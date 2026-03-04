美以弄巧成拙　意外「神化」哈梅內伊

美國、以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（ali khamenei）被炸死，一同被炸死的還有哈梅內伊的女兒、兒媳、孫女等家人以及四十多名伊朗高官。

伊朗領導層幾乎被團滅。哈梅內伊的妻子也在兩天後因重傷宣告不治。美以將「斬首」哈梅內伊視為重大勝利，認為剷除哈梅內伊就能讓伊朗因群龍無首而陷入崩潰，摧毀伊朗的抵抗意志。然而令美以沒有想到的是，哈梅內伊之死反而刺激強化了伊朗軍民的抵抗意志。



哈梅內伊死後，群龍無首的伊朗軍隊各自為戰，分頭出擊，戰爭範圍不斷擴大外溢，給美以自身也造成沉重損失。連原本因常年腐敗高壓統治而屢遭伊朗國民抵抗、被很多伊朗人憎恨的哈梅內伊的面譜也陡然逆轉，從一個充滿爭議、行將就木的腐敗「神棍」形象，一躍被美以「送上了神壇」，成為伊朗乃至全世界伊斯蘭教和反美反以力量的精神圖騰。

2026年3月3日，哈梅內伊在伊拉克納傑夫的以色列和美國空襲中身亡，在悼念遊行中，人們舉著伊朗最高領袖哈梅內伊、阿克拉姆·卡比（Akram al-Kaabi）和大阿亞圖拉西斯塔尼（Grand Ayatollah Ali al-Sistani）的肖像。（Reuters）

伊軍四面出擊挫美以據點

哈梅內伊死後，伊朗軍方立刻擺出拼命架勢，頂着美以襲擊奮勇還擊。過去幾天，伊軍向沙特、阿聯酋、科威特、約旦、巴林、卡塔爾等國的美軍基地、戰略設施，以及美國駐這些國家的大使館等，發射了數百枚導彈和無人機，擊中了不少目標。從各方發布的實況消息看，伊朗的還擊已經導致至少6名美軍士兵死亡，18人重傷。以色列方面也有11-12人死亡, 數百人傷。

另外伊朗導彈還擊中了以色列總理內塔尼亞胡的辦公室、以軍參謀部都關鍵目標。伊朗方面還向美軍「林肯號」航母發射了四枚彈道導彈。因為伊朗飛出大批無人機在海灣各國四處搜尋美軍目標，慌亂應對下，科威特國防軍還一舉打下三架美軍F15戰機，從而創造了F15戰機的戰損紀錄。

假如哈梅內伊還控制着伊朗軍隊，很難想象伊朗會採取這種可能得罪整個海灣國家的不要命打法。連特朗普本人都承認，伊朗擴大打擊阿拉伯國家，令美國軍方官員都感意外。

哈梅內伊存在的價值是統領整個伊朗軍隊，可以讓伊軍打得更有章法。但是，哈梅內伊政權經由去年「十二日戰爭」檢驗，已經明顯落後於時代的軍事指揮能力，和在政治上總幻想留有餘地，與美國通過談判解決衝突的左右搖擺，會嚴重束縛伊軍的戰鬥能力。

圖為2026年3月3日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場竄起濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

哈梅內伊被殺後，雖然伊朗政府和軍方群龍無首，無人可以再節制伊朗革命衛隊等宗教軍隊。但也正因為沒有人節制，反而讓革命衛隊沒有了束縛，可以無所顧忌大打出手。有消息說，哈梅內伊死後，伊朗革命衛隊分成了31個獨立的作戰單元，由中下級軍官指揮，確保在所有高層都全軍覆滅，甚至中下級軍官都被大量集中點殺之後，依然能有很多的作戰單元可以運作並逐步激活其他癱瘓的作戰單元。這種帶有游擊戰色彩的分散式馬賽克戰術避免了被美以集體殺傷，反過來讓美以防不勝防。

哈梅內伊之死凝聚什葉派信徒

另外，哈梅內伊之死，還凝聚了什葉派信徒。

毫無疑問，哈梅內伊的高壓腐朽統治，讓很多親西方、自由派伊朗人對他不滿，甚至巴不得他死。但對政治不關心、不了解，只具有樸素民族和國家情感，把哈梅內伊視為伊朗國家象徵的普通人更多。作為一個統治伊朗四十多年的政治人物，全球什葉派的精神領袖，哈梅內伊的統治根基還是有的。

哈梅內伊被炸死後，他的支持者被激怒團結了起來。抵消了之前血腥鎮壓示威的不滿情緒，整個伊朗的民族抵抗運動基礎，甚至因伊朗高層團滅，變得同仇敵愾。十從而為反美以鬥爭提供了全民基礎的可持續性。

美以意外助哈梅內伊封神

假如哈梅內伊是在若干年後自然死亡，伊朗對他的歷史會非常複雜。哈梅內伊一方面是反美鬥士，和美國鬥，和以色列鬥，幾十年都沒屈服。不能說他不是一條硬漢。但另一方面，其任內統治也讓人一言難盡。作為一個擁有160多萬平方公里、8000多萬人口的中東大國，伊朗資源豐富，哈梅內伊統治了45年不僅沒有帶來國民福利，反而把國家搞得弊病叢生，老百姓活在水深火熱之中，幾乎每年都有人活不下去要揭竿而起。

2026年2月28日，美國和以色列聯合襲擊伊朗當天，美國總統特朗普正在佛羅裡達州棕櫚灘的海湖莊園度假。電視螢幕上顯示，以色列總理內塔尼亞胡出現在空蕩蕩的白宮新聞發布室。（Reuters）

另外他還製造了一個龐大的既得利益教士集團，使得整個伊朗依神權和政權為邊界，形成了兩個最大、最不平等的結構性對峙階級。佔人口絕大多數的伊朗人民活在神權體制的管制與恐懼之下。一邊是教士集團的醉生夢死，享盡各種福利，一邊是底層人的水深火熱，連基本生存都成問題。尤其是今年初得全國騷亂，被鎮壓導致的真正死亡人數估計達二三萬人（伊朗官方公布為幾千人），讓人不可原諒。

所以假如哈梅內伊不是被西方「斬首」，而是若干年後老到自然死亡，歷史對他的評價會非常兩極。他的歷史臉譜，就算不是一個負面人物，也會是一個爭議人物。但是他被美以炸死，一切都變得不一樣。歷史對他哈梅內伊的評價，必然會因此而被重寫。

從此哈梅內伊可能就作為一個領導抵抗美以侵略的國家英雄人物、伊斯蘭教的殉道者，被寫進歷史，這是美以萬萬沒想到的。