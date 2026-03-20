伊朗戰爭外溢阿聯酋身受其害　立場親美國以色列慘成戰靶？

美國、以色列與伊朗的戰事已超過20日，戰況不但沒有緩和，反而越演越烈，甚至有外溢到週邊國家的情況。多個擁有美軍基地的海灣國家，例如沙特阿拉伯、卡塔爾同巴林都遭到伊朗無人機同導彈的襲擊。弔詭的是，據美媒CNBC報道，為報復美國同以色列的空襲，伊朗至少向11個國家發動襲擊，但除以色列外，沒有一個國家受到的襲擊比阿聯酋更嚴重。



伊朗戰爭外溢 阿聯酋被針對？

以色列3月18日向伊朗南帕爾斯氣田（South Pars Gas Field）的主要設施發動襲擊後，伊朗隨即展開報復，向卡塔爾、沙特阿拉伯同阿聯酋的能源設施發動襲擊，布蘭特期油價格其後迅速升穿119美元。

阿聯酋國防部稱，他們成功攔截超過90%來自伊朗的導彈及無人機襲擊，截至3月18日，這個數字是超過2000枚導彈和無人機。

據CNBC報道，伊朗向阿聯酋發射的導彈及無人機數量遠超其他海灣國家，幾乎與以色列相若。過去兩星期，以色列遭受伊朗超過1000枚導彈和無人機的攻擊。而對鄰國卡塔爾、沙特阿拉伯及巴林的攻擊數量卻只有數百枚。

儘管阿聯酋成功進行攔截，但伊朗的空襲依然對阿聯酋民眾的生活造成嚴重影響。杜拜及阿布扎比的居民經常聽到頭頂傳來巨大的爆炸聲，他們的手機亦經常收到導彈警報。

杜拜和阿布扎比的機場、民居大樓、兩地的酒店、杜拜國際金融中心、傑貝阿里港（Port of Jebel Ali）以及美國駐杜拜領事館都成為攻擊目標。

2015年12月9日，阿聯酋杜拜朱美拉（Jumeirah）地區的帆船酒店（Burj al-Arab Hotel）全景。

對伊朗而言，阿聯酋是發動攻擊的絕佳地點，攻擊可以同時向美國施壓、擾亂全球能源運輸、動搖國際金融和企業秩序，並引發全球關注。

伊朗發動空襲 阿聯酋石油產量已減半

有數據顯示，阿聯酋2025年是全球第八大產油國，僅次於伊朗，每日生產382萬桶原油。

但據路透社近日報道，由於伊朗衝突及霍爾木茲海峽被關閉，阿聯酋國家石油公司被迫實施大規模停產，導致每日石油產量下降超過一半。

這張攝於2026年3月2日的設計圖片中，可以看到3D列印的石油設施模型以及一張顯示霍爾木茲海峽、伊朗及阿聯酋位置的地圖。（Reuters）

德國國際與安全事務研究所研究員阿齊茲（Hamidreza Azizi）就表示，伊朗認為特朗普政府對能源價格及通脹異常敏感，伊朗的目的是增加美國及其盟友的直接與間接成本，從而讓華盛頓相信它無法在這場戰爭中獲勝，盡快結束戰爭。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Aragchi）就曾經表示，明白阿拉伯鄰國對伊朗的「不滿」，但就敦促他們「理解」這場戰爭是由美國和以色列挑起的。

伊朗期望海灣國家向美國施壓停戰

阿拉格齊強調：「他們（海灣國家）不應該向我們施壓要求停止這場戰爭，他們應該向對方（美國與以色列）施壓。」

研究員阿齊茲就認為，當政權認為自身生存受到威脅時，它們可能會採取一些並非完全符合理性考量的極端措施。

伊朗現時試圖透過推高油價、大削液化天然氣供應，以全球經濟為「籌碼」迫使美國最終停戰。

另一方面，伊朗亦希望透過削弱波斯灣國家的「致富」根基—石油業，以及打破它們多年來建立的和平穩定形象，阻礙其透過外資進行經濟轉型的關鍵進程，迫使它們加入施壓美國停戰的行列，長期則放棄對伊朗不利的「美國保護傘」。

