巴基斯坦促成美伊談判成外交「救世主」　經此一役升級區域大佬？

美國與伊朗這場打了超過一個月的仗，伊朗強硬封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）導致全球能源供應癱瘓，連帶化肥糧食供應鏈的影響逐漸浮現。全世界都擔心特朗普（Donald Trump，又譯川普）這場仗要如何收場。 特朗普在復活節更威嚇，假如伊朗再不重開霍爾木茲，就會摧毀這個文明。



弔詭的是，一個大家眼中的邊緣國家巴基斯坦居然成為了全球的「救世主」，成功在最後關頭說服特朗普停戰兩週，並宣布成功邀請伊朗與美國高級官員到巴基斯坦首都伊斯蘭堡面對面和談。 伊朗方面更一度即時重開海峽，大家都意外竟然是巴基斯坦，又或者是為甚麼是巴基斯坦，背後又發生了什麼事。

死線調解 中國突然出手？

究竟巴基斯坦是如何促成美國與伊朗在最後一刻同意停火？如果我們仔細研究特朗普與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）宣布停火的聲明，就可以發現他們都不約而同地感謝巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）以及陸軍參謀長兼陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）為停火所作出的努力。

特朗普與伊朗外長皆感謝巴基斯坦總理與陸軍參謀長促成停火：

事實上這些轉變來得十分驚險。距離死線還有大約十八個小時，據英國《衛報》報道，在巴基斯坦時間4月7日下午5時召開的內閣會議上，謝里夫當時神情沮喪，他告訴內閣部長們：「我們必須做好應對戰爭影響準備，局勢確實變得非常嚴峻，和平的希望渺茫。」

在幕後，位高權重的穆尼爾元帥與巴基斯坦國家安全顧問兼陸軍情報局局長馬利克 (Asim Malik）積極進行斡旋工作。

作為調停人，穆尼爾擁有得天獨厚的優勢，既深得特朗普歡心，也與伊朗革命衛隊（IRGC）有着長期的密切關係。

在數小時內雙方進行多次通話。巴基斯坦方面是穆尼爾和馬利克；美國方面就是特朗普、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、 副總統萬斯（JD Vance） 及總統特使威特科夫（Steve Witkoff）。

伊朗方面就是伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，右二）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左二）率領的伊朗代表團受到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左一）和外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右一）的歡迎。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

據報道，直到7日晚上， 伊朗仍然不願意達成任何停火協議，因為他們無法相信特朗普政府，認為美國在玩拖延策略，等重整旗鼓後再次發動襲擊。

據巴基斯坦官員表示，這時候出現一個新的關鍵參與者，一個對伊朗有重要影響力的國家：中國。

據《衛報》報道，就在3月31日，巴基斯坦外長達爾（Muhammad Ishaq Dar）飛往北京與中國外長王毅會面。巴方官員透露， 在一些「友好國家」的勸說下， 中國介入推動美伊談判。

中國直接鼓勵伊朗接受停火，並承諾在談判中保障伊朗安全。中國提供的保證之一是，假如伊朗領導人前往談判不會遭到暗殺。

一名巴基斯坦官員表示，巴方是調解人，中國才是主要的擔保人。特朗普政府方面清楚中國介入也無任何不滿。

2026年3月31日，中國外長王毅（右）與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，左）在北京舉行會面。（Reuters）

經過多輪磋商，到了翌日早上，臨時停火已見明朗化。特朗普事後也表示，聽說是中國幫忙說服伊朗談判，與報道說法吻合。

美巴關係微妙轉變 全因一男子？

由此可見伊朗極大可能是在中國擔保下才願意接受停火，並與美國進行談判。南亞問題專家Michael Kugelman形容，這次是巴基斯坦外交近年來的最大勝利。而巴基斯坦在籠絡特朗普方面，實在功不可沒也頗令人感到意外。

2025年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，左二）、副總統萬斯（JD Vance，左一）和國務卿魯比奧（Marco Rubio，右一）在白宮接待到訪的巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，中）及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir，右二）。（白宮官網）

