黨結盟。目前日媒對日本政治格局的新變化存在兩種主要觀點：一種認為「中道改革聯盟」成立後，將大幅削減自民黨在小選區的席位。

例如，《週刊文春》的一位前記者根據2024年的數據測算，若公明黨母體創價學會在小選區的會員不再支持自民黨，只要有50%的會員不投票給自民黨，自民黨在小選區的席位可能從原來的132席降至89席，減少40餘席；若創價學會會員完全轉向在野陣營，自民黨在小選區的席位甚至可能鋭減至58席，這將意味着自民黨將遭遇空前未有的慘敗。

另一種預測則認為，上述情況未必發生。原因在於公明黨與立憲民主黨組建「中道改革聯盟」的時間較短，兩黨支持者尚不習慣新黨名——在眾議院選舉中，選票上不再出現「公明黨」或「立憲民主黨」，僅有「中道改革聯盟」。如果選民未填寫新聯盟名稱，可能導致大量選票作廢，反而使兩黨流失支持。因此，前一種測算結果未必成立。

無論如何，即便「中道改革聯盟」未能獲得大量選票，仍有望對高市早苗所代表的右翼勢力形成一定制衡。如前所述，若自民黨無法取得壓倒性優勢，該聯盟可在眾議院內發揮制約作用，一定程度上抑制此前所提及的若干政策傾向。

總體而言，接下來的眾議院選舉形勢複雜、結果難料。對高市而言，這是一場政治豪賭：若獲勝，她將得以繼續推行其一系列內政外交政策；若失敗，則很可能被迫下台。即使未出現政黨輪替，自民黨內部也可能像此前迫使石破茂辭職一樣，要求高市引咎辭職。

如果將日本政局比喻為一部跌宕起伏、充滿懸念的肥皂劇，高市這次提前解散眾議院，實施大選的豪賭不管其結果如何，都將開啟讓人們留下深刻印象的新一幕。

【延伸閲讀】日媒民調：高市早苗內閣支持率高企 逾半民眾認為台灣有事論適當（點擊放大瀏覽）：

+ 14

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

