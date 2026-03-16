美伊戰爭｜冀與伊朗磋商恢復霍爾木茲海峽航運　歐洲處境難堪？

眼看霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）遲遲沒有恢復通航的跡象，有的歐洲國家終於坐不住了，想跟伊朗談談。



英國《金融時報》14日援引知情人士的話稱，包括法國在內的部分歐洲國家已與伊朗展開試探性接觸，尋求就本國船隻安全通過霍爾木茲海峽達成某種安排，以期重啟來自海灣的能源運輸。報道還稱，意大利也在嘗試打開對話渠道。

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不過，談判能否推進，伊朗是否願意就此協商，目前都沒有明確答案。

這些年，歐洲對伊朗並不客氣。跟隨美國的腳步，歐洲國家對伊朗發動制裁、批評其人權狀況，一樣沒有落下。美以對伊朗發動軍事打擊以來，歐洲內部雖然表態不一——有人更靠近華盛頓，有人公開質疑美以行動的合法性，但整體上，歐洲並沒有站到伊朗一邊。

然而，到了霍爾木茲海峽被封鎖的當下，歐洲國家不得不直面現實。

對歐洲而言，堵住一條海峽，受影響的可不只是幾艘船。霍爾木茲海峽承擔着全球約五分之一的石油和液化天然氣運輸，歐洲雖非最直接依賴這條通道的地區，但俄烏衝突之後，歐洲國家大幅削減了俄羅斯能源進口，轉而高度依賴中東的液化天然氣，能源結構變得更加脆弱，對全球油氣價格和天然氣現貨市場的波動也更敏感。

衝擊首先體現在能源價格上。國際油價大幅上漲，倫敦布倫特原油（Brent crude oil）期貨價格一度升至每桶約119美元（約932港元），創下2022年以來新高。作為歐洲天然氣基準價格的荷蘭TTF天然氣期貨價格一度較戰前暴漲超80%，可見，航運受阻直接引發市場恐慌。

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英國《衛報》援引花旗分析師的警告稱，若霍爾木茲海峽完全關閉三個月，歐洲批發天然氣價格可能升至100美元（約783港元）/兆瓦時，接近危機前水平的三倍，這會嚴重加劇歐洲的生活成本危機。高盛也預測，哪怕只是長達一個月的封鎖，也足以使歐洲天然氣價格較危機前上漲 130%。

其次，是供應鏈面臨斷裂風險。目前，中東部分能源設施因戰火波及停產，疊加航道受阻，歐洲天然氣供應鏈面臨巨大的不確定性。歐洲目前天然氣庫存僅約為儲存能力的30%。行業數據顯示，德國儲氣庫庫存約為儲存能力的21%，為近年來同期較低水平。

歐洲布魯蓋爾（Bruegel）研究所指出，歐洲對海灣油氣的直接依賴相對有限，但任何對霍爾木茲海峽的長期擾動都會通過全球油氣價格傳導至歐洲，並加大其為下一個冬季補庫的難度。

最後，是通脹與經濟衰退壓力。航運繞道或停滯導致全球油運成本迅速飆升，而能源和運輸成本的上漲會迅速轉嫁到生產成本上，進而推高歐洲本土物價，侵蝕企業利潤率和家庭購買力，為歐洲經濟復甦帶來巨大阻力。

歐洲對這種痛感已不陌生。

俄烏衝突爆發後，歐洲曾為擺脱對俄能源依賴付出高昂代價。財政補貼、高價買氣、產業承壓、民生緊縮，那道窟窿花了幾年時間才勉強補到不再失血。

可現在，中東這把火又把另一道口子撕開了。霍爾木茲海峽一封，歐洲的焦慮幾乎是立即被重新喚醒。舊傷未愈，新傷又來，這是歐洲眼下急着想談的背景。

但更讓歐洲難受的，還不只是能源。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府開啟第二任期以來，歐洲感受到的並不是什麼「盟友紅利」，而是一刀又一刀。關稅威脅捲土重來，美國近期又對歐盟及多個歐洲國家發起貿易調查。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）直言，美國正在試圖「分裂歐洲」。

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最明顯的舉動是威脅吞併格陵蘭島。特朗普多次以所謂「國家安全」為由揚言要得到格陵蘭島，讓跨大西洋的盟友關係以驚人的速度分崩離析，也讓歐洲越來越清楚，「盟友」並不意味着自身利益會被優先照顧。

於是，歐洲的處境如今愈發難堪。一方面，尤其是波蘭等東歐國家，在安全和外交上依然需要依賴美國；另一方面，歐洲不斷發現，美國在威脅時並不會因為「盟友」兩個字而格外留情。

俄烏衝突引起的能源危機後遺症還在，中東這把火又燒了過來，可美國帶來的，除了要求歐洲繼續配合之外，還有一次次把歐洲利益放到後排的現實。

歐洲想跟伊朗談談，談的核心料是海峽、航運和能源，因為一路亦步亦趨走到今天，歐洲發現自己換來的並不是更穩的安全感，而是更高的代價、更小的迴旋空間，和一個越來越不掩飾「美國優先」的美國。

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