黃循財糾偏　更應對日本軍國主義復辟嚴正立場

2月15日，新加坡總理黃循財在社交媒體發文表達：新加坡在1942年落入日本手中的一天，開啟了我們歷史上的黑暗篇章。當年的苦難歲月給新加坡留下了沉重而深刻的教訓。黃循財此次全面防衛日發言，既是新加坡年度國家紀念的例行動作，也可理解是對2025年11月爭議言論的糾偏與修復。同時以歷史教訓含蓄批評日本軍國主義復辟風險，回歸新加坡「自主防衛、銘記歷史、平衡中立」的核心立場。



對比兩次言論清晰可見態度變化。在2025年11月彭博新經濟論壇上的爭議發言，勸中國「放下歷史包袱、與日本和解」，稱「歷史應當被擱置」；釣魚島用日本稱謂「尖閣諸島」，迴避中國主權；還稱日本是「東南亞最值得信任的國家」，支持其在區域安全「發揮更大作用」。此番立場明顯偏向日本，被批「拉偏架」、違背新加坡中立原則。

而今次發言，在歷史定性上很清晰——稱日本佔領是「歷史上黑暗的一頁」，「苦難教訓極重」。強調「必須時刻掌握自己的命運，沒人會替我們保衛新加坡」。強調銘記歷史、守護安全。立場回歸本國受害者視角，不再偏袒日本。

可見三個方面變化：首先是歷史觀，從「勸中國放下歷史」，到強調「本國歷史苦難不能忘」；其次是對日定位，從「最值得信任」到「黑暗歷史、慘痛教訓」；另外關於主權立場，從使用日方領土稱謂，到回歸本國安全與歷史記憶。外交姿態從偏向日本、替日本說話，回歸新加坡自身利益與中立底色。

2026年2月15日，新加坡總理黃循財發文稱，新加坡在1942年的今天落入日本手中，開啟其歷史上的黑暗篇章，當年的苦難歲月給新加坡留下沉重而深刻的教訓，「我們必須時刻掌握自己的命運」。（網頁截圖）

就問黃循財如何能夠「擱置歷史」？他也得問問新加坡人民答不答應。不要忘了1942年，日軍攻佔新加坡後，以「肅清抗日分子」為名，對18至50歲華人男性展開系統性屠殺。沒有審判，沒有證據，只要沒蓋「檢」字章，一律槍決或活埋。史稱「檢證大屠殺」。《南洋商報》當年寫道：「父失其子，兄失其弟，妻喪其夫，兒哭其父，甚至有全家被戮者……」據不完全統計，日本統治期間，至少有5萬新加坡華人被日軍殺害。今天，新加坡市中心仍矗立着「日佔時期死難人民紀念碑」。每年2月15日，全國默哀。

請問：如果德國政客今天公開否認奧斯維辛，並計劃向波蘭邊境派兵，黃循財敢不敢去勸以色列「往前看」？敢不敢說「猶太人太糾結過去」？不敢。因為那是冒天下之大不韙。

當然，黃循財此番糾正此前錯誤的取態是值得肯定的，但這並不足夠，還望黃循財能夠嚴肅的批評日本軍國主義復辟。

「日本最受信賴」？就問皇軍再來，誰先挨刀？

日本從未正式承認侵略戰爭的反人類性質，靖國神社裏仍供奉着甲級戰犯。高市早苗等右翼政客公然美化當年的侵略，「九一八事變」為「自衛」，對當年處決的新加坡華人，戰後日本國內長期迴避此事件，日本媒體多以含混措辭報道，甚至否認存在大規模槍決事件。如今日本軍費連年暴漲，加速發展遠程打擊能力。熟悉日本戰後格局的都知道 1947年的和平憲法第九條是壓在軍國主義頭上的石頭。如今高市早苗領導的自民黨及執政聯盟拿下眾議院超三分之二席位，還和維新會完成「右右聯合」，太有可能修憲「三步走」：先加緊急事態條款，再把自衛隊升格為國防軍寫進憲法，最後乾脆刪掉第九條「不保有戰力」的核心。這樣一個國家，憑什麼贏得「信賴」？又憑什麼介入「安全事務」？

新加坡總理兼財長黃循財2026年2月12日發表財政預算案（FB@Lawrence Wong）

尤其對新加坡而言——日本是血債纍纍的加害者，不是什麼「可靠夥伴」。若按高市早苗的邏輯：「台灣有事就是日本有事」，那是否也可以說：「馬六甲海峽有事，就是日本有事」？屆時，自衛隊軍艦開進新加坡家門口，黃循財還歡迎嗎？別忘了，新加坡國土面積僅728平方公里，無戰略縱深，無自主國防。一旦亞太生亂，它比誰都脆弱。

中國對日本的強硬反制，客觀上遏制了軍國主義復活，恰恰是在為新加坡這些小國們「擋刀」。對於這些國家在如今的動盪世界格局下，難免搖擺，難免猶豫，黃循財們也或許以為，抱緊美國大腿，就能高枕無憂。但他們忽略了一個殘酷現實：美國終將戰略收縮，而中國永遠在亞洲。

美軍今天駐紮樟宜，明天可能撤回關島；美元霸權今天強勢，明天可能被多極貨幣稀釋。但中國與東盟的產業鏈、貿易網、基建合作，卻是實打實的共生關係2025年，中國已是東盟連續14年最大貿易夥伴，RCEP深化推進，人民幣跨境結算佔比持續上升。而日本在東南亞的所謂「影響力」，更多依賴ODA援助和美軍背書——虛而不實，一推就倒。

新加坡若真為地區穩定着想，就該敦促日本正視歷史、約束右翼。高市早苗及日本右翼嘴上喊着「正常國家」，實際就是要恢復戰前的軍事體系，根本不是自衛，分明是要重建進攻性軍事力量。這就是軍國復辟，發展中的亞洲的最大威脅。