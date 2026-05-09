英國地方選舉｜極右改革黨搶佔主流成大贏家　兩黨獨大時代告終

英國地方選舉從來都不太受外界關注，但今年，英國政治迎來真正嘅變天。被視為極右翼、前身為脫歐黨的改革黨（Reform UK），唔只成為大贏家，還在英格蘭地區取得壓倒性勝利，又一右翼民粹政黨在歐洲國家主政。

反觀執政工黨則成為大輸家，全國性慘敗，而保守黨亦繼續失血。今日我們就來拆解首相施紀賢為何輸到轟動全球，改革黨隨時下屆上位當家，是否意味英國傳統兩黨獨大的局面已經終結？



工黨英格蘭地區大失1400席 改革黨「全接收」

這場5月7日舉行的地方選舉一共選出超過5000名地區議員，蘇格蘭及威爾斯地區議會亦舉行議會選舉。

首先，在英格蘭地區，工黨痛失接近1400個議席，而相反改革黨在英格蘭則由2席，斬獲超過1440席，可謂十分誇張。

截至本港時間5月9日下午1時，英國地方選舉結果顯示，工黨在英格蘭地區大失逾1400席；改革黨則暴增超過1440席。（BBC）

工黨更加在威爾斯自治議會選舉中遭遇滑鐵盧，96個議席中僅獲得9席。這是自1999年威爾斯權力下放成立地方自治議會，工黨27年來首次失去執政權。工黨政府威爾斯首席大臣文綺蘭更失去個人議席，她在離任聲明中承認工黨過去一個世紀主導威爾斯政治的時代已經告終。

威爾斯自治議會選舉中, 威爾斯黨 (Plaid Cymru)贏得43席，成第一大黨。改革黨贏得 34 席，躍升為第二大黨。工黨僅得9席，從執政黨跌至第三位。（BBC）

從英格蘭地方議會控制權的角度，工黨失去了37個議會的控制權，改革黨就獲得14個議會的控制權，改革黨黨魁法拉奇就形容「英國政治的一次真正歷史性轉變」。

我們一直習慣於用左翼和右翼的視角來看待政治，然而改革黨卻能在歷來是保守黨票倉的地區贏得勝利。同樣，我們也有力地證明，我們能夠在自第一次世界大戰結束以來一直由工黨主導的地區贏得勝利。 法拉奇

法拉奇的評估十分精準，改革黨不但在今次選舉首次攻佔倫敦的地方議會希弗靈（Havering），更攻下保守黨黨魁栢丹娜所在的雅息士郡（Essex），這個由保守黨主政25年的地區。改革黨同時亦奪取由保守黨控制20年的薩福克郡議會。

除了攻佔保守黨的老巢，改革黨亦攻陷工黨的傳統票倉「紅牆」地區，這些在英格蘭中部和北部，過去長時間支持工黨的選區。在今次選舉，新特蘭與聖海倫斯皆落入改革黨手中。

2026年5月7日，英國改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）參加地方選舉投票。（Reuters）

改革黨前身係脫歐黨Brexit Party，是在脫歐公投後三年才成立，由法拉奇領軍，2021年才改名為改革黨。近年之所以大受歡迎，源自於選民對英國現有政治體制的不滿，尤其經歷保守黨領導下脫歐的漫長而痛苦的幾年，加上面對大量移民湧入、國民醫療服務體系（NHS）欠缺資金導致大排長龍，以及經濟發展停滯等長期問題困擾。

在法拉奇的領導下，改革黨將自身定位為反建制派的替代方案，利用民眾對工黨和保守黨兩大傳統政黨的不滿，透過提倡收緊邊境管制、減少非法移民及減稅迅速吸納選民的支持。

2024年大選，法拉奇以極右黨領袖姿態成功當選議員，躋身國會；而改革黨亦有另外4人勝選，雖然議席不多，但已經是突破，顯示迅速崛起的苗頭。

2025年5月舉行的的地方選舉中，改革黨更取得重大突破，贏得677個席位，並成功奪取10個地方議會的控制權，為這次勝選打下堅實的基礎。

2026年5月8日，英國蘇格蘭，圖為人員正在清點選票，梳理地方選舉結果。（Getty）

上台僅兩年 施紀賢為何敗得如此徹底？

2024年之前，歷經約翰遜（Boris Johnson）鬧劇管治和卓慧思（Liz Truss）一上任即引爆國債危機的荒唐之後，人們對帶領英國錯誤脫歐的保守黨已經信心盡失。施紀賢2024年7月拜相，終結了保守黨14年執政，更擁有近一個世紀以來的國會最大多數。英國國民當時對他寄予厚望，期望他能夠為脫歐後經濟一蹶不振的英國帶來新氣象。