阿聯酋親美及鄰近伊朗惹禍？

一直以來，阿聯酋都與美國關係密切；美國在1974年成為第三個同阿聯酋建交的國家。

特朗普2025年重返白宮，5月出訪中東各國時，阿聯酋是他第二個到訪的國家，當時兩國就達成總值2000億美元（約1.57萬億港元）的商務協議。

2025年5月15日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與阿聯酋穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan，左）舉行會面。（Reuters）

阿聯酋更承諾，在未來10年，投資美國人工智能、半導體及能源等多個領域共1.4萬億美元（約11萬億港元）。

在軍事上。前總統拜登（Joe Biden）2024年9月就將阿聯酋列為主要的防務夥伴。美國在阿聯酋境內的三個基地駐有美軍部隊，其中迪哈夫拉空軍基地（Al Dhafra Air Base）及傑貝阿里港在開戰後都有受到伊朗的襲擊。

作為重要的區域空中作戰和情報收集中心，迪哈夫拉空軍基地駐紮約3500名美軍士兵。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）曾表示，德黑蘭攻擊的不是鄰國，而是位處這些國家的美國軍事基地和設施。

除了阿聯酋與美國的密切關係外，阿聯酋在地理上對伊朗而言，是較易命中的「箭靶」。阿聯酋靠近伊朗南部，雙方之間僅隔着約100公里的水域，是伊朗沙赫德（Shahed）攻擊型無人機，及法塔赫導彈（Fattah）等短程武器的容易打擊對象。

2026年3月5日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，伊朗官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）近日發布一條影片，片中可看見成排的無人機存放在地下隧道中，其後被安裝在火箭發射器上，以及它們近日以高速擊中海灣國家民用設施的片段。（伊朗法斯通訊社）

戰前伊朗估計擁有超過2,000枚短程彈道導彈庫存，假設它想最大化其打擊效用，將阿聯酋視為主要目標可謂「近水樓台」。

富查伊拉港屬少數能夠繞過霍爾木茲海峽的輸油港口

戰事持續兩週後，雖然美方評估隨着伊朗導彈與無人機庫存下降，相關攻擊已分別下降約90%與86%，但這情況反而進一步使阿聯酋成為回報較高的打擊選項。巴林、科威特、卡塔爾等國的能源出口全部都要依靠已被封鎖的霍爾木茲海峽，只有沙特和阿聯酋還有油管可以繞過霍爾木茲海峽將石油運出。

截至3月15日的一週內，海灣國家的每日石油出口量因霍爾木茲海峽被封，比上月同期至少下降了60%。

餘下的主要石油出口包括沙特經「東西向輸油管」（Petroline）運輸到紅海港口的石油，

以及阿聯酋經阿布扎比原油管道（ADCOP）運輸到富查伊拉港（Port of Fujairah）的石油。

2026年3月14日繼續有無人機侵入阿聯酋，當地政府指攔截無人機後，有碎片墜落富查伊拉港（Fujairah），造成起火，現場照片可見該處冒出濃煙（Reuters）

兩者在輸油量上只能稍微彌補原經霍爾木茲輸出石油的大約四分之一，對穩定原油供應只能算是聊勝於無。

據路透社3月17日報道，阿聯酋富查伊拉港的石油裝載被迫暫停，而在過去四天內，這個設施已受到三次襲擊，導致出口碼頭發生火警。

富查伊拉港是阿聯酋唯一一條能夠繞過霍爾木茲海峽的石油出口樞紐，其重要性不言而喻，自然令佢成為伊朗的重點打擊對象。

阿聯酋2020年承認以色列觸怒伊朗

海灣國家普遍立場親美，但像阿聯酋這樣與以色列走得那麼近的屬少數。

阿聯酋2020年作為首個阿拉伯國家加入了由美國主導、旨在與以色列達成關係正常化的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。

