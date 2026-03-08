伊朗局勢｜關鍵考驗時刻來臨：到底有多少戰爭儲備

截至3月8日，戰爭已進入第9天，美以宣稱的短時間擊垮伊朗政權的目的並沒有達到，而伊朗已發起對以色列的第21次攻擊。作為全球最重要最繁忙的海運咽喉要道——霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）實際上已處於關閉狀態，5月交易的布倫特原油期貨價格已沖高至近93美元/桶，較2月28戰爭開打之前上漲近40%。整個中東地區實際上已經被拖入戰爭，戰火越燒越旺，局勢沒有任何緩和跡象。這應該是繼1990年海灣戰爭、2003年伊拉克戰爭之後，美國在中東地區掀起的又一輪猛烈的「血雨腥風」。



伊朗宣布啟動第21輪軍事打擊，本身就是一個非常明確的信號：這不是一次象徵式報復，而是一場有節奏、有計劃的持續行動。在此前幾輪打擊中，伊朗方面已經把攻擊目標直接鎖定在以色列關鍵設施上，包括以色列國防機構所在地，以及一處國際機場，都成為導彈襲擊對象。從公開消息來看，部分導彈成功突破防禦系統，命中了目標區域。

過去很多年，以色列防空體系在全球輿論中一直被描述為幾乎無懈可擊，各種系統疊加使用，形成多層攔截網。現實卻證明，再強的防禦體系也有承受極限。伊朗此次採取的戰術組合值得注意，無人機與導彈並不是單獨行動，而是形成配合，無人機首先出動，目標不是製造巨大破壞，而是持續消耗對方攔截資源。無人機成本非常低，卻可以迫使對方不斷發射攔截導彈，一旦防禦體系彈藥庫存被大量消耗，真正的打擊力量才開始登場。

伊朗無人機飛到阿塞拜疆，在阿塞拜疆飛地納希切萬（Nakhchivan）的機場附近爆炸，當地起火冒煙（Social Media/via REUTERS）

隨後才是速度極高的導彈，這類導彈飛行軌跡復雜，攔截難度明顯增加，多種武器組合使用，可以不斷測試防禦系統的極限，戰術層面的這種變化，是伊朗軍事行動中最值得注意的一點。還有一個背景經常被忽略，伊朗在近期持續對中東地區的雷達設施發動攻擊。按照伊朗方面的說法，一些關鍵雷達系統已經被摧毀。雷達一旦失效，導彈預警能力就會下降，防禦反應時間會被壓縮，對於依賴技術優勢的防空體系來說，這種影響非常明顯。

伊朗的反擊打出了氣勢，絕對也是給美國和以色列一震，也絕不可以小覷伊朗拼死抵抗的決心。可以說，伊朗在高層「團滅」的情況下，打出了如此反擊，讓美國和以色列如此被動，是超出預期的。但這並不能判斷伊朗就安全了，更不能說伊朗就贏了。

2026年3月7日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，有衛星圖像顯示，在美以對伊朗發動空襲的最初數日，位於約旦的美國「薩德」（THAAD）導彈防禦系統的雷達系統遭到攻擊，似乎已被摧毀。圖為約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地3月2日被拍下的衛星圖線，可見清楚的黑色彈坑。（網絡圖片）

一個關鍵的考驗到了。當然這個考驗是對雙方的——導彈庫存問題。

伊朗的導彈庫存最多在3000枚左右，截至3月6日，已經發射了大約820枚，持續性打擊能力讓人擔憂。此外，盡管伊朗的工業生產能力每月可生產300枚左右，但在美以的針對性空襲中，伊朗70%的中遠程導彈生產線和85%的軍事設施都被摧毀。庫存不多而生產又跟不上，伊朗能頂多久很難說。目前伊朗每天的導彈發射數量已經出現了明顯下滑。

有數據統計，伊朗與美以開戰當天，一口氣發射了350枚導彈，第二天銳減到175枚，第三天只剩120枚，第四天以後，伊朗發射的導彈數量就成了雙位數，只有50到80枚左右。

2026年2月28日，據伊朗國家通訊社塔斯尼姆（Tasnim）報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稱其導彈擊中美國戰鬥支援艦「MST」號，造成嚴重損壞。圖為美國海軍戰艦MST 2301，也稱為 MST-2。（網絡圖片）

第二個致命隱患是載具問題，也就是導彈發射架。根據以色列的消息，3月4日，以軍發射了4000枚導彈，摧毀了伊朗300多個發射架，包括機動發射架、固定發射架和簡易陣地。戰局發展到現在，這個數字只會更大。而導彈發射架是比導彈更為稀缺的資源，可以說是打一台少一台，在戰時很難補充，如果沒有導彈發射架，伊朗縱使有再多導彈也打不出去。

伊朗的導彈發射車在400至600部之間，發射架有300個左右，綜合起來，伊朗的發射平台最多有900個，在美以的打擊下，伊朗現還有多少可用，是一個問題。伊朗導彈發射數量的銳減，跟導彈發射架的嚴重不足有直接關聯，目前在美以的空中偵查下，伊朗的導彈車不敢開機也不敢豎彈，否則幾分鐘內將被美以鎖定並摧毀。