兩年過後，施紀賢似乎未能回應民眾在他上任時的高期望。英國YouGov4月下旬的民調就指出，70%的受訪者不認可施紀賢的施政表現。

在選前的英媒報道就認為，民眾離棄工黨有三大理由，第一是經濟。受脫歐和新冠疫情拖累，英國近年經濟一直疲弱。2月底發生的伊朗戰爭對疲軟的英國經濟可謂雪上加霜。國際貨幣基金組織4月就預測，伊朗戰爭帶來的能源衝擊，將使英國在全球已開發經濟體中遭受最嚴重的打擊。

2026年5月7日，英國首相施紀賢和妻子在倫敦參加地方選舉投票後離開投票站。（Reuters）

IMF將英國今年的經濟增長預期，從1月戰爭爆發前預測的1.3%下調至0.8%；而作為能源淨進口國，英國今年的通脹預測是七大工業國中最高的3.2。

假如伊朗戰爭導致通脹升溫，這個外在因素不可全怪施紀賢。但他在施政及人事任命上的連番失誤可能是他變成犯眾憎的原因。

冬季燃料補貼事件：

2024年7月，施紀賢政府上台不久，財相李韻晴就宣布，修改領取冬季燃料補貼的條件。

這是英格蘭與威爾士向那些已達領取國家退休金年齡的人士提供的年度補助，金額大概是2000至3000港元，旨在彌補民眾冬季開暖氣所需的額外費用。據BBC報道，2024年的冬季就有930萬人失去這筆補助。面對民怨沸騰，李韻晴最終選擇「跪低」，2025年6月宣布部份撤回該政策。

內政方面乏善足陳，施紀賢在人事任命方面亦有重大失誤，其中委任與已故淫媒愛潑斯坦 （Jeffrey Epstein）私交甚篤的前工黨元老文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，可謂最致命。

2025年2月26日，美國華盛頓特區，英首相施紀賢（Keir Starmer）在英國駐美國大使官邸舉行的歡迎招待會上，與英駐美國大使文德森（Peter Mandelson，左）交談。（Getty）

文德森-愛潑斯坦事件：

作為新工黨的「幕後軍師」，文德森曾在貝里雅（Tony Blair）和白高敦（Gordon Brown）內閣任職。施紀賢看重他豐富的從政經驗，委任其出任駐美大使，期望他能管理好與美國的貿易關係。2025年9月，媒體揭發文德森在愛潑斯坦2008年首次被定罪後，依然與其保持緊密關係。面對輿論壓力，施紀賢解僱了上任僅7個月的文德森，但這並未為事件劃上句號。

今年1月，美國司法部發布大量有關愛潑斯坦案件的文件，文德森被指在擔任商務大臣期間，向愛潑斯坦洩露機密被捕。儘管施紀賢試圖為事件進行切割，指自己任命文德森的時候，並不知道他未能通過背景安全審查，亦不知道外交部其後推翻安全審查的結果。這件事已經重挫施紀賢的管治威信。

2025年12月19日，美國司法部公布一張未註明日期的照片。照片中，英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson，左）與已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）坐在一起，愛潑斯坦正在吹滅蛋糕上的蠟燭。（Reuters）

移民政策：

此外，施紀賢在處理非法移民乘坐偷渡船入境的問題上亦讓他失分不少。自他上任以來，已有超過7萬名非法移民穿越英吉利海峽進入英國，而且大部份並未被遣返。

在移民問題上，另一個為人所詬病的就是有不少非法移民，會在抵達英國後申請難民庇護，而他們在等候審批期間，獲得英國政府安排入住酒店。據《衛報》報道，現時有10萬名難民申請人獲政府提供住宿，而其中3萬人則獲安排入住酒店。要知道，2024至2025年度，英國政府花了約223億港元租酒店安置這些庇護申請人。這些天文數字都讓不少民眾怨聲載道，更引發暴力示威。

