愛潑斯坦案｜洛杉磯奧組委主席捲醜聞　多人促辭職憂影響奧運形象

美國司法部近日公開淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件300萬份相關檔案，包括揭露洛杉磯2028年奧運組委會（LA28）主席韋沙文（Casey Wasserman）與愛潑斯坦前女友兼同夥馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）之間的露骨電子郵件。事件引發至少7位洛杉磯地方及州級官員公開呼籲韋沙文立即辭職，指其與愛潑斯坦犯罪網絡的關聯已損害奧運籌備公信力。



新公開檔案顯示，韋沙文與馬克斯韋爾在2003年的郵件往來中包含私人親密對話，韋沙文在郵件中寫道「我無時無刻不在想你...... 怎麼做才能看到你穿上緊身皮衣的樣子？」等內容，並提及安排按摩。此外，韋沙文曾於2002年9月與馬克斯韋爾、愛潑斯坦等人一同乘坐愛潑斯坦的私人飛機前往非洲考察愛滋病項目點。

2028年奧運會組委會（LA28）主席韋沙文（Casey Wasserman）與愛潑斯坦前女友兼同夥馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）之間的露骨電子郵件。（美國司法部/Department of Justice）

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，包括洛杉磯市議員馬丁尼茲（Hugo Soto-Martinez）、市議員羅德里奎（Monica Rodriguez），以及加利福尼亞州參議員岡薩雷斯（Lena Gonzalez）在內的多位民選官員，均公開呼籲韋沙文下台。洛杉磯郡監事漢恩（Janice Hahn）也持相同觀點。

漢恩（Janice Hahn）表示，她正與韋沙文及組委會一同籌備2028年洛杉磯夏季奧運，但他的存在現在成為干擾。她指出：「讓他代表我們站上世界舞台，會分散人們對運動員、對2028年賽事籌備所付出的巨大努力的關注。」

《紐約郵報》指，韋沙文在週末發表的聲明中為這些電子郵件道歉。他表示：「我深感後悔二十多年前與馬克斯韋爾通訊，那時她的可怕罪行還沒有被揭露。」2021年，馬克斯韋爾因性販賣罪行被定罪。韋沙文強調從未與愛潑斯坦有過私人或商業聯繫，並對他們有關聯一事深感抱歉。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）與韋沙文密切合作策劃奧運會，她指LA28是獨立非營利組織，關於領導層的任何決定須由其董事會做出。目前董事會未就此發表進一步決定。