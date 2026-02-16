王毅這番話　讓歐洲人聽懂了「日本供奉戰犯」的本質　獲全場掌聲

王毅在慕尼黑安全會議（MSC）上不僅做了演講，而且接受了慕安會主席伊辛格的現場採訪，每問必答。其中關於日本的論述獲得了現場的熱烈掌聲，也獲得了很大傳播。日本外相茂木敏充和防衛大臣小泉進次郎也去了慕尼黑，但他們的表演完全被有王毅演講並現場回答問題的「中國專場」壓住了。王毅的論述歐洲人一聽就懂，不僅精彩，而且浩然正氣。



文：胡錫進

王毅把日本的戰後表現與德國做了對比。他說，德國戰後對法西斯進行了全面清算，制定了禁止宣揚納粹主義的法律。而日本至今仍然把甲級戰犯供奉在神社裏，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，把他們奉為「英靈」。這種現象在歐洲不可想象，這才是一切問題的根源所在。

王毅在慕尼黑安全會議「中國專場」發表演說並回答現場提問：

的確，在歐洲戰後反納粹如此嚴厲的時候，日本怎麼敢把戰犯當「英靈」供奉？王毅把這個重要訊息帶進了歐洲和西方主流輿論場。

關於中日當前的衝突，王毅說，日本現職首相竟然公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄了日方向中國做出的政治承諾。中國當然不能答應，14億中國人都不會答應！

王毅強調，日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，暴露了日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散。日本當年就是以所謂「存亡危機事態」為由，對中國發動侵略，對美國珍珠港實施襲擊的。

彭博社說，王毅的此番言論是對日本防衛大臣小泉進次郎的駁斥，小泉在周五的慕安會講話中強調，對中日對話持開放態度。乍一聽，日本願意溝通，這有道理啊。但是，在王毅解讀的襯托下，事情的來龍去脈究竟是什麼，日本又是如何胡攪蠻纏、執迷不悟的，歐洲和西方輿論一下子看清了許多。

王毅和伊辛格的問答環節訊息量很大。關於亞洲，王毅向國際輿論提供了一個不同的視角。他說，我不認同亞太局勢日趨緊張。環顧世界，只有亞洲仍然保持着總體和平。即便前不久柬泰邊界出現的局部衝突，也在各方努力下很快得到平息，中方也在其中發揮了作用。

仔細想，王毅說得的確有道理。歐洲正在鬧烏克蘭戰爭，中東打來打去，拉美剛發生了美國對委內瑞拉的突襲，亞洲的確是相對平靜的，發生個別戰事，都是邊界衝突，而且很快就能夠停止。

王毅說，中國已經成為亞洲和平的中流砥柱。的確，如果中國不是熱愛和平並且在亞洲力量最強大的國家，那麼亞洲的形勢肯定與今天不同。上世紀30、40年代，軍國主義日本在亞洲實力絕對最強，當時是亞洲最戰亂、最苦難深重的時候。

中美關係當然比中日關係重要得多，影響面也十分巨大。慕安會期間，王毅與魯比奧舉行了會晤，但中美關係之複雜還是得到了諸多呈現。魯比奧在演講後談及中美關係時表示，不與中國對話是地緣政治上的失職。但另一方面，他在演講時多次不點名批評中國。比如他說，我們絕不能讓半導體、稀土礦產、人工智能基礎設施、數據網絡等關鍵供應鏈被任何單一大國挾持。

王毅在演講中也沒有客氣。比如他以不點出國家名字的方式說，當前國際體系的問題在於：

某些國家誇大分歧，奉行國家優先的做法，參與集團對抗，並復興冷戰思維。

中國和歐洲應該共同拒絕「單邊主義做法」，維護自由貿易，反對集團對抗。

CNN說，盧比奧和王毅的雙重亮相正值美國外交政策全面改革動搖了美國與西方盟友之間長期穩固的關係之際，這些盟友現在公開宣稱，美國支持的全球安全和規則時代已經結束。現在，一場塑造未來的競賽已經開始。

關於複雜的中美關係，王毅在與伊辛格的對話中表示，中美兩個大國如何相處，事關國際局勢根本走向。中國始終從對歷史、對人民、對世界負責的高度看待和處理對美關係。王毅說，令我們感到欣慰的是，特朗普總統十分尊重習近平主席，也尊重中國人民。他明確表示，中美可以攜起手來解決世界上的重大問題，兩國元首可以把中美關係發展得更好。但是王毅同時提醒，美國仍然有一些人並不這麼想，他們還在千方百計地遏制打壓中國，不擇手段地攻擊污衊中國。

王毅說，中美關係面臨兩種情景，一種是美國客觀理性認知中國，奉行積極務實的對華政策，同中方相向而行，不斷擴大共同利益，中美未來走向合作，這對中美和世界而言無疑是善莫大焉。另一種是同中國脱鈎斷鏈，逢中必反，搞各種針對中國的小圈子、小集團，甚至慫恿策劃「台灣獨立」、分裂中國，踩踏中國的紅線，那將導致中美陷入對抗。我們當然希望是第一種前景，但也會做好應對各種風險的準備。

王毅做了一段非常達觀的總結，他說，歷史是在曲折中向前發展的，中美關係前景是光明的。相互尊重、和平共處、合作共贏的願景和原則終將實現，因為這是唯一正確的選擇。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



本文轉載自微信公眾號《胡錫進觀察》

