特朗普稱戰爭「快打完」：開戰容易停戰難　伊朗TACO殊不簡單

對於一個以「不確定性」作為其執政特色的美國總統而言，特朗普（Donald Trump）的「TACO交易」（Trump Always Chickens Out，特朗普總會退縮）卻有驚人的確定性。

伊朗戰爭打到第二週，全球擔心石油危機重臨，國際原油價格一度升至超越115美元一桶的水平，股市下挫，美債也似乎失去了避險地位而面臨債息攀升。特朗普周二（10日）馬上開始退縮，向CBS電視台表示戰爭已經打得「非常徹底」（very complete）。在同日稍後的一場記者會上，特朗普也表示美國進度遠超預期，預言戰事「很快」結束。

在特朗普此等發言之後，布蘭特原油價格一度跌穿90美元一桶，期後才稍有反彈。

布蘭特原油期貨價格過去一週走勢（Oil Price網站截圖）

不過，正如其對伊朗戰爭目標的模糊論述一般，剛說過戰爭很快結束的特朗普也表明戰爭短期內還是會繼續打下去。他同日向共和黨議員表示，「我們在許多方面都已經取得了勝利，但我們贏得還不夠多。」被問及戰爭會否在本週結束，特朗普表明「不會」。他又聲言美國此刻已經可以宣布獲得巨大成功而離開，「又或者我們可以更進一步，而我們也確實將會更進一步。」

其後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表明，戰爭何時結束將由伊朗決定，伊朗不會容許任何一公升的石油通過霍爾木茲海峽從該區出口。

特朗普在其社交媒體Truth Social上迅速作出回應：「如果伊朗採取任何行動阻斷霍爾木茲海峽的石油運輸，他們將遭到美國比目前為止還要猛烈二十倍的打擊……這將使伊朗幾乎永遠無法再作為一個國家重新建立起來。」

油價高漲，早已對特朗普構成重大壓力。上周，美國已經放寬了針對俄羅斯原油的制裁，給予印度一個月時間的寬免，容許後者購買3月5日前裝上油輪的原油，預計能釋放2,000至3,000萬桶的石油供應。同時，美國國際開發金融金司（DFC）提出200億美元的再保險計劃，希望分擔航運保險公司的風險，試圖重啟霍爾木茲航運。而特朗普亦聲言如有必要將會派出美國軍艦護航，似乎是想複製1980年代兩伊戰爭時的做法（按：不過當時雙方都不想得罪美國，不會主動攻擊美國，與今天情勢不同）。

另一邊廂，G7國家周一表明已經準備好釋放他們的石油儲備來平抑油價。不過，目前他們的政策還是停留在「出口術」的層次，並未正式動用石油儲備。在32個主要是西方國家的國際能源署（IEA）成員當中，石油儲備大約有12億桶，相當於12天的全球石油消耗量－－根據摩根大通估計，如果戰爭持續到3月底，石油供應將會每日減少大約900萬桶。

在其周一發言中，特朗普也特別提到美國將到進一步暫停其石油制裁的實施，不過他並沒有明言他所指的是哪些制裁。

而對於以色列在周末打擊德黑蘭燃料儲存庫的做法，特朗普當局據報也甚為不滿。同特朗普關係密切的「超級好戰派」國會參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也在社交媒體X上公開呼籲以色列要「小心選擇攻擊目標」。

格雷厄姆如今聲言伊朗之後下一個就到古巴。（Reuters）

特朗普聲言美國至今已經打擊了5,000個伊朗目標。在其CBS訪問中，特朗普更把伊朗描述成軍力盡毀一般：伊朗「已經沒有海軍、沒有通訊系統，也沒有空軍。他們的導彈攻擊只剩下零星幾發。他們的無人機到處都被炸毀，連同無人機的製造設施也無一倖免……他們已經一無所有，就軍事層面而言，他們已經什麼都不剩了。」

根據特朗普的說法，伊朗的導彈攻擊能力已經大減九成，無人機發射能力大減83％。

這種伊朗攻擊大減的說法，與阿聯酋每日公布的無人機、導彈截擊數字也頗為吻合。3月1日，戰爭爆發一天之後，阿聯酋一共應對了137枚導彈和209架無人機。但到3月9日那一天，來自伊朗的導彈和無人機數目已經分別大減至15枚和18架。

阿聯酋國防部3月9日發布的伊朗攻擊統計數字（X@modgovae）

問題是，自2023年10月7日哈馬斯襲擊引發加沙戰爭之後，也門胡塞武裝（Houthis）攻擊紅海商船的做法就已經告訴我們，在無人機和廉價導彈幾乎隨手可得的時代，要實際封鎖存在樽頸地理位置的關鍵航道已不需海軍力量廣佈水雷，只要口頭威脅打擊商船，並實際上以幾宗成功攻擊「殺雞儆猴」，就已足夠。

美國和以色列雖然確實已經取得了伊朗上空的控制權，也大舉破壞了伊朗的軍事能力，但只要伊朗還保持着向最窄闊度只有30多公里的霍爾木茲海峽發射無人機、廉價導彈甚至是非導引飛彈的能力，霍爾木茲的航道也很難完全開通。

從哈梅內伊（Ali Khamenei）之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）獲選為最高領袖的發展來看，伊朗擺出的是完全不會妥協的姿態，似乎是下定決心要在這場不對稱戰爭中打贏美國以色列，因此並不會輕易率先停手。

德黑蘭周一（3月9日）有大批民眾集會，聲援新接任最高領袖的莫傑塔巴。有集會人士舉起印有新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）與其父、已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的相片。（Reuters）

目前似乎已經想TACO的特朗普，當然可以在沒有達成進一步明確戰果之前突然宣布「目標達成、單方面停火」。

問題是，以色列，甚至連如今被伊朗不斷攻擊、原本反對美國開戰的阿拉伯國家，也很大可能不會讓特朗普就此作罷。

對於以色列而言，這場戰爭是完全消除伊朗威脅的難得機會。美國停手，以色列也不會停手。以色列不停手的話，伊朗始終也是會繼續攻擊區內的美軍目標（按：在海灣阿拉伯國家和伊拉克的美國基地遠較以色列本土接近伊朗）。戰爭因此難以作罷。

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）就美國向發動的軍事行動召開記者會。（Reuters）

對於海灣阿拉伯國家而言，即使他們過去幾年的整體策略也是和平求發展，不希望跟伊朗爆發衝突，但如今美國既然已經動手，就不能半途而廢－－若然美國「黯然撤退」，造成伊朗擊退美國的印象，並打開了透過攻擊不涉戰爭的海灣國家能迫使美國改變戰爭政策的先例，長遠將會讓伊朗坐大。

特別是，如果特朗普決定TACO而單方面停火，美伊關係也會維持在極差的狀態，美國甚至可以會加大對伊朗的制裁，包括加強對伊朗石油「影子船隊」的打擊。一試擊退美國的伊朗，在這樣的僵局之下，也有可能會再次攻擊海灣國家來間接回擊美國。

為了避免伊朗坐大，這些海灣阿拉伯國家如今的躊躇並不是要如何叫美國停火，而是他們應否參戰、如何在最小化自身損失的前提之下助力美以壓服伊朗。

這場伊朗戰爭，跟九成也是由美國人負擔成本的關稅戰不同，不是特朗普說TACO就能TACO。戰爭已經產生出其內在動能和新的地緣政治戰略因素。在開火之前，特朗普還可以從其大軍壓境的部署中退身。在開火之後，特朗普已經身不由己。