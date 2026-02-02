施紀賢訪華解讀：中國成世界秩序穩定錨　西方中等強國集體向東看

1月28日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）抵達北京，開啟其任內首次對華正式訪問，這也是英國首相時隔八年再度踏上中國土地。



八年間，中英關係歷經起伏，施紀賢此行被廣泛視為兩國關係重啟的關鍵一步。針對此訪的多重意涵，中國現代國際關係研究院歐洲所所長陳暘接受中新網採訪，從文化、經貿、外交等方面作出了深入解讀。

2026年1月29日，國家主席習近平（右）與到訪的英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）握手，隨後舉行雙邊會晤。（Reuters）

三里屯吃雲南菜 傳遞文化親近姿態

1月28日施紀賢抵京時正值吃飯時間，一行人下飛機後直接前往了位於北京時尚地標三里屯的一家雲南菜館，品嚐了地道的中式風味，這一安排引發外界關注。

對此，陳暘指出：

施紀賢本人是首次到訪中國，對中國的一切事物還是有一些新鮮感。

他介紹說，近年來，雲南菜已成為不少歐美政要訪華時的「必打卡」體驗，「無論是對中國文化還是中國飲食，他們都表現出濃厚興趣。」

在陳暘看來，這一看似輕鬆的行程實則藴含深意：

從這個點上來講，他們對中國文化還是懷着善意而來，顯示了一種對中國人民友好的姿態。

他認為，更重要的是，此次訪問終結了中英領導人長達八年的正式會晤空白。

陳暘坦言，施紀賢此行，「可以極大地提振雙邊關係，並從穩定性的角度為雙方合作提供更多政治引領。」他還特別提到，通過親身體驗中國的發展現實，施紀賢有望「糾偏」過去因訊息不對稱而形成的認知偏差。

達成諸多積極成果 經貿合作成戰略突破口

此次隨施紀賢訪華的，還有由50餘家英企和機構組成的龐大經貿代表團，覆蓋金融、汽車、醫藥、高端製造等關鍵領域。陳暘認為，此舉清晰傳遞出英方的戰略判斷：「施紀賢對中英經濟的發展前景十分看好。」

2026年1月31日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與英國女演員露莎蒙碧姬（Rosamund Pike，又名裴淳華，中）在上海會見上海創新創意設計創新研究院的戲劇系學生。（Reuters）

他進一步分析指出，作為世界第二大經濟體，中國對英國而言「是不可迴避、繞不開的客觀事實，英國目前面臨比較窘迫的發展困境：多年來經濟增長質量相對較低，財政問題也令政府十分苦惱，」陳暘認為：

在此背景下，發展對華經貿關係，尤其是搭上中國發展快車，對英國來講是一個意義極大的戰略舉措。

在施紀賢訪華期間，中英雙方達成了一系列積極成果，包括雙方致力於發展中英長期穩定的全面戰略伙伴關係、舉辦中英企業家委員會會議、同意進一步加強雙向貿易投資合作等。

陳暘強調，中英合作並非單向依賴。作為老牌資本主義國家，英國在金融、科技、綠色轉型等領域積累豐富經驗，「中英之間可以相互借鑑，合作空間顯然很多。」

在陳暘看來，這種互補性不僅惠及兩國經濟，更能在全球層面發揮示範效應——

在綠色金融、生物醫藥、新能源等領域，雙方可相互補充、共同發展，為穩定全球產供鏈注入確定性。

西方「中等強國」向東看 中國是世界秩序「穩定錨」

近期，除英國外，法國、加拿大和芬蘭等西方國家領導人也相繼訪華。陳暘指出，這些國家自視為「中等強國」，其核心訴求是維護以聯合國為核心、以國際法為基礎的多邊秩序。

「在美國某些政策的衝擊之下，現有的國際體系有點亂了，甚至出現崩塌跡象。」陳暘分析稱，在此背景下，這些國家迫切希望找到更多「同行者」。

中國因堅持平等互利、大小國家一律平等、合作共贏的理念，被視為國際體系的『穩定錨』。

陳暘指出，「這時候他們選擇跟中國合作，也是選擇對自己的未來負責。」

中英同為聯合國安理會常任理事國，在全球治理上的協調尤為關鍵。「兩個大國站在一起，本身就是極具象徵性的信號。」陳暘認為，尤其在地緣政治緊張、逆全球化趨勢抬頭的當下：

中英雖分屬不同經濟體制，卻能攜手合作，這具有不可多得的正面意義。

儘管前景可期，陳暘坦言，挑戰不容忽視。包括因為以往互動減少、誤會增多而累積的種種問題，以及英國國內對華認知仍存在明顯誤區，部分媒體和政治話語持續塑造負面中國形象等。

陳暘強調，要化解分歧，關鍵在於「增加交流、多溝通、多對話，夯實互信基礎」。他特別提到施紀賢訪華前提出的「構築一段精細化的雙邊關係」這一表述。

「這個詞很有意思，說明中英關係未來需要小心呵護，遇到問題時共同解決，有合作機會時一起推進，這才是中英關係可持續發展的基礎。」陳暘總結道。

