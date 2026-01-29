現貨黃金升穿5500美元 四大核心驅動 能否追漲｜ 點經

一轉眼現貨黃金首次突破5500美元/盎司大關，最高達5596.6800美元/盎司，逼近5600美元/盎司。這是全球黃金市場有紀錄以來的最高水準。黃金從3000美元漲到4000美元用了6個多月；從4000美元漲到了5000美元卻用了3個多月；而5000美元漲到5300美元僅僅只用了3天。



最新一輪上漲，周漲幅超500美元達到10%。突然大漲，主要有兩個影響因素：首先，美國的林肯號航母編隊，已經陳兵波斯灣，隨時可能開打，導致原油也大漲；其次，達沃斯論壇上，以加拿大總理卡尼（Mark Carney）演講為標誌，徹底撕破了G7集團的溫情面紗，宣告世界進入叢林化的「戰國時代」。

種種戲劇事件，看似極端，其實早就有跡可循。支撐黃金的最本質邏輯，就是在一個日益叢林化的世界，對法幣信用體系混亂的對沖。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯經濟論壇發表演講，世界的舊秩序已終結，一去不返。（Reuters）

另外一個因素就是，美聯儲在2026年首次議息會議上宣佈維持利率不變，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在3.50%-3.75%不變。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）還特別說，不認為聯儲局會失去其獨立性，如果聯儲局失去獨立性，信譽將難以恢復；建議下一屆聯儲局主席與美國政治劃清界限。市場認為，本次聯儲局議息會議焦點已不再是單純的利率決議，而是美國央行獨立性所面臨的嚴峻挑戰。聯儲局的獨立性對美元都造成了壓力。

如果更長路徑看這一輪黃金漲幅，有兩個特徵：第一，黃金的漲幅速度在加速；第二，黃金2025年下半年漲幅過程中基本就沒盤整和像樣的回撤。本輪黃金上漲的本質，就是黃金對沖美元信用的衰退，而黃金加速上漲，毫無疑問就是代表着美元信用的加速衰退。

未來如何走向？ 四大核心驅動黃金會繼續強勢。其實，心知肚明，是對於這個分裂的世界，古老基因的神龍召喚。

圖為2026年1月28日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。 （Reuters）

首先，央行購金常態化：2025年全球央行淨購金超1000噸，2026年月均約60-70噸。95%央行計畫繼續增持。中國央行連續14個月增持，波蘭、印度等加速購金，為金價築牢底部

。

其次，美元信用與匯率雙弱：美國債務超38萬億美元，財政赤字高企，聯儲局獨立性受質疑；美元指數跌至近四年新低（95.85），以美元計價的黃金吸引力大增。

同時，地緣風險推升避險：中東局勢緊張、地緣衝突升級，VIX恐慌指數升至20以上，黃金避險需求爆發。

還有就是美聯儲降息預期強化，雖然2026年首次議息會議保持利率不變，但市場預計2026年降息50-75個基點，實際利率下行，黃金持有機會成本降低，資金湧入。

那麼，投資者還能不能買？四大因素作用下長期仍強勢，但需要提示，目前，黃金已嚴重偏離均線，震盪可能很快到來。千萬不要覺得可惜，那是賭徒的心態。真正穿越週期，靠的是整個資產體系，而不是一時博輸贏。