被捆綁的安全——美軍基地是「保護傘」，還是東道囯的「噩夢」

2026年2月28日，中東的戰火再次點燃。對於卡塔爾、巴林、阿聯酋的民眾而言，他們並未向伊朗宣戰，但伊朗的導彈卻落在了他們國家的土地上——因為那片土地上，駐有美軍。

這一幕，對於地球另一端的日本沖繩居民、韓國平澤市民，乃至歐洲拉姆施泰因空軍基地附近的德國村民來說，理應感到一種遙遠的熟悉與深刻的不安。從太平洋的西緣到大西洋的東岸，一張密密麻麻的美國軍事基地網，將數十個主權國家的命運與華盛頓的戰時決策緊緊捆綁。

當美國與伊朗進入攤牌時刻，當日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）在台灣問題上不斷挑戰中國的紅線，當北約與俄羅斯的對抗進入第四個年頭，一個共同的問題浮出水面——那些接受美軍駐紮的國家，究竟是買到了「安全保險」，還是被迫簽下了一份可能隨時被引爆的「戰爭地契」？

美日軍演「鐵拳」2月23日在沖繩縣金武町的美軍基地漢森營展開。（Ｘ圖片）

東亞的「綁定」：從安全保障到戰略前哨

在東北亞，美國與日本、韓國的軍事同盟被視為地區穩定的基石。然而，這塊基石正變得越來越燙手。

僅在數日前，即2026年2月，美日韓三國的聯合空中演習因日程安排問題引發微妙外交摩擦。但這僅僅是冰山一角。更深層的變革正在水下湧動。特朗普政府在其最新發布的《國家安全戰略》和《國防戰略》中，清晰地勾勒出一個新藍圖：駐韓美軍的角色正從「防衛朝鮮」轉向「聚焦中國」，首爾被要求承擔起對朝鮮的「主要防禦責任」，而美國在韓國的近3萬名駐軍，其核心使命被重新定義為保護「第一島鏈」。

對於韓國總統李在明政府而言，這是一種令人窒息的困境。一方面，首爾長期依賴美國的延伸威懾來應對平壤的核威脅；另一方面，華盛頓正明確將韓國推向對華對抗的前沿。美國國防部政策次長埃爾布里奇·科爾比（Elbridge A. Colby）在近期訪問首爾時，長達18分鐘的演講中七次提及中國，卻對朝鮮隻字未提。這一刻意沉默向韓國傳遞了一個冷酷的信號：無論首爾是否願意，其領土上的美軍基地和士兵，將在任何潛在的台海衝突中，成為美國投射力量的跳板——而這將使韓國自動成為中國的靶子。

2026年2月，高市早苗再次在特別國會首相指名選舉中勝出。這位被稱為「安倍門生」的右翼政客在隨後的記者會上公然聲稱，一旦台灣地區發生危機，日美將聯合採取行動救助兩國公民。這番看似侷限於「撤僑」的言論，實則是將其首次執政時「台灣有事就是日本有事」的挑釁邏輯加以包裝——通過製造「日美必須介入」的既成事實，為突破和平憲法、配合美國武力干涉中國內政鋪路。

對於北京而言，這種漸進式的話語侵蝕，其危險性絲毫不亞於直白的挑釁。而對於東京而言，高市早苗的言論正在將日本——連同其境內的嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）、橫須賀艦隊司令部（Yokosuka Naval Base）——更深地嵌入美國對華戰略包圍圈的鎖鏈之中。

日本對成為美國的「打手」相當主動，但也因此置身於更危險的境地。在「日美+N」的安全架構下，東京正積極將自己塑造為美國「印太戰略」的樞紐。從與英國F-35B戰機在「加賀」號準航母上的起降訓練，到與菲律賓、澳洲在南海的聯合巡邏，日本自衛隊正在突破和平憲法的限制，將美軍基地的功能從「防禦日本」擴展為「介入區域衝突」。

日本首相高市早苗在X發布照片，與特朗普共乘專機前往橫須賀美軍基地訪問。（Reuters）

然而，東京危險的賭盤遠比「配合美國」更為複雜。在高市早苗等右翼政治力量看來，台海危機不是風險，而是機遇——一個將美國牢牢綁定在日本戰車上、借美國之力徹底打破戰後體制束縛的歷史機遇。 這種戰略邏輯的內核是一場豪賭，通過不斷挑釁中國，製造「日美共同面臨威脅」的既成事實，迫使華盛頓在衝突爆發時別無選擇地站在日本一邊。

日本右翼的終極算盤是，讓美國替日本打一場「保衛台灣」的戰爭，而日本則藉此完成從「被保護者」到「共同作戰者」的身份蜕變，最終掙脱和平憲法第九條的枷鎖，實現所謂「正常國家」乃至「超級國家」的復權夢想。