而且移民問題，已經超脫了政治光譜，施紀賢在移民政策上轉向強硬，加強限制，但只用「大棒手段」，但並無投資於國內勞動力技能培訓，在反移民政策上兩邊不討好，既搶不贏改革黨，說服不了其「紅牆」工人階級選民，更令左翼進步派失望，投向綠黨。

2026年5月8日，英國倫敦，圖為英國綠黨黨魁Zack Polanski在一個票站公布地方選舉結果時鼓掌。（Getty）

兩黨政治時代告終

施紀賢犯眾憎，也是用短短兩年時間話比英國人知，保守黨無能，工黨同樣無能。而且移民問題惡化，暴力襲擊時有發生，導致反移民立場強硬改革黨，搶走不少保守黨，甚至工黨票源。本來穩佔絕大多數選票的保守黨和工黨，選前民調可見，兩黨加起來的支持度連40％也不夠。

以往被視為極右翼的改革黨，近年極速崛起，上年12月，改革黨宣布其付費黨員人數已超過26.8萬，正式超越工黨，成為英國成員數目最多的政黨。更重要的是它的全國支持率穩定在23至30%之間，經常領先工黨及保守黨。

這次改革黨在地方選舉大勝，不得不提的是左翼、強硬批判以色列的綠黨，以及傳統中間派的自由民主黨，這次亦都明顯進帳，搶走大量工黨、保守黨議席，反映英國已經進入「多黨政治」時代。

2026年5月6日，在英國倫敦，一塊支持綠黨的標語牌出現在一條居民街道上。(Reuters)

根據選舉模型MRP推算，如果依家就舉行大選。改革黨甚至能贏得180至335議席，有望成為下議院最大黨。

正如法拉奇所講，今次選舉結果，正式確立「多黨政治」時代已經來臨。YouGov今年三月初的民調結果顥示，支持率最高的改革黨也只有 23%。五個主要政黨的支持率相差僅九個百分點，而傳統兩大政黨，竟雙雙未佔據前兩名，由綠黨頂上成為第二。

而民眾取態已無懸念，但選舉制度，未必能夠最佳地反映民意，亦都成為其他細黨崛起的主要障礙。英國沿用「簡單多數制」（First Past the Post），選票上每黨只得一位候選人，選民只能投選一位候選人，而全國650個選區當中，候選人只須獲得該選區最高票數就可當選，毋需取得絕對多數，即超過50%的得票。

這種制度不利於小黨的候選人，更傾向助長兩黨政治，以及地區性政黨把持地區席位。正因「簡單多數制」，2024年的英國大選結果出現了史上最不均衡的局面，工黨僅以略高於三分之一的選票，贏得了近三分之二的議席。反觀改革黨雖然得票率達14%，所得議席只得0.8%。這代表，在「簡單多數制」之下，選民往往為了「阻止不喜歡的人」當選而放棄小政黨。

隨着兩黨失勢、多黨百花齊放的局面越來越顯著，英國已在討論需要一個新的比例代表制，這樣才能反映多黨政治的新政治現實。但另一方面，如果在現行制度不變的情況下，選民是否相信改革黨能否比保守黨更有力擊敗工黨，都係決定性因素，令本身的保守派選民向改革黨傾斜。

今次地選反映，英國政治選民結構更加碎片化，下屆大選很有可能出現「懸峙國會」的局面，改革黨拿下第一大黨有可能要同保守黨組成聯合政府，但無論如何，英國傳統大兩黨長期主政的局面，可以話已經告終。

在短期看來，工黨內部必然蘊釀迫宮施紀賢的壓力。「簡單多數制」對於改革黨是雙面刃，而如今在改革黨氣勢如虹的當下，亦有可能進一步「吸乾」保守黨，成為主流右派，在下屆大選成為國會最大黨。