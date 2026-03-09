國際油價破百衝擊150美元？市場宣佈進入「復仇者時代」｜點經

3月9日，國際油價開盤後被直線拉升。截至發稿，紐約原油價格上漲18%，報107.26美元/桶；布倫特原油價格上漲16.21%，報107.72美元/桶。國際油價突破每桶100美元，為自2022年俄烏衝突爆發以來首次。事實上，在上一周，WTI原油期貨4月合約就已經累計上漲35.6%。布倫特原油期貨5月合約上周累計上漲27.88%。美國原油、布倫特原油分別創自1983年和1991年有記錄以來的最大周漲幅。



3月9日開盤就大舉拉升的直接誘因是，伊朗宗教領導層選擇對抗而非妥協，指定穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接替其父親哈梅內伊（Ali Khamenei）為新任最高領袖。這預示著，伊朗領導層已拒絕任何為保全現有體制而進行妥協的可能，認為除了對抗、復仇和堅忍之外，別無前路。伊朗開啟了「復仇者時代」。與此同時，伊朗開啟了第28輪攻勢！越打越勇。

國際油價在突破100美元大關還在瘋狂拉升，這不僅僅是數字上的心理關卡被攻破，更是一場徹頭徹尾由地緣政治引發的「供應鏈休克」。與過去的油價上漲不同，此次漲勢並非源於經濟復甦帶來的需求暴增，而是源於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）近乎停擺的「物理性」斷流。高盛指出，此次供應衝擊規模高達每日1710萬桶，是俄烏戰爭初期的17倍。這是一場典型的「供給側危機」，市場交易的不是原油，而是對中東局勢失控的極度恐懼。

圖為2026年3月2日，從阿曼拍攝途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。（Reuters）

霍爾木茲海峽作為全球約20%海運石油的必經之路，其通行量暴跌94%，這直接導致了物理層面的供應短缺。當市場意識到沙特、伊拉克、科威特等國即便立刻增產，但原油無法順利出海，且替代運輸路線遠遠無法填補缺口時，又直接導致伊拉克、科威特等國被迫減產，並且恐慌性買盤瞬間席捲市場。高盛指出，此次供應衝擊規模遠超以往，市場正在為最壞的情景——即海峽長期封鎖——進行定價。

產油國：OPEC+的「沉默」與「自救」

面對油價飆升，傳統的OPEC+協調機制陷入癱瘓。海灣國家雖試圖通過沙特的東西向管道和阿聯酋的富查伊拉港（Fujairah）繞過霍爾木茲海峽，但理論上的360萬桶/日替代運力，實際僅能實現約90萬桶/日。伊拉克因儲油設施飽和已開始減產，卡塔爾則暫停了液化天然氣生產。

伊拉克西古爾納-1油田是伊拉克已發現可開發剩餘儲量和上產潛力巨大的油田之一，位於巴士拉省首府巴士拉西北約50公里處。（中石油微信號）

更值得注意的是，部分海灣國家對高油價持「默許」甚至「樂見」態度，因為高昂的油價能為其主權財富基金提供豐厚的儲備，以應對未來的地緣不確定性。這種「各掃門前雪」的局面，使得全球能源供應缺乏有效的協同調控，加劇了市場的供給恐慌。

金融資本：從「逼空」狂歡到「避險」逃亡

華爾街的反應經歷了短暫的「貪婪」後迅速轉向「恐懼」。起初，由於年初投機基金持有大量淡倉頭寸，油價的急漲引發了強制平倉的「逼空」行情，加劇了價格飆升。摩根大通、高盛等投行最初試圖冷靜評估，認為市場過度反應。

2023年12月10日，圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（Reuters）

但當霍爾木茲海峽流量萎縮至僅剩10%、且替代管道運力遠遠不足時，高盛緊急修正觀點，警告若無解決方案，油價將突破100美元。然而，一旦心理關卡被攻破，金融市場的邏輯瞬間切換：摩根士丹利等機構開始警告滯脹風險，股市期貨應聲大跌，資金從風險資產中撤出，轉向黃金與現金。這表明，資本市場已不再相信「短期衝擊論」，而是開始為長期走向定價。

對實體經濟衝擊很快即到

當油價突破100美元，「需求破壞」的閥門正式打開。航空燃油價格一度突破200美元/桶，柴油價格一周內漲幅超50%，這直接威脅全球物流體系的運轉。企業界開始發出警告，高昂的能源成本將迫使化工、運輸行業減產，最終轉嫁給消費者，引發全面的通脹。諾貝爾獎得主克魯格曼警告，若油價維持高位，將不僅是經濟衰退的導火索，更可能引發全球貿易的長期萎縮。

卡塔爾能源部門及麥格理等機構已發出警告，若衝突持續數周，油價完全有可能被推高至150美元/桶的天價。這將引發嚴重的全球性經濟後果：一方面，高油價將迅速轉化為高通脹，迫使美國聯儲局等央行放棄降息甚至考慮加息，從而極大增加經濟衰退的風險；另一方面，歷史上當油價突破100美元後，往往伴隨著股市的深度回調，因為高昂的能源成本會侵蝕企業利潤並抑制消費支出。一旦油價站穩120美元，引發經濟衰退的機率將大幅增加。

伊朗針對區內能源設施作攻擊，旨在透過襲擊關鍵基礎設施來升級其軍事行動，這大大加劇了外界對全球石油供應的憂慮。圖為敘利亞3月1日被攻擊的情況。(Reuters)

展望未來油價走勢要分兩個部分看。第一個觀測周期是1-4周：若中東衝突未能降温，霍爾木茲海峽持續封鎖，油價將繼續瘋狂。卡塔爾能源事務國務大臣已警告，油價可能在數周內衝擊150美元。中期展望要看未來1-3個月：一旦地緣政治緊張局勢出現緩和跡象，或霍爾木茲海峽恢復有限通航，市場的恐慌情緒將迅速消退。屆時，油價將面臨巨大的回調壓力，回歸至70-85美元區間。從基本面看，2026年全球原油市場本質上是供過於求的。但目前看，戰市並不理性，市場就更不理性。

這不僅是能源價格的「里程碑」，更是一面映照全球政治、經濟脆弱性的「照妖鏡」。站在當下的十字路口，油價的走向將取決於地緣政治的不可預測性。各國將直接迎接戰爭衝擊。