這是一場危險的賭博。東京賭的是，美國願意為日本的戰略野心火中取栗；賭的是，中國在面對多重壓力時會選擇退讓；賭的是，戰火可以永遠燃燒在別國的土地上。但，美國能不明白日本想玩什麼嗎？

歷史反覆證明，將國運繫於他人戰車之上的玩家，最終往往淪為最先被拋棄的籌碼。對於廣島的原子彈倖存者後裔而言，他們比任何人都清楚，被綁上戰車意味着什麼！

俄烏戰爭已持續逾四年。（AP）

歐洲的噩夢：集體防禦條款下的被動捲入

將視線轉向歐洲，俄烏衝突已經持續超過兩年，北約東翼的緊張局勢從未如此尖鋭。然而，歐洲國家在支持烏克蘭的同時，始終小心翼翼地守住一條紅線——避免與俄羅斯直接交戰。

北約前秘書長斯托爾滕貝格曾明確表態，北約不會向烏克蘭派遣地面部隊，因為這意味着與核大國的直接衝突，可能引發「第三次世界大戰」。這一底線揭示了北約成員國複雜的心態，他們希望通過軍援削弱俄羅斯，但絕不想為本國領土引來戰火。

然而，現實遠比政治聲明殘酷。美國在歐洲的軍事存在——從德國的拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base，美國空軍的歐洲樞紐及北約司令部所在地），到波蘭的導彈防禦基地，再到土耳其的因吉爾利克空軍基地（Incirlik Air Base，據信存放着約50枚B61核彈）——這些設施本身就是俄羅斯戰略打擊的優先目標。

近期，英國政府拒絕了美國使用迪戈加西亞島（Diego Garcia）和費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）對伊朗發動打擊的請求，理由是「先發制人打擊可能違反國際法」。這一事件暴露了美國與其盟友之間的深刻裂痕，當華盛頓準備按下戰爭按鈕時，那些擁有基地主權的國家，發現自己即便在法律上擁有「否決權」，在政治和軍事上卻幾乎無法阻止自己被拖入衝突。如果連擁有核武器、作為美國「特殊關係」夥伴的英國都難以拒絕，那麼德國、波蘭、意大利這些更依賴美國安全保護的國家，又能在多大程度上說「不」？

歐洲面臨的另一重困境是「自願的捆綁」。法國、德國等國雖曾試圖推動「歐洲戰略自主」，但在烏克蘭危機的刺激下，反而更深地嵌入了北約的集體防禦框架。北約的「集體防禦」第五條——對一國的攻擊即是對全體成員國的攻擊——在理論上是最強大的威懾，但在實踐中，卻可能成為將全體成員拖入一場非自願戰爭的自動傳送帶。如果因為某個東歐成員國與俄羅斯的邊境摩擦，或者因為美國利用歐洲基地對中東或非洲發動軍事行動而招致報復，整個歐洲大陸都將不得不共同承擔後果。

阿聯酋迪拜傑貝阿里港周日（3月1日）受襲，現場濃煙蔽天。 伊朗宣佈發動大規模報復性襲擊以回應美以行動。（路透社）

美國的戰爭，就是你們的戰爭

2026年2月28日，當伊朗的導彈落向卡塔爾的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）、巴林的美國第五艦隊司令部時，這不僅是一次對美軍的報復，更是對所有駐紮有美軍國家的嚴正警告——美國的戰爭，就是你們的戰爭。

從東亞的韓國、日本，到歐洲的德國、意大利，再到中東的卡塔爾、阿聯酋……，這些國家的政府都曾天真地相信，允許美軍駐紮是購買一份「安全保障」。然而，在今天這個大國對抗加劇、衝突多點爆發的世界裏，這份保單的條款正在被單方面修改，保護費不變，但保險範圍被悄悄擴大，而賠付的方式，可能是整個國家被捲入一場與己無關的戰爭。

美國駐以色列大使那句「以色列拿下整個中東也沒有問題」的傲慢言論，是這種新霸權心態的縮影——它宣告了華盛頓及其最親密盟友準備無視地區國家的主權意願，強行重塑全球格局。對於日本、韓國、德國、波蘭們而言，他們正站在與中東國家相同的十字路口，一邊是繼續充當美國的戰略前哨，忍受被拖入深淵的風險；一邊是艱難地尋求戰略自主，在夾縫中探索新的生存之道。

歷史將證明，今天的基地，究竟是明天的保護傘，還是後天的火海。而對於那些生活在基地附近的普通民眾而言，無論政客們如何辯解，當第一枚導彈落下時，他們的家園不會區分「自衛」與「挑釁」——它們只會燃燒。