2026年3月1日，在以色列貝特謝梅什，伊朗發動導彈轟炸後，緊急人員正在伊朗空襲現場工作。（Reuters）

另外就是導彈和發射架數量告罄之際，伊朗如果採用覆蓋式打擊模式，會更快造成彈藥告急。打擊對象包括中東8個國家境內的美軍基地和以色列全境，其中海灣國家佔了大頭，有500至600枚左右，以色列也就大概200枚。由於美軍提前在沙特、阿聯酋等國部署了「愛國者」和「薩德」等反導系統，伊朗導彈能造成的傷害也是可預估的。如此反而進一步造成彈藥的損失。所以伊朗急需調整戰術，明確重點目標，用有限的火力把美以徹底打疼，否則這樣消耗下去，伊朗看似打得熱火朝天，卻很難達成戰略目標。

圖為洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產的薩德導彈防衛系統（THAAD）。（洛歇馬丁公司網站圖片）

3月7日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）發表電視講話，向周邊鄰國道歉，說，「我必須代表我本人以及伊朗，為那些遭受伊朗攻擊的鄰國致歉。」並明確表態：除非有來自鄰國的襲擊，否則伊朗將不再以鄰國為打擊目標；而且，這一決定是由伊朗臨時領導委員會6日作出的，並已通知伊朗武裝部隊。一方面，確實兩個超強的敵人，對伊朗已經足夠。更多國家捲入，對伊朗真不是好事。另外，也可見伊朗的火力日後會更集中。

過去4天向伊朗發射了6000枚導彈，日投彈量是伊朗的數十倍。在這種攻勢下，伊朗的導彈生產線和軍事設施被嚴重打擊。當然，即便導彈火力被削弱，伊朗還有10萬架左右的無人機，仍可以給美以造成很大困擾。這是伊朗最可怕的持久戰武器。一架僅需2萬美元的無人機，逼迫美以動用數百萬美元的攔截彈，這種數學上的優勢在長期戰爭中是致命的。

2026年3月5日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，伊朗官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）近日發布一條影片，片中可看見成排的無人機存放在地下隧道中，其後被安裝在火箭發射器上，以及它們近日以高速擊中海灣國家民用設施的片段。（伊朗法斯通訊社）

對此，美以開始不講武德了，近日特朗普喊話烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），要烏方幫助美以抵抗伊朗的「沙赫德」（Shahed）無人機。在過去幾年的俄烏沖突中，烏軍製造了許多攔截器，有效抵擋「沙赫德」無人機的打擊。據說特朗普還跟庫爾德武裝打去電話，要其配合美以進攻伊朗本土。雖然最新又否認了這一說法。

不過，美國以色列一邊的情況也不見得好。美以聯軍雖然技術佔優，但也面臨着「越打越少」的尷尬境地。特別是防禦彈藥極度短缺：薩德（THAAD）總庫存約500多枚，目前已消耗約150-200枚。更致命的是，據報道，部署在約旦穆瓦法克·薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）的「薩德」系統雷達被伊朗導彈摧毀。這是整個反導系統的「眼睛」和「大腦」。號稱「全球最精密」的防空資產被對手物理摧毀。另外，標準-3：庫存僅400-500枚，年產能極低（約24-36枚），補給幾乎跟不上消耗。美軍為了打擊伊朗的地下設施，大量使用戰斧巡航導彈和JDAM精確製導炸彈。情報顯示，若大規模空襲，現有的精確製導武器僅能維持4-5天。目前戰事已持續數日，庫存壓力非常大。

2026年1月16日和2026年2月2日，衛星影像比較顯示，位於約旦阿茲拉克，部署在穆瓦法克薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）的戰機數量明顯增加。（Reuters）

根據目前的數據，如果伊朗維持高強度發射，日均上百枚導彈/無人機進攻擊以色列，其核心導彈庫存將觸及警戒線。伊朗將轉向以無人機為主的低強度襲擾。由於無人機成本極低且產能巨大，伊朗有能力將這場戰爭拖入泥潭。目前的戰場跡象顯示，伊朗已經開始降低導彈發射頻率，這可能是一種戰術調整，意在節省高價值導彈，轉而用無人機持續消耗對手。

消息稱「喬治布殊」號（USS George H. W. Bush ，CVN-77)航母戰鬥群即將部署中東，加入已在該地區的福特號（USS Gerald R. Ford）及林肯號（ USS Abraham Lincoln）行列。這意味着美軍將在中東同時維持三艘航母的罕見配置，而這通常只用於高強度、持續性軍事行動。表面看，這是武力展示與威懾升級。但深入分析戰局，這更像一場「補強」行動。自2月28日美以對伊朗發動大規模襲擊後，戰事不僅未速戰速決，反而陷入僵持。美軍急需增援彌補消耗、鞏固戰線。這也意味着，美國「閃電戰」斬首接管伊朗的幻想已然破滅，取而代之的是一個深不見底的消耗戰泥潭。

2025年8月11日，美國加州，聖地牙哥北島海軍航空站展示尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。（Reuters）

當然，裝備從來不是決定勝負的第一因素，真正決定輸贏的，是人心。種種跡象表明，特朗普看來是有麻煩了，美國正再次陷入「打不贏、走不了」的困境。