巴基斯坦過往對美國的戰略價值，在於其中東及南亞作為安全夥伴的角色，包括蘇聯佔領阿富汗時期，以及反恐戰爭期間。惟反恐戰也令美巴關係破裂。美國認為巴基斯坦窩藏基地組織首腦拉登（Osama Bin Laden）。

2010年奧巴馬（Barack Obama）政府派兵潛入巴基斯坦擊殺拉登，這場越境軍事行動 公然侵犯他國主權，引發巴基斯坦上下震怒，兩國關係陷入低谷。

加上美國與印度自冷戰結束後關係密切，作為印度宿敵的巴基斯坦，自然與美國的關係較為疏離。 但從去年開始，美國與巴基斯坦的外交關係明顯轉變。經歷去年印巴衝突，特朗普與巴基斯坦變得親近，與印度關係卻急速冷卻。

2025年5月巴基斯坦與印度在克什米爾發生恐怖襲擊事件後，開始互相發射導彈和無人機 ，穆尼爾元帥自此首次進入主流媒體視野。

巴基斯坦長期以來一直被視為地區較弱勢的一方，但當巴基斯坦聲稱擊落數架印度戰鬥機時，穆尼爾宣稱巴基斯坦獲勝，並將功勞歸於自己，並迅速晉升為五星上將。

特朗普之後聲稱結束了伊斯蘭堡與新德里之間為期四天的衝突。特朗普認為自己制止了兩個擁核國家之間的紛爭，理應獲得諾貝爾和平獎。

穆尼爾其後受邀訪問華盛頓，成為白宮接待的首位巴基斯坦非國家元首的陸軍參謀長。

2025年6月18日，特朗普與穆尼爾單獨在白宮舉行午餐會，此次會面並沒有巴國政府文職官員參與。

在穆尼爾與特朗普共進午餐後不到24小時，巴基斯坦政府發表公開聲明，正式提名特朗普 角逐諾貝爾和平獎。2025年印巴衝突後，美國恢復對巴基斯坦的部分援助項目。

2025年9月25日，美國華盛頓，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，左二）與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，右二）向美國總統特朗普（Donald Trump，左一）送上一盒裝有稀土與珍貴寶石的盒子。（白宮官網）

再到9月在橢圓形辦公室，特朗普會見謝里夫與穆尼爾。穆尼爾當時非常會做人，向特朗普送上一盒裝有稀土與珍貴寶石的盒子。

印度時報當時發表文章寫道，在特朗普的大部分政治生涯，包括其首個總統任期，都在嘲諷巴基斯坦是充滿欺騙的恐怖主義避風港。

如今巴方公布的照片顯示，謝里夫和穆尼爾坐在金碧輝煌的橢圓形辦公室，進行了據稱持續八十分鐘會談，之後還與笑容滿面豎起大拇指的特朗普合影。

2025年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮接待了巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，左）和巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir，右）。（白宮官網）

印度時報報道更加酸溜溜形容，這是美國自1971年以來最大的一次轉向。

「恐襲溫床」巴基斯坦的大逆襲

這個週末全世界的目光，都投向一個地方：巴基斯坦首都伊斯蘭堡。

美國將由副總統萬斯、中東特使威特科夫、與特朗普女婿庫什納率團， 與由伊朗議長卡利巴夫帶領的代表團來到巴基斯坦進行和談。

在促成這次停火大約兩星期前，沙特阿拉伯埃及土耳其外長已經聚首在伊斯蘭堡進行了一次四方會談。

甚至早在幾個星期前，巴基斯坦已為和談做準備，當地最豪華的五星級酒店塞雷納酒店（Serena Hotel）已收到通知，部署作高規格安全部署。

這場談判到底是否可以真正令美以伊全面停火，我們要繼續觀察這場談判的發展，但無論如何這次能促成這場世紀談判已經大大提升了巴基斯坦的外交聲譽。

巴基斯坦過去一直被認為是恐怖襲擊溫床，不時發生零星恐怖襲擊，包括巴基斯坦塔利班及俾路支解放軍等。

另一邊廂自一九四七年，印巴分治後，印度與巴基斯坦經濟曾經在同一起跑線。但自1990年代開始，巴基斯坦就被印度遠遠拋離，中產階級只佔人口15%-20%，至今仍大量依賴中美及國際貨幣基金組織等外國援助。

在內政方面，巴基斯坦有強烈動機去制止這場戰爭。第一是巴基斯坦本身高度依賴進口石油，其中大部分石油經由霍爾木茲海峽運輸。就算戰爭爆發之前，國家本身已經面臨電力不足，不時大規模停電的情況。

巴基斯坦政府在本月初，將汽油和柴油價格提高了約百分之二十，實施公務員四天工作制，強制公私營機構 一半人手在家辦公，伊斯蘭堡市內公共交通30日免費。

2011年12月24日，巴基斯坦與伊朗擁有的共同邊境長達900公里，圖為描畫伊朗與巴基斯坦共同邊境的地圖。（網絡圖片）

我們再看看這地圖，巴基斯坦與伊朗擁有的共同邊境長達900公里。如果九千多萬人口的伊朗，戰況進一步惡化，難民問題會對巴基斯坦構成重大危機。

對外方面，巴基斯坦展示自己的外交手段，與所有大國及區域主要國家都有良好關係。首先是伊朗這個鄰居，南亞問題專家Michael Kugelman指出，巴基斯坦絕非冷門的美伊斡旋者。過去一年有很多高級別的伊朗巴基斯坦會談進行。

巴基斯坦一直是中國的「巴鐵」不在話下，現在更加收穫了特朗普。因此成為這場戰爭最名正言順的調解人。

區域調解人 – 能促成美伊大和解？

另一個重要條件是，巴基斯坦與中東區域的中等強國都有聯繫包括土耳其埃及，更重要的是沙特阿拉伯等一眾海灣國家。

這裡值得關注的是，巴基斯坦與沙特阿拉伯的密切關係。沙特一直以來對於巴基斯坦都有大量經濟援助，大家都是遜尼派伊斯蘭國家。

這次會面地點伊斯蘭堡擁有南亞地區最大清真寺正是由沙特援建，以沙特已故國王費薩爾（King Faisal bin Abdulaziz）命名。

2025年9月，巴基斯坦與沙特阿拉伯簽署防務協議，圖為巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，左）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，右）簽署協議時合影。（網絡圖片）

而巴基斯坦在軍事上支援沙特阿拉伯，兩國更在2025年9月簽訂了共同戰略防禦協議：原則是任何第三方，針對巴基斯坦或沙特一國的軍事攻擊，將被視為對兩國的攻擊。這代表沙特被納入巴基斯坦的核保護傘，所以一旦局勢升級，沙特加入戰爭，巴基斯坦也有義務參戰，到時會令巴基斯坦更加尷尬。

而這次沙特作為，受到伊朗報復還擊海灣國家，對於這場戰爭走向可以說是有重大影響。有美媒甚至指，沙特王儲有份慫恿美國開戰，後來更公開支持美軍。

對伊朗軍事行動升級，徹底消除伊朗的威脅。伊朗裔美國學者Vali Nasr認為，以伊斯蘭堡與利雅德在軍事金融及政治的緊密關係而言，巴基斯坦推動任何停火談判理論上都不可能沒有獲得沙特的同意。

雖然在以色列對黎巴嫩戰線上，內塔尼亞胡政府其實不肯收手。伊朗方面要求同時停火使談判面臨變數。

2026年4月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞發布室舉行記者會後離開。（Reuters）

但現在美國面對無法打通的霍爾木茲海峽，高油價通脹及糧食危機已經如同切膚之痛。急於停戰的人是特朗普，這是決定能否真正談成停火的最大關鍵

以色列國內反對派批評，以色列已經被排除在談判之外，連桌邊都無法接近，如今我們看到的局面是，這些穆斯林中等強國與中國聯手，迫使美國及以色列這兩個軍事強國停戰。

這次談判如果成功，將會加速鞏固多極化世界確立。伊朗由本質上一個被制裁，瀕臨經濟崩潰政權瓦解的國家，卻被世界承認其實質掌控霍爾木茲海峽。

最後大家認為伊斯蘭堡和談會否被寫入歷史，讓這場脆弱的停火達成美伊大和解， 寫下中東局勢的歷史篇章。