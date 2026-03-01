哈梅內伊死了　伊朗會走向哪裏

伊朗國營傳媒3月1日證實，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei,）在美以的軍事打擊中遇襲身亡。一同死亡的還有他的女兒、女婿和孫輩等人。伊朗宣布由當天起，開始為期40天的國家哀悼。



在本次美以開始襲擊伊朗之前，很多分析人士認為，伊朗的國防體系就算再混亂應該，也能堅持一段時間。哈梅內伊等人的最大風險，是戰爭長期化後，在來回躲藏的時候被自己人出賣，或被美以偵測到行蹤暴露位置。

想不到戰爭開始第一天，哈梅內伊就在美以的第一波襲擊中先被斬首。而且死掉的不光其本人，還有他的女兒、女婿、孫輩等人被一網打盡。很顯然在開戰之前，美以就摸清了他的藏身之處。

而就官方證實哈梅內伊死訊幾個小時之前，美國和以色列公布哈梅內伊死訊的時候，伊朗方面還在否認，信誓旦旦說不久後哈梅內伊就會出來發表講話。看來，對自己國家首都和高層內部情況在戰時資訊的掌握，伊朗連在外面圍獵的以色列和美國都不如。這個國家政府和神職當局在佔時的管制和通訊能力之差，由此可見一斑。

美以兩個霸權國家如此明目張膽侵門踏戶，公然入侵並斬首另一個國家的最高領導人固然令人震驚。這種悍然違法國際法與基本國際準則的行為，絕非值得稱道和炫耀的道德之舉。

在美東時間2月28日下午，白宮方面公布了美國總統特朗普（Donald Trump）在位於其佛羅裏達州的海湖莊園監控對伊朗的軍事行動。（白宮X帳號）

但一個資源如此豐富的中等規模國家，被搞成如今這個樣子，經濟民生一團糟，老百姓生活在水深火熱之中，國家被滲透成篩子，開戰後連最高領導人本尊的安全都沒法保證，被敵人一發就端掉，也太不可思議。

戰爭並不是猝然爆發，美國往伊朗周邊調兵遣將，至少在兩個月前就已經開始。儘管雙方還在談判，但是所有人都知道，這場戰爭最終必將爆發。伊朗方面也自稱已經做好了萬全準備，比去年「十二日戰爭」要強大許多倍，若美以動武，必定會給對方以毀滅性大打擊。還說哈梅內伊已經離開首都藏到了一個絕對安全的地方。哪想到才第一天、第一波導彈下來，就被敵人斬首，而且連死亡消息，都是對方先知道。同一天被打死的，還有伊朗防長和革命衛隊司令等四十多名高官。

哈梅內伊從1981年開始出任伊朗總統，1989年開始擔任伊朗最高領袖，統治伊朗長達45年，給伊朗在各方面留下了深刻印記，深刻影響了地區格局，與這個國家八千多萬人民的命運。

在哈梅內伊執政的最後二十多年，一方面因為自身國家治理失敗，一方面因為美國的長期打壓制裁，伊朗經濟與社會秩序逐漸走向崩潰，國內抗議風起雲湧，幾乎每年都有革命發生。

1987年9月，時任伊朗總統的哈梅內伊在紐約華爾道夫酒店出席聯合國大會後舉行的新聞發布會上，站在伊朗伊斯蘭共和國創始人霍梅尼的畫像旁。（Getty Images）

特別是，去年爆發的「十二日戰爭」讓伊朗飽受羞辱，今年初爆發的全國抗議運動又有三萬多人被鎮壓喪生。這些都嚴重動搖了以哈梅內伊為代表的伊朗神權當局和政府的統治合法性。

如今，這個統治伊朗長達45年的男人死了，歷史一定會給他一個適合於他的蓋棺評價。只是，伊朗能從此開始走向新生嗎？伊朗人民的苦日子真要熬出頭了嗎？恐怕未必。