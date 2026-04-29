阿聯酋退出OPEC　滙豐料ADNOC每日產量可增至450萬桶　助補庫存

中東產油國﹑石油輸出國組織（OPEC）成員之一的阿聯酋宣布，將於5月起退出OPEC及OPEC+（OPEC及盟友），之後會逐步增加產量。滙豐認為，阿聯酋退出油組短期對油市影響有限，因為自2月底以來，霍爾木茲海峽已處於關閉狀態，海灣地區的原油出口受到限制，阿聯酋的增產空間有限，而阿布扎比原油管道的每日輸送能力約180萬桶，目前很可能已處於飽和或接近飽和狀態。



不過，滙豐稱，一旦霍爾木兹海峽恢復通航，阿聯酋將不再受OPEC+產量配額的約束，可逐步提高產量，估計阿布扎比國家石油公司（ADNOC）的日產量有望提升至450萬桶以上，而OPEC+在5月期間的配額約每日340萬桶。該行預計，增加供應將在12至18個月內分階段釋放，而額外原油供應將有助重建全球枯竭的石油庫存，但更長期來看，核心海灣成員的退出可能削弱OPEC+的凝聚力與公信力，令供應管理更難執行。

2026年4月18日出現於霍爾木茲海峽的船隻（Reuters）

與沙特同為少數擁閒置石油產能

能源顧問公司Rystad Energy表示，阿聯酋是包括沙特阿拉伯在內、少數擁有閒置產能的OPEC成員國之一。OPEC以產量配額制度穩定全球油市，阿聯酋的退出將移除支撐OPEC管理市場能力的核心支柱之一。阿聯酋離場後，沙特阿拉伯將須承擔更多維持價格穩定的工作。

Rystad Energy稱，雖然受霍爾木茲海峽持續中斷及更廣泛地緣政治不確定性所影響，短期效應或有限，但長期影響更為重大；結構上更弱的OPEC，集團內閒置產能減少，將愈來愈難調整供應及穩定價格。

德國柏林的智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）研究員指出，阿聯酋一直計劃將石油產量提高三成，但在油組限制下很難做到，現在可能是宣布這一決定損害最小的時機。油價高企，而由於霍爾木茲海峽關閉，市場出現供應短缺。在海峽重新開放後，各國將補充自2月以來消耗的石油儲備，需求會維持在高水平，因此價格也會保持高位。另外，沒有阿聯酋，油組將大幅削弱，伊朗與伊拉克等其他產油國都沒有可觀的備用產能。