圖為9月15日巴林外長扎耶尼、以色列總理內塔尼亞胡、美國總統特朗普及阿聯酋外長阿卜杜拉在華盛頓白宮參與《亞伯拉罕協議》簽署儀式。（Reuters）

協議簽署之後，阿聯酋與以色列之間的關係突飛猛進。雙方的貿易額在3年間急升167%，阿聯酋更成為了以色列在中東地區的最大貿易夥伴。

這個舉動顯然觸動到伊朗的神經，伊朗外交部當時譴責這項協議是在巴勒斯坦人和穆斯林的背後捅刀，並稱之為「危險」和「可恥」。外交部還表示阿聯酋必須為自己的行為承擔全部責任，並稱簽署該協議是「愚蠢」的行為，全世界都不會原諒這份協議。

除阿聯酋之外，海灣國家只有巴林簽署了《亞伯拉罕協議》。

避風港形象被戰事蠶食

除了立場親以色列之外，阿聯酋過去數十年來大力推動經濟多元化，擺脫對石油的依賴。

它透過營造「中東避風港」的安全形象以及低稅率，吸引富裕外國人帶同巨額財富前來定居，創造出每年約300億美元的旅遊業收入。

另一方面，杜拜國際金融中心也吸引列大量「家族相關實體」落戶，單是特區內排名前120家族實體的資產總額便超過1.2萬億美元。

阿聯酋一直以其包容的民族形象而自豪，該國近1,100萬居民中，約90%是外籍人士，來自超過200個國家。

但這一切的良好形象，似乎都正被戰事嚴重衝擊。

除了軍事、能源設施外，阿聯酋的民用設施在開戰不久後，也淪為襲擊目標。

2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即展開還擊。據英媒報道，阿聯酋杜拜棕櫚島上的費爾蒙酒店（Fairmont The Palm hotel）疑似被導彈的碎片擊中，目前已有四人受傷。從網上的影片可見，酒店大門前發生大火，現場冒出濃煙。（X@BPINewsOrg）

杜拜和阿布扎比的機場遇襲後的混亂情況、費爾蒙棕櫚酒店（Fairmont The Palm Hotel）等著名地標遇襲燃起熊熊烈火的影片迅速在網絡上瘋傳。

另外，位於當地的金融、科技巨企也無法倖免，伊朗無人機碎片一度墜落杜拜金融中心。

花旗銀行等外資企業隨即表示，暫時關閉該國大多數分行，員工改為遙距工作；亞馬遜雲端運算部門位於當地的兩座資料中心也遭到無人機「直接襲擊」。

據法新社及路透社報道，身處杜拜、來自不同國家的超級富豪們已開始不惜一切代價逃離當地，有報道指他們不惜花費過百萬港元，坐專機離開。

除了物理上逃離外，路透社曾報道，當地有富豪正考慮將杜拜的資產轉移到像新加坡和香港等其他區域金融中心。

對阿聯酋而言，能源供應中斷帶來的損失或者只是一時的，只要戰爭結束，他們遲早都會恢復舊貌。

但阿聯酋苦心經營多年的「避風港」、交通樞紐和金融中心形象，卻可能因這場衝突而嚴重受損。

澳洲迪肯大學（Deakin University）中東與中亞政治學教授阿克巴札德（Shahram Akbarzadeh）就表示，作為首個簽署《阿伯拉罕協議》的海灣國家，阿聯酋在伊朗眼中被視為美國的代理人。

他表示，這場戰爭已經嚴重破壞左阿聯酋的「安寧與安全感」，並直接影響其金融活動。

他又認為，這場戰爭的長期政治影響也十分重大。

澳洲國立大學（Australian National University）的莫里茲博士（Dr. Jessie Moritz）就表示，對於所有海灣國家而言，長期的區域不穩定性是最糟糕的後果之一。

她說：「不幸的是，對於像阿聯酋這樣依靠穩定形象來吸引全球企業的國家來說，這場衝突的經濟影響將在未來很多年持續